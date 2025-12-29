"סוגיית קוז'וק צריכה להסתיים, ב"ש צריכה שקט"

הפועל באר שבע אמנם נקלעה למותחן מול קבוצה מליגה ב’, אך בסופו של דבר העפילה לשמינית גמר הגביע אחרי 1:2 על שדרות בטרנר, כאשר ההגרלה זימנה לה את הפועל ירושלים. רגע אחרי ההגרלה ורגע לפני משחק הליגה הקרוב נגד, גם הוא נגד הפועל ירושלים, סתיו אלימלך עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

לבאר שבע אין ממש פריבילגיה להביא מאמן, כי הרי ברק בכר לא יחזור אחורה, לא חושב שברק יצחקי יעשה את זה, זה לא שדרוג מטורף. בכר לדעתי לא יכול לחזור על אף שהביא שלוש אליפויות, נשארו לך האופציות של המאמנים בקבוצות הקטנות יותר כמו שרון מימר. סתיו אלימלך, מה אתה חושב על הסוגיה הזאת עם רן קוז’וק?

”סוגיה שצריכה להסתיים, היא נמשכת ואם העלו את זה וזה לא צריך להימשך הרבה זמן, זו סוגייה פנימית וצריך להחליט ולהגיד ‘זה המאמן שלי’, ב”ש צריכה את השקט שלה ובשקט שלה היא מייצרת את התוצאות גם. אנחנו מדברים על קוז’וק ובלמים ו-ויטור, אבל אלונה היא קונצנזוס והיא צריכה שם לקחת את הדברים והיא יודעת לעשות את הדברים האלה, אנחנו רואים את ב”ש מוכנה בזמן לעומת שנה קודמת, והיא צריכה לחזור לעצמה. לכל מועדון וקבוצה יש ירידות וזה טבעי ובריא, אבל צריך לקחת החלטות ולחתוך עניינים”.

קוז’וק יאריך או לא?

”לדעתי יאריך, כי ב”ש נותנת במה מאוד בריאה ואיכותית שהוא לא מקבל במקומות אחרים, וגם אם לא אז יש הרבה בר כמו ברק בכר בחיפה וברק יצחקי בבית”ר, אז יש הרבה ברקים. גם אם הוא יסתכל על הכיוונים האלה של ת”א או ירושלים או חיפה, הבר מזל הכי טוב ונכון עבורו זה ב”ש לדעתי”.