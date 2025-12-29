יום שני, 29.12.2025 שעה 21:03
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הפועל פ"ת נושמת לרווחה: כהן לא סובל מקרע

הקשר, שחזר לאימוני ריצה, לא סובל מקרע ויוכל לחזור לפעילות בשבוע הבא. וגם: הבדיקות שערך טאבי נשלחו לסלטיק וההכנות של הקבוצה למקרה של עזיבה

|
יונתן כהן מנסה לעבור את איציק שולמייסטר (ראובן שוורץ)
יונתן כהן מנסה לעבור את איציק שולמייסטר (ראובן שוורץ)

לאחר שני ניצחונות רצופים בליגה ובגביע, הפועל פתח תקווה תצא ביום רביעי למשחק חוץ מול מכבי נתניה באצטדיון "מרים", במטרה להמשיך במומנטום החיובי, כאשר ניצחון על החבורה של יוסי אבוקסיס, ישים אותה במקום טוב באמצע.

הבשורה הטובה הגיע היום מהצילום שערך הקשר יונתן כהן: על פי האבחנה, הקשר לא סובל מקרע בשריר הירך האחורי, אלא ממעין בצקת בלבד, כאשר הוא יחמיץ את המשחקים מול היהלומים ומול מכבי בני ריינה בשבת, אך יוכל לחזור להתאמן לקראת השבוע הבא. הבוקר, הוא כבר ערך אימוני ריצה. 

כהן, הוא לא היחיד שייעדר מהמשחק ברביעי: גם ג'וסלין טאבי, תומר אלטמן ודרור ניר עדיין לא כשירים, כאשר האופציות ההתקפיות שיעמדו בפניו של המאמן עומר פרץ דלות יותר. אוראל דגני צפוי לחזור להרכב, כאשר גם קליי יפתח. ההתלבטות תהיה בקישור: מי יפתח לצידם של בוני אמיין ונדב נידם.

בינתיים, במועדון החלו להיערך למקרה וטאבי אכן יעבור לסלטיק. צילומי הקרסול שערך הקשר מחוף השנהב, נשלחו לרופא של הסקוטים למטרת פענוח, כאשר לאחר מכן תתקבל החלטה אם ללכת סופית על המהלך או לא, שכן העניינים הכספיים כבר סוכמו בין מכבי נתניה לקבוצה.

בכל אופן, במועדון החלו לחפש שחקנים בעמדות הכנף למקרה שהמכירה אכן תצא לפועל, כאשר בשלב זה לא נראה שיש מועמד ישראלי ראוי, מה שיוביל לסיכוי שג'יימס אדניי ישאר בקבוצה.

