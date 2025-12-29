יום שני, 29.12.2025 שעה 13:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"

הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. והפעם על הפרק: שחקן מכבי תל אביב לשעבר מדבר, האיתות של ברק בכר ומי מסכן את הספורטאים?

|
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)
מיכאל אוחנה (עמרי שטיין)

שחקן מכבי ת״א לשעבר מדבר, האיתות של ברק בכר ומי מסכן את הספורטאים? כל זאת ועוד בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

ישיר: שיחת היום - כל מה שחם בספורט!

התוכנית של ONE משודרת מדי יום מראשון עד חמישי בערוץ ONE (ערוץ 50), באתר ובכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומשודרת גם כעת.

