"אחרי השזרוע המשחקים לא נותנים לדשא לגדול"

החורף הגיע ולא מעט מגרשים גורמים לבעיות לפני משחקים, בעיקר בגלל הצפות, וזאת אחרי שהאצטדיונים והליגה יצאו לפגרת שזרוע לא מזמן. אילן יבלוקובסקי, מנהל האצטדיון בנתניה ויועץ לאצטדיון בקריית שמונה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ כדי לדבר על הנושא המעניין.

זה לא נראה טוב בלשון המעטה כרגע, אתה יכול לפרט את הסיבות בטח.

”יש תירוצים אתה אומר, ואני אומר שאין, אבל תודה לכם על הגישה. מזג האוויר, גם אצלי הייתה הצפה וראינו מה היה בנוף הגליל, שברי ענן וגם היום הייתה הצפה, זה לא עוזר, יש לנו פגרה של שלושה שבועות שאנחנו מקבלים מהמנהלת לשזרע את האצטדיונים, אבל מיד לאחר מכן נכנסה כמות משחקים שלא מצליחים לתת לדשא לגדול כמו שצריך. אצלי יש שבעה או שמונה משחקים בשבוע, זה מטורף. יצא לי לשוחח עם המאמנים בשפיים וכולם העלו את הנושא שחלק מהמגרשים לא ברמה המקובלת, חלקם נראים פחות טוב אבל זה לא תמיד גרוע, אבל האינטנסיביות שיש בתקופה האחרונה ופתאום היה גביע, מי שהתמזל מזלו ולא קיבל קבוצה ביתית. אני קיבלתי מתוך שלוש קבוצות שמשחקות, קיבלתי שתיים, וצריך לתת שירות”.

מי אשם? ניר יענקלביץ’ שעשה בעיות שם?

”אין אשמים, בטח לא הוא שהוא אחד המקצועניים בכדורגל ובכללי”.

שלולית (חג'אג' רחאל)

זה היה בהומור כמובן, אחלה מקצוען ואני מסכים איתך. השאלה אם מה שטרף את הקלפים זה שאחרי השזרוע היה חום קיצוני שלא קשור או הגשם? מה קרה?

”דווקא לא החום. כמות המשקעים שירדה פה היא מטורפת”.

זה הגיע אחרי השזרוע אבל, צריך זמן להיקלט אז?

”בדיוק, צריך להתחזק עוד טיפה הדשא ולתת את המענה”.

אין קשר לכמות הזרעים?

”לא לא, כל הקולגות שלי עושים את זה בצורה מקצוענית ושמים כמות נדרשת, יש אנשים שמפקחים, לא חושב שאנשים חוסכים, מי שעושה את זה זה בא לו הפוך על הפוך, אם הרווחת 5 אלף אז אתה אוכל אותה בשזרוע של 40 אלף. האצטדיונים הגדולים אוכפים את האירוע והכל עובד טוב, דיברו אתמול על הרטבת המגרשים? מכירים? למה? כדי שהכדור ירוץ וכו’, הסברתי להם שזה שהם רואים שהדשא יבש ואתם רוצים להרטיב, הדשא כל כך ספוג ואפילו להשקות בקטנה גורמת נזק, אולי הכדור ירוץ, אבל משחק אחר כך פחות טוב. יש היענות מאוד רחבה של מאמנים לצורת האימונים במגרשים, רוב רובם שומרים על כך ומנסים לעשות את זה, התקופה הזאת משוגעת”.

שלוליות בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

אתה גם יועץ לאצטדיון בק”ש לעירייה שם.

”ידעתי שזה יגיע”.

מה חשבת שלא נשאל?

”אם הייתי פוחד לא הייתי עולה, אני מכיר אותך”.

אתה פוחד ממשהו אתה?

”התחילו לעבוד בק”ש”.

אני דיברתי בחתונה של אבי נמני ויצא לי לפגוש את האנשים בק”ש, האצטדיון שם כמו ג’יפה ולא נגעו אמרו לי”.

“אני מעדיף שהדובר ייתן את התשובות, מהמידע שקיבלתי והייתי גם שם, התחילו בפינוי שם”.

אצטדיון קריית שמונה (עמרי שטיין)

היה צריך להתחיל לפני עשרה ימים עם הנושא הזה. תן לנו לו”ז.

”אין לי עדיין לו”ז, אולי דורון יוכל לענות על זה יותר, אני העברתי את הדרישות שצריך כדי להחזיר את הקבוצה המדהימה הזאת והמקום שיהיה ראוי”.

ק”ש תשחק עוד העונה בק”ש?

”זו התקווה”.

מתי? יש ענייני תאורה גם.

”התאורה בטיפול, לפי בדיקה זה כמעט מאה אחוז בסדר”.

אם מתחילים לעבוד שם, כמה צריך זמן כדי להחזיר?

”נתנו את ההיבטים שצריך לגבי האישורים של המדינה וגם המשטרה הייתה בסיור, קיבלו את הפרמטרים ועכשיו הכדור בידיים שלהם”.

כמה זמן עבודה?

”זה תלוי כמה אנשים יבואו, הם יצטרכו להגיד כמות זמן של עבודה”.

אם יש כמות אנשים מכובדת, הדשא במצב טוב, אז כמה זמן?

”הדשא בסדר גמור, התקווה זה לחזור בפלייאוף וזה היעד שיחזרו לשם”.