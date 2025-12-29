"רפאלוב ובכר צריכים להמשיך, זה מביא שקט"

מכבי חיפה עברה ללא קושי כצפוי את מכבי אחי נצרת עם שמינייה נהדרת בגביע המדינה, ואתמול (ראשון) ההגרלה זימנה לה את הפועל רעננה בשלב שמינית הגמר. רגע לפני משחק הליגה הקרוב נגד מ.ס אשדוד, שחקן העבר של הירוקים רפי אוסמו עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על הנושאים המעניינים ביותר סביב המועדון.

כל השיח שאנחנו מתעסקים בו כל השבוע, לא יפגע בקבוצה? זו מכבי חיפה, אם אתה לא מנצח משחק אחד זה בלגן.

”לגבי הראיון של ברק בכר, הוא שידר את המציאות והוא ריאלי, הוא מבין באיזה מעמד הקבוצה שלו נמצאת וכל אחד רוצה לראות אור, אבל אין אור לאליפות. הוא משקף את זה גם, הוא היה ריאלי לגבי המצב. היריבה הייתה נחותה בגביע, אבל זה לעבור משוכה סה”כ והרבה מאמנים משתמשים באמרה הזאת שיש 5 גמרים ונותרו עוד 4 גמרים, ואז אולי לזכות בגביע”.

הצוות הזה – רפאלוב ובכר, צריכים להמשיך עוד עונה?

”אני חושב שכן, כולם חיים את הענף הזה, רק קטסטרופה נוראית, מה שאני לא רואה שיקרה, תביא שינוי. יש שקט למועדון והמשכיות וזה יכול להיות טוב לבניית הסגל לעונה הבאה. הזרים בינואר? זה לא פשוט, צריך להיפטר מהזרים, יש מכסה, צריך להיפטר מאנשים כדי להביא. אני הייתי מסתכל יותר על מחלקת הנוער כי מהקבוצה הזאת יוצאים כישרונות”.

רפי אוסמו (עמרי שטיין)

אוסמו המשיך: “אי אפשר לקחת שחקן מהנוער ולהגיד שהוא פוטנציאל, לתת לו רק שתי הזדמנויות ואז להחליף. יש הזדמנות נהדרת לתת לשחקנים לצבור ביטחון וניסיון, אין דרך אחרת. להוציא ולהכניס ולהוציא ולהכניס זה לא עובד ככה, צריך לתת קרדיט כדי שיהיה ביטחון וניסיון שיצליחו איתם, ולראות אם הם פוטנציאליים”.

מכבי תל אביב הייתה בעמדה כזאת לפני כמה שנים ובחרה מאמנים לא מספיק טובים, ונתנו לשחקנים כמו דניאל פרץ וגלוך וכו’, שחקנים ממחלקות הנוער, והריצו אותם, זה הזמן לדעתי לעשות את זה ולראות אותם. יש את איתי אהוד שמשחק בכפר סבא, ויש שחקנים שמשחקים שם.

”לשחק בכפר סבא זה לא כמו במכבי חיפה”.