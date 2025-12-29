ג'ירונה פנתה לברצלונה: רוצים לצרף את טר שטגן

עתידו של מארק-אנדרה טר שטגן בברצלונה ממשיך לעורר סערה, כשהפעם שמו נקשר באופן ישיר לג’ירונה ולחלון ההעברות של ינואר. השוער הגרמני, שחקן הנבחרת ומי שנחשב לאורך שנים לאחד מעמודי התווך של המועדון הקטלוני, ניצב בפני צומת משמעותי בקריירה, גם ברמה המקצועית וגם בכל הנוגע לסיכוייו להיות השוער הראשון של גרמניה במונדיאל 2026.

בברצלונה מעמדו של טר שטגן השתנה בקיץ האחרון. לאחר שנים כשוער הבלתי מעורער, החליט האנזי פליק למנות את ז’ואן גארסיה לשוער הראשון. טר שטגן, שעבר ניתוח גב נוסף ב-29 ביולי והחלים סופית רק בתחילת דצמבר, קיבל אור ירוק רפואי ב-9 בדצמבר וחזר לסגל. מאז, שותף במשחק רשמי אחד בלבד, בגביע מול גוודלחרה, אך מצבו במעמד ההיררכי לא השתנה, גארסיה נותר השוער הבכיר, ובברצלונה מבינים שהעמדה הזו עמוסה גם בזכות נוכחותו של וויצ’ך שצ’סני כשוער מחליף.

על הרקע הזה, החלו לצוץ דיווחים על אפשרות של עזיבה כבר בינואר. בג’ירונה, שנאבקת בתחתית ונמצאת בסכנת ירידה, בוחנים ברצינות חיזוק בעמדת השוער. חואן קרלוס סובל מפציעה ארוכת טווח, פאולו גצאניגה לא שכנע במספר משחקים, ודומיניק ליבאקוביץ’, השוער הקרואטי, ביקש לעזוב בחורף כדי לשמור על כשירות לקראת המונדיאל. ליבאקוביץ’ אף סירב לשחק בגביע, כדי לא לחסום לעצמו מעבר, וג’ירונה כבר הבהירה שתשחרר אותו בינואר, אך רק לאחר שתבטיח מחליף.

דומיניק ליבאקוביץ' (רויטרס)

במונטיליבי רואים בטר שטגן אופציה אידאלית. הן המאמן מיצ’ל והן המנהל המקצועי קיקה קארסל סבורים שהוא יכול להגיע כשוער ראשון ולייצב את הקבוצה. גורמים מקצועיים בג’ירונה אף פנו לאנשי ברצלונה כדי לברר את מצבו הפיזי של השוער, וקיבלו תשובה חיובית, טר שטגן כשיר לחלוטין. בעקבות זאת, בג’ירונה שוקלים לנסות ולקדם מהלך של השאלה, מהלך שיכול לשרת את כל הצדדים: ג’ירונה תקבל שוער בכיר, ברצלונה תפחית עומס בסגל, והגרמני יקבל דקות קריטיות.

אלא שהעסקה רחוקה מלהיות פשוטה. שכרו הגבוה של טר שטגן מהווה מכשול משמעותי, ובג’ירונה מודים כי אינם מסוגלים לשאת בו, אלא אם ברצלונה תסכים להשתתף ברוב העלות. בשלב זה, במועדון רואים את המהלך כמורכב מאוד, אך גם מדגישים שהשוק ארוך ודינמי, ודברים עשויים להשתנות.

במקביל, קיימת גם גרסה אחרת. לפי דיווחים נוספים, טר שטגן עצמו נחוש להישאר בברצלונה ולהילחם על מקומו, מתוך אמונה שזהו המסלול הנכון עבורו לקראת מונדיאל 2026 שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו. מאמן נבחרת גרמניה, יוליאן נגלסמן, אמנם רואה בו מועמד מוביל להיות השוער הראשון בטורניר, אך הבהיר שהדבר מותנה בדקות משחק קבועות במועדון.

יוליאן נגלסמן (IMAGO)

חוזהו של טר שטגן בברצלונה תקף עד יוני 2028, ובמועדון מדגישים כי יכבדו הן את רצון השחקן והן את ההסכם. עם זאת, קיימת גם גישה המעודדת פרידה בחורף, לאור העובדה שהעמדה מכוסה היטב. מנגד, השוער עצמו אינו מוכן לוותר על תנאיו, חוזה שנחתם ב-2023 ובמסגרתו אף דחה תשלומים כדי לסייע למועדון לעמוד בכללי הפייר פליי.

בינתיים, טר שטגן חזר לאימונים מלאים עם הקבוצה ואינו פוסל את האפשרות להישאר ולהיאבק על אפודת השוער הראשון, אם לא תגיע הצעה שתספק אותו מקצועית וכלכלית. הימים הקרובים, עם פתיחת חלון ההעברות ב-1 בינואר, צפויים להיות מכריעים בשאלה האם הסיפור הזה יסתיים בהשאלה לג’ירונה או בהמשך המאבק שלו בין הקורות בברצלונה.