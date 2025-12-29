פצועים, מורחקים ובית"ר - הפועל: הרכבי המחזור

משחקי הגביע מאחורינו וליגת החלומות של ONE ממשיכה בליגת העל, הפעם עם המחזור ה-16 שנערך באמצע השבוע. ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. במוקד, הפועל תל אביב נגד בית”ר ירושלים במשחק המרכזי של המחזור בטדי.

נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

מכבי בני ריינה – עירוני קריית שמונה (שלישי, 19:00)

ההרכב המשוער של בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, ג’וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ', איאד חוטבא, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, ג’וזה קוריה, עילי אלמקייס, אווסו קוואבנה ואסיל כנאני.

ייעדרו: זה טורבו (מורחק) סער פדידה (פצוע).

ההרכב המשוער של קריית שמונה: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, ליאל דרעי, נמניה ליוביסבלייביץ׳, הראל גולדנברג, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי, מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי ואדריאן אוגריסה.

ייעדרו: שי בן דוד (מורחק), עלי מוסה (הרחקה), איציק שולמייסטר (פציעה).

אדריאן אוגריסה חוגג (חג'אג' רחאל)

הפועל חיפה – בני סכנין (שלישי, 19:30)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: בנג'מין מצ'יני, סאנה גומז, דור מלול, ברונו רמירז, תמיר ארבל, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, יונתן פרבר, רג’יס אנדו וג'בון איסט.

ייעדר: רועי זיקרי (פציעה).

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גאנטוס, חסן חילו, עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, מאת’יו אנים וארתור מריניאן.

ייעדרו: יוהאן נאזי (פצוע) עבד יאסין (מושעה).

ג'בון איסט (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב – עירוני טבריה (שלישי, 20:00)

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, עלי קמארה, רז שלמה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, דור פרץ, עידו שחר, אושר דוידה, הליו וארלה ואלעד מדמון (סייד אבו פרחי).

ייעדר: טייריס אסאנטה (מורחק).

ההרכב המשוער של טבריה: עידו שרון, רון אונגר, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל, גיא חדידה, ניב גוטליב (ווהיב חביבאללה), דניאל גולאני ופיטר מייקל.

ייעדרו: מחמד אוסמן (אליפות אפריקה), עומר יצחקי (מורחק), סטניסלב בילנקי (מחלים משבר ברגל).

עידו שחר (שחר גרוס)

מכבי נתניה – הפועל פתח תקווה (רביעי, 19:30)

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, יובל שדה, איתי בן שבת, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, עוז בילו ומתיאוס דאבו.

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), איתי רוטמן, אוראל דגני, שחר רוזן, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד (שביט מזל) קליי, צ'אפיוקה סונגה ומארק קוסטה.

ייעדרו: ג'וסלין טאבי, יונתן כהן, דרור ניר ותומר אלטמן (פציעות).

עוז בילו (רדאד ג'בארה)

מ.ס אשדוד – מכבי חיפה (רביעי, 19:45)

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי; רז מאיר, איברהים דיאקיטה, ניר ביטון (טימותי אוואני), מאור ישירלמק; רועי גורדנה, עמנואל אג'יי, שליו הרוש; קארים קימבידי, יוג'ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: איליי טמם, מוחמד עאמר (הרחקות), אורי עזו, טום בן זקן, אדיר לוי.

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, דולב חזיזה, איתן אזולאי, סילבה קאני, קנג’י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: ג’ורג’ה יובאנוביץ', פדראו, שון גולדברג ועלי מוחמד (פציעות).

גיא מלמד (עמרי שטיין)

הפועל באר שבע – הפועל ירושלים (רביעי, 20:00)

ההרכב המשוער של הפועל ב"ש: ניב אליאסי, ניב מזרחי (רועי לוי), אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, חמודי כנעאן, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב (פציעה), אופיר דוידזאדה (הרחקה), קינגס קאנגווה וג’וסף סאבובו (אליפות אפריקה).

בספק: מיגל ויטור.

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, דויד דומג'וני, יונתן ליש, ינון אליהו, ג’ון אוטומאו, אקווה אשטה, סדריק דון, גיא בדש, אוהד אלמגור ואנדרו אידוקו.

ייעדרו: איליי מדמון, אוראל באייה, איינהו פרדה.

בספק: עומר אגבדיש, מתן חוזז.

סדריק דון (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים – הפועל תל אביב (חמישי, 20:30)

ההרכב המשוער של בית"ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, לוקה גדראני, בריאן קראבלי, גרגורי מורוזוב, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה (איילסון טאברש), עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.

ירדן שועה (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, שחר פיבן, שיקו, פרננד מאיימבו, יזן נאסר, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, לויזוס לויזו, רוי קורין (רועי אלקוקין), עומרי אלטמן ודניאל דאפה.

ייעדרו: שאנדה סילבה, דורון ליידנר, סתיו טוריאל, מור בוסקילה, דור בנימיני.