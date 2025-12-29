הפועל פ"ת נושמת לרווחה: כהן לא סובל מקרע

לאחר שני ניצחונות רצופים בליגה ובגביע, הפועל פתח תקווה תצא ביום רביעי למשחק חוץ מול מכבי נתניה באצטדיון "מרים", במטרה להמשיך במומנטום החיובי, כאשר ניצחון על החבורה של יוסי אבוקסיס, ישים אותה במקום טוב באמצע.

הבשורה הטובה הגיע היום מהצילום שערך הקשר יונתן כהן: על פי האבחנה, הקשר לא סובל מקרע בשריר הירך האחורי, אלא ממעין בצקת בלבד, כאשר הוא יחמיץ את המשחקים מול היהלומים ומול מכבי בני ריינה בשבת, אך יוכל לחזור להתאמן לקראת השבוע הבא. הבוקר, הוא כבר ערך אימוני ריצה.

כהן, הוא לא היחיד שייעדר מהמשחק ברביעי: גם ג'וסלין טאבי, תומר אלטמן ודרור ניר עדיין לא כשירים, כאשר האופציות ההתקפיות שיעמדו בפניו של המאמן עומר פרץ דלות יותר. אוראל דגני צפוי לחזור להרכב, כאשר גם קליי יפתח. ההתלבטות תהיה בקישור: מי יפתח לצידם של בוני אמיין ונדב נידם.

בינתיים, במועדון החלו להיערך למקרה וטאבי אכן יעבור לסלטיק. צילומי הקרסול שערך הקשר מחוף השנהב, נשלחו לרופא של הסקוטים למטרת פענוח, כאשר לאחר מכן תתקבל החלטה אם ללכת סופית על המהלך או לא, שכן העניינים הכספיים כבר סוכמו בין מכבי נתניה לקבוצה.

בכל אופן, במועדון החלו לחפש שחקנים בעמדות הכנף למקרה שהמכירה אכן תצא לפועל, כאשר בשלב זה לא נראה שיש מועמד ישראלי ראוי, מה שיוביל לסיכוי שג'יימס אדניי ישאר בקבוצה.