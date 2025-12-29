סיכויי חזרתו של טוריאל נגד בית"ר י-ם קלושים

בהפועל תל אביב ממשיכים את ההכנות לקראת המשחק הקשה שיתקיים ביום חמישי באצטדיון טדי נגד בית"ר ירושלים, זאת במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל. בהפועל דיברו אתמול במסדרונות, מן הסתם, על הגרלת הגביע שסידרה בשמינית דרבי תל אביבי ביתי והדאגה הגדולה לקראת המעמד בעוד כשבועיים וחצי היא שהכל יעבור בשלום.

בקבוצה מבינים כרגע שהכוכב והמוציא לפועל העיקרי, סתיו טוריאל, לא יהיה כשיר גם לבית"ר ירושלים ביום חמישי. טוריאל סובל מנקע בקרסול וניסה להתאמן לאורך הימים האחרונים, אך ללא הצלחה, ואם לא יקרה משהו דרמטי הוא לא יהיה בסגל המשחק נגד המועמדת לזכייה באליפות המדינה.

מי שיחזור להרכב במקום אל ים קצנפולסקי הוא לוקאס פלקאו, שנעדר מהמשחק האחרון בגלל צהובים. אנאס מחאמיד, שכבש נגד אשדוד שער בכורה שהגיע אחרי תקופה לא פשוטה, צפוי לקבל דקות משמעותיות יותר. מי שכבש צמד נגד הקבוצה מעיר הנמל, רוי קורין, עשוי לפתוח בחמישי.