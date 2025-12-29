העונה שוב הוכח: פפ יודע לבחור שחקני רכש

מנצ’סטר סיטי הייתה זקוקה למהפכה בקיץ האחרון, לאחר שסיימה את אחת העונות החלשות שלה בעשור האחרון בעונת 2024/25. היא סיימה במקום השלישי בפרמייר ליג, בפער של 13 נקודות מאלופת הליגה ליברפול, וללא אף תואר. לכן פפ גווארדיולה נדרש לדיוק רב בבחירת שחקנים חדשים כדי לחזק סגל שהיה זקוק נואשות לרענון עמוק.

ללא קווין דה בריינה, מנואל אקאנג’י, קייל ווקר, אדרסון, ג’ק גריליש, אילקאי גונדואן ואחרים, ובצל הזהירות סביב חזרתו של רודרי מקרע ברצועה הצולבת, סיטי הייתה חייבת חיזוק מיידי אם רצתה לחזור למעמדה כקבוצה הטובה באנגליה. לאחר השקעה של יותר מ-206 מיליון אירו, צירפה סיטי שחקנים ברמה עולמית כמו טיג’אני ריינדרס, ריאן אייט-נורי, ראיין שרקי וג’אנלואיג’י דונארומה. בנוסף, שילמה 31 מיליון אירו עבור ג’יימס טראפורד. לכך יש לצרף גם את הגעתם של ניקו גונסאלס, עומאר מרמוש ועבדוקודיר חוסאנוב בחלון ההעברות של החורף בעונה שעברה.

הזמן הוכיח שגווארדיולה צדק בבחירותיו. דונארומה התגלה כהצלחה גדולה, לאחר שהגיע מפאריס סן ז’רמן, מחזיקת ליגת האלופות. האיטלקי גרם לכולם לשכוח מאדרסון והוריד את טראפורד, התקווה הגדולה של הכדורגל האנגלי, לתפקיד משני. עם ריינדרס המשחק של סיטי זורם יותר, ותרומתו אמנם שקטה, אך הוא כבר היה מעורב ב-10 שערים. הפריצה הגדולה של הקבוצה היא של ראיין שרקי. “הוא שחקן יוצא דופן”, אמר עליו גווארדיולה.

ראיין שרקי ופפ גווארדיולה (IMAGO)

הצרפתי מלא בדמיון, לוקח סיכונים מחושבים, משחק בשתי הרגליים, בועט מצוין גם מטווחים ארוכים, ונחשב לאחד השחקנים היצירתיים ביותר בפרמייר ליג. יש לו את כל הכלים להפוך לשחקן הטוב ביותר בליגה האנגלית.

הוותיקים בתמונה

מעבר ליכולת המרשימה של הרכש החדש, יש להתייחס גם לתרומה של ניקו גונסאלס וז’רמי דוקו. הספרדי התקשה להסתגל לקצב האנגלי בעונה שעברה ולעיתים נראה אבוד, אך העונה הוא שחקן שונה לחלוטין ומשחק בכל דקה אפשרית. גווארדיולה הפך את הקשר שהגיע מפורטו לגרסה צעירה יותר של רודרי.

ניקו גונסאלס ופפ גווארדיולה (רויטרס)

מנגד, דוקו הוא האיש של סיטי באגפים. הקיצוני הוא השחקן עם מספר הדריבלים המוצלחים הגבוה ביותר בליגה (138), עם הכי הרבה נגיעות ברחבת היריב (136) ועם מספר המצבים הגבוה ביותר שנוצרו ממשחק פתוח (49) בכל הפרמייר ליג.

ראוי לציון גם הקאמבק של פיל פודן לאחר העונה החלשה ביותר שלו במדי סיטי. העונה הוא כבר עבר את המספרים של השנה שעברה, עם מעורבות ב-15 שערים ביותר, וב-20 משחקים פחות, בזכות 13 שערים וחמישה בישולים בעונת 2025/26.