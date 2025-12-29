רשמית: הפועל ירושלים תשחק פעמיים ביום שישי

ליגת העל חוזרת לימי שישי. מנהלת הליגות בכדורגל פרסמה היום (שני) את המועדים למחזורים 18-20, כאשר במוקד חזרת המשחקים ליום ו’. הפועל ירושלים תשחק פעמיים בימי שישי.

במחזור ה-18 הקבוצה של זיו אריה תתמודד מול מכבי נתניה באצטדיון מרים ב-9.1 ב-15:00, ובמחזור ה-20 הקבוצה האדומה-שחורה מהבירה תארח בטדי את הפועל פתח תקווה ב-23.1 ב-15:00.

כתוצאה מכך שישנו משחק ביום שישי, במחזור ה-18 לא ישוחק משחק ביום שני, כאשר חמישה משחקים יתקיימו בשבת ועוד אחד בראשון. במחזור ה-19 אין משחק ביום שישי, ובמחזור ה-20 יש ארבעה משחקים בשבת, אחד בראשון ואחד בשני בנוסף למשחק ביום ו’.