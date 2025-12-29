"ברצלונה יצרה מגע ראשוני עם דושאן ולאחוביץ'"

ברצלונה אינה יושבת בחיבוק ידיים בשוק ההעברות. למעשה, הפעילות שלה לא נעצרה מאז הקיץ שעבר. עם עזיבתו האפשרית של מארק-אנדרה טר שטגן והחיפוש אחר מחליף לאנדראס כריסטנסן יש תנועה במשרדים, אך האופק לרכש חדש רחב הרבה יותר, ויש נושא אחד שבולט מעל כולם. המועדון הקטלוני כבר עשה צעד כדי לנסות לצרף לשורותיו את דושאן ולאחוביץ', החלוץ של יובנטוס, כך דווח היום ב’מארקה’.

הסרבי, שאחת מהעברותיו הייתה מהיקרות בתולדות הסרייה א’, בסכום שהתקרב ל-80 מיליון אירו, מסיים חוזה ביוני 2026, וברצלונה כבר חושבת על האפשרות שיגיע. מדובר במגע ראשוני שבו ברצלונה מבקשת לנצל את סיטואציית השוק שנוצרה. בקיץ שעבר הסתיימה המלחמה הפתוחה בין ולאחוביץ' ליובנטוס ללא הארכת חוזה, אך עם חזרתו של השחקן למגרשים כשהוא יודע שהוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה.

המטרה היא לצרף שחקן ללא עלות, כאשר האופציה הראשונה היא להמתין לשוק הקיץ, או לנסות ולנהל משא ומתן על עזיבה כבר בחלון הנוכחי בתנאים נוחים במיוחד, או סכום נמוך כעת או כלום בקיץ.

דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)

ברצלונה עובדת כבר תקופה על מציאת מחליף אפשרי לרוברט לבנדובסקי, שעתידו במועדון עדיין לא ברור, והעניין בחלוץ הסרבי נמצא על השולחן. האנזי פליק רואה בפראן טורס חלוץ חיוני, אך עזיבה של החלוץ הפולני, אם לא יחדש את חוזהו, תשאיר חור שהמועדון רוצה למלא עם שחקן ברמה הגבוהה ביותר, והשוק אינו מציע הרבה אופציות זולות כמו ולאחוביץ'. לסרבי היה חוזה עתק ביובנטוס, מהגבוהים בסרייה א’, ובברצלונה הוא יהיה מתוגמל היטב, אך לא ברמה שבה השתכר אצל האלופה האיטלקית.

לבנדובסקי, בהמתנה

מצבו של החלוץ הפולני בברצלונה נותר לא ברור. העונה פראן היה עדיף עליו בלא מעט משחקים, ולמרות שהמספרים שלו עדיין טובים, הם אינם מרשימים במיוחד. בשבוע שעבר אמר בעצמו בפולין שהוא אינו יודע מה יהיה הצעד הבא של המועדון. "אני לא מדבר עם המאמן על עניין אפשרי של מועדונים אחרים. זו גם לא שאלה של לחתוך את השכר שלי בחצי. ההחלטה תהיה תלויה במה שהמועדון רוצה ובמה שאני חושב שנכון עבורי. יש עדיין זמן להחליט. אני לא מרגיש שום לחץ, ואני לא יודע כרגע באיזה מסלול לבחור".

פליק ולבנדובסקי (IMAGO)

מספרים חלשים ביובנטוס

העונה של ולאחוביץ' ביובנטוס מאכזבת. הוא נע בין הרכב לספסל, ועד כה כבש שלושה שערים בלבד בסרייה א’ ועוד שלושה בליגת האלופות. בנוסף, הוא סבל מפציעה במקרב לפני פחות מחודש ולא צפוי לחזור לפעילות עד המשחקים הראשונים של 2026. בגיל 25, וכשבקיץ יהפוך לשחקן חופשי, ברצלונה מיהרה לפעול בניסיון לצרף חלוץ ברמה הגבוהה ביותר, כאלה שאין רבים מהם באירופה, בעלות נמוכה מאוד.