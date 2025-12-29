יום שני, 29.12.2025 שעה 21:00
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

עומר דהן ותומר לנס עזבו את חיפה בהשאלה

רשמית: לקראת חלון ההעברות של ינואר, הירוקים הודיעו על מעברו של החלוץ להפועל רעננה ושל הבלם להפועל כפר סבא, וזאת על מנת שיצברו דקות משחק

|
עומר דהן (עמרי שטיין)
עומר דהן (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הודיעה רשמית על עזיבתם של עומר דהן ותומר לנס בהשאלה בחלון ההעברות של ינואר. החלוץ שלא זכה לדקות משחק העונה תחת דייגו פלורס וברק בכר עבר להפועל רעננה, היריבה של הירוקים בשמינית גמר גביע המדינה. על מעברו לרעננה פורסם לראשונה ב-ONE. הבלם יגיע להפועל כפר סבא, וזאת במטרה להתחשל ולצבור דקות משחק.

דהן בן ה-20 שיחק העונה רק ארבע דקות בליגת העל. הוא חתום אצל הירוקים עד 2029 וקיווה לזכות ביותר דקות משחק העונה, אך לפניו ברוטציה היו טריבנטה סטיוארט, ג'ורג'ה יובאנוביץ' וגיא מלמד.

במסגרת עסקת ההשאלה, לא תהיה מניעה שדהן ישחק נגד מכבי חיפה במפגש הנוקאאוט בגביע שיתקיים ב-14.1 ב-20:00 במגרשה של הקבוצה מהליגה הלאומית.

לנס עבר לירוקים מהפועל חדרה ב-2022 ושיחק העונה בליגת האלופות לנוער. הוא חתום בקבוצה עד 2028 וסומן כאחד מבלמי העתיד של המועדון.

