יום שני, 29.12.2025 שעה 22:34
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3614-3516אינטר1
3513-2716מילאן2
3413-2416נאפולי3
3215-2317יובנטוס4
3010-1716רומא5
2712-2216קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2228-1817אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1424-1616גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

"ברצלונה יצרה מגע ראשוני עם דושאן ולאחוביץ'"

דיווח ב'מארקה': אלופת ספרד עשתה צעד עבור חלוץ יובנטוס שמסיים חוזה ויוכל להגיע בחינם בקיץ כמחליפו של לבנדובסקי, שעתידו לא ברור. כל הפרטים

|
דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)
דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)

ברצלונה אינה יושבת בחיבוק ידיים בשוק ההעברות. למעשה, הפעילות שלה לא נעצרה מאז הקיץ שעבר. עם עזיבתו האפשרית של מארק-אנדרה טר שטגן והחיפוש אחר מחליף לאנדראס כריסטנסן יש תנועה במשרדים, אך האופק לרכש חדש רחב הרבה יותר, ויש נושא אחד שבולט מעל כולם. המועדון הקטלוני כבר עשה צעד כדי לנסות לצרף לשורותיו את דושאן ולאחוביץ', החלוץ של יובנטוס, כך דווח היום ב’מארקה’.

הסרבי, שאחת מהעברותיו הייתה מהיקרות בתולדות הסרייה א’, בסכום שהתקרב ל-80 מיליון אירו, מסיים חוזה ביוני 2026, וברצלונה כבר חושבת על האפשרות שיגיע. מדובר במגע ראשוני שבו ברצלונה מבקשת לנצל את סיטואציית השוק שנוצרה. בקיץ שעבר הסתיימה המלחמה הפתוחה בין ולאחוביץ' ליובנטוס ללא הארכת חוזה, אך עם חזרתו של השחקן למגרשים כשהוא יודע שהוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה.

המטרה היא לצרף שחקן ללא עלות, כאשר האופציה הראשונה היא להמתין לשוק הקיץ, או לנסות ולנהל משא ומתן על עזיבה כבר בחלון הנוכחי בתנאים נוחים במיוחד, או סכום נמוך כעת או כלום בקיץ.

דושאן ולאחוביץדושאן ולאחוביץ' (IMAGO)

ברצלונה עובדת כבר תקופה על מציאת מחליף אפשרי לרוברט לבנדובסקי, שעתידו במועדון עדיין לא ברור, והעניין בחלוץ הסרבי נמצא על השולחן. האנזי פליק רואה בפראן טורס חלוץ חיוני, אך עזיבה של החלוץ הפולני, אם לא יחדש את חוזהו, תשאיר חור שהמועדון רוצה למלא עם שחקן ברמה הגבוהה ביותר, והשוק אינו מציע הרבה אופציות זולות כמו ולאחוביץ'. לסרבי היה חוזה עתק ביובנטוס, מהגבוהים בסרייה א’, ובברצלונה הוא יהיה מתוגמל היטב, אך לא ברמה שבה השתכר אצל האלופה האיטלקית.

לבנדובסקי, בהמתנה

מצבו של החלוץ הפולני בברצלונה נותר לא ברור. העונה פראן היה עדיף עליו בלא מעט משחקים, ולמרות שהמספרים שלו עדיין טובים, הם אינם מרשימים במיוחד. בשבוע שעבר אמר בעצמו בפולין שהוא אינו יודע מה יהיה הצעד הבא של המועדון. "אני לא מדבר עם המאמן על עניין אפשרי של מועדונים אחרים. זו גם לא שאלה של לחתוך את השכר שלי בחצי. ההחלטה תהיה תלויה במה שהמועדון רוצה ובמה שאני חושב שנכון עבורי. יש עדיין זמן להחליט. אני לא מרגיש שום לחץ, ואני לא יודע כרגע באיזה מסלול לבחור".

פליק ולבנדובסקי (IMAGO)פליק ולבנדובסקי (IMAGO)

מספרים חלשים ביובנטוס

העונה של ולאחוביץ' ביובנטוס מאכזבת. הוא נע בין הרכב לספסל, ועד כה כבש שלושה שערים בלבד בסרייה א’ ועוד שלושה בליגת האלופות. בנוסף, הוא סבל מפציעה במקרב לפני פחות מחודש ולא צפוי לחזור לפעילות עד המשחקים הראשונים של 2026. בגיל 25, וכשבקיץ יהפוך לשחקן חופשי, ברצלונה מיהרה לפעול בניסיון לצרף חלוץ ברמה הגבוהה ביותר, כאלה שאין רבים מהם באירופה, בעלות נמוכה מאוד.

