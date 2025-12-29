קבלת פנים חמה: אראוחו חזר באימון הפתוח

ברצלונה סיימה את פגרת החורף וחזרה לאימונים היום (שני) באימון פתוח באצטדיון יוהאן קרויף, אך הסיפור המרכזי היה חזרתו של רונאלד אראוחו. הבלם האורוגוואי בן ה-26, שב להתאמן עם חבריו לאחר חודש של הפסקה יזומה, שבמהלכה ביקש מהמועדון זמן בלתי מוגדר להתאוששות מנטלית. אראוחו עלה לכר הדשא לצד מארק אנדרה טר שטגן, ביצע תרגילי חימום ראשונים עם פרמין לופס, וזכה לקבלת פנים חמה מצד אוהדי ברצלונה.

אראוחו כבר נעל שוב את הנעליים, אך נכון לעכשיו לא הוגדר מועד לחזרתו לשגרה מלאה. במועדון מבהירים שהכל יהיה תלוי בתחושותיו, הן מבחינה מנטלית והן פיזית. מאז שהחליט לעצור את האימונים, יצא הבלם למסע רוחני בירושלים, ולאחר מכן שהה מספר ימים באורוגוואי, שם עבד עם מאמן אישי כדי לשמור על כושר. עצם החזרה לאימונים עם הקבוצה נחשבת לצעד ראשון ומשמעותי בתהליך השיקום שלו.

האימון עצמו כלל חלוקה למספר קבוצות עבודה, כאשר אראוחו שובץ ברונדו יחד עם שחקנים כמו לאמין ימאל, פראן טורס, אריק, פדרי, רשפורד וז’ופרה. בהמשך קרא הצוות המקצועי לכל השחקנים, כולל השוערים, להתכנסות במרכז המגרש, בעוד חלק מהשוערים ביצעו עבודה ייעודית בשער. במתחם נרשמו מסרים רבים של תמיכה בבלם, שהחזרה שלו התקבלה בהתרגשות גדולה.

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

לצד אראוחו, חזרו להתאמן גם שחקנים נוספים שהתמודדו עם פציעות, בהם דני אולמו ופדרי, אם כי אולמו עדיין עבד ללא מגע בשל פריקת הכתף שספג מול אתלטיקו מדריד. במועדון מקווים ששניהם יהיו כשירים לדרבי מול אספניול בשבת הקרובה. האימון נערך במסגרת יוזמה סולידרית, כאשר כל ההכנסות מהאירוע יוקדשו לפרויקט Polseres Blaugranas של קרן המועדון, המסייע לילדים ובני נוער המאושפזים בבתי חולים או המתמודדים עם מחלות קשות.