עומר דהן ותומר לנס עזבו את חיפה בהשאלה

מכבי חיפה הודיעה רשמית על עזיבתם של עומר דהן ותומר לנס בהשאלה בחלון ההעברות של ינואר. החלוץ שלא זכה לדקות משחק העונה תחת דייגו פלורס וברק בכר עבר להפועל רעננה, היריבה של הירוקים בשמינית גמר גביע המדינה. על מעברו לרעננה פורסם לראשונה ב-ONE. הבלם יגיע להפועל כפר סבא, וזאת במטרה להתחשל ולצבור דקות משחק.

דהן בן ה-20 שיחק העונה רק ארבע דקות בליגת העל. הוא חתום אצל הירוקים עד 2029 וקיווה לזכות ביותר דקות משחק העונה, אך לפניו ברוטציה היו טריבנטה סטיוארט, ג'ורג'ה יובאנוביץ' וגיא מלמד.

במסגרת עסקת ההשאלה, לא תהיה מניעה שדהן ישחק נגד מכבי חיפה במפגש הנוקאאוט בגביע שיתקיים ב-14.1 ב-20:00 במגרשה של הקבוצה מהליגה הלאומית.

לנס עבר לירוקים מהפועל חדרה ב-2022 ושיחק העונה בליגת האלופות לנוער. הוא חתום בקבוצה עד 2028 וסומן כאחד מבלמי העתיד של המועדון.