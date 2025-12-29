יום חמישי, 01.01.2026 שעה 02:19
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

קבלת פנים חמה: אראוחו חזר באימון הפתוח

בלם ברצלונה שלקח הפסקה בעקבות מצבו הנפשי שב להתאמן באצטדיון יוהאן קרויף, אך עדיין לא ברור מתי ישוב למגרשים. פדרי ודני אולמו עדיין בספק לדרבי

|
רונאלד אראוחו (IMAGO)
רונאלד אראוחו (IMAGO)

ברצלונה סיימה את פגרת החורף וחזרה לאימונים היום (שני) באימון פתוח באצטדיון יוהאן קרויף, אך הסיפור המרכזי היה חזרתו של רונאלד אראוחו. הבלם האורוגוואי בן ה-26, שב להתאמן עם חבריו לאחר חודש של הפסקה יזומה, שבמהלכה ביקש מהמועדון זמן בלתי מוגדר להתאוששות מנטלית. אראוחו עלה לכר הדשא לצד מארק אנדרה טר שטגן, ביצע תרגילי חימום ראשונים עם פרמין לופס, וזכה לקבלת פנים חמה מצד אוהדי ברצלונה.

אראוחו כבר נעל שוב את הנעליים, אך נכון לעכשיו לא הוגדר מועד לחזרתו לשגרה מלאה. במועדון מבהירים שהכל יהיה תלוי בתחושותיו, הן מבחינה מנטלית והן פיזית. מאז שהחליט לעצור את האימונים, יצא הבלם למסע רוחני בירושלים, ולאחר מכן שהה מספר ימים באורוגוואי, שם עבד עם מאמן אישי כדי לשמור על כושר. עצם החזרה לאימונים עם הקבוצה נחשבת לצעד ראשון ומשמעותי בתהליך השיקום שלו.

האימון עצמו כלל חלוקה למספר קבוצות עבודה, כאשר אראוחו שובץ ברונדו יחד עם שחקנים כמו לאמין ימאל, פראן טורס, אריק, פדרי, רשפורד וז’ופרה. בהמשך קרא הצוות המקצועי לכל השחקנים, כולל השוערים, להתכנסות במרכז המגרש, בעוד חלק מהשוערים ביצעו עבודה ייעודית בשער. במתחם נרשמו מסרים רבים של תמיכה בבלם, שהחזרה שלו התקבלה בהתרגשות גדולה.

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

לצד אראוחו, חזרו להתאמן גם שחקנים נוספים שהתמודדו עם פציעות, בהם דני אולמו ופדרי, אם כי אולמו עדיין עבד ללא מגע בשל פריקת הכתף שספג מול אתלטיקו מדריד. במועדון מקווים ששניהם יהיו כשירים לדרבי מול אספניול בשבת הקרובה. האימון נערך במסגרת יוזמה סולידרית, כאשר כל ההכנסות מהאירוע יוקדשו לפרויקט Polseres Blaugranas של קרן המועדון, המסייע לילדים ובני נוער המאושפזים בבתי חולים או המתמודדים עם מחלות קשות.

