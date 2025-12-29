הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. והפעם על הפרק: שחקן מכבי תל אביב לשעבר מדבר, האיתות של ברק בכר ומי מסכן את הספורטאים? גידי ליפקין ורז אמיר | 29/12/2025 13:00 מיכאל אוחנה (עמרי שטיין) שחקן מכבי ת״א לשעבר מדבר, האיתות של ברק בכר ומי מסכן את הספורטאים? כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורט!התוכנית של ONE משודרת מדי יום מראשון עד חמישי בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומשודרת גם כעת. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש