יום שני, 29.12.2025 שעה 13:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

סיכויי חזרתו של טוריאל נגד בית"ר י-ם קלושים

כוכב הפועל ת"א ניסה להתאמן בימים האחרונים, אך ללא הצלחה, ואם לא יקרה משהו דרמטי הוא לא ישחק בחמישי. במועדון דואגים שהדרבי בגביע יעבור בשלום

|
סתיו טוריאל (שחר גרוס)
סתיו טוריאל (שחר גרוס)

בהפועל תל אביב ממשיכים את ההכנות לקראת המשחק הקשה שיתקיים ביום חמישי באצטדיון טדי נגד בית"ר ירושלים, זאת במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל. בהפועל דיברו אתמול במסדרונות, מן הסתם, על הגרלת הגביע שסידרה בשמינית דרבי תל אביבי ביתי והדאגה הגדולה לקראת המעמד בעוד כשבועיים וחצי היא שהכל יעבור בשלום. 

בקבוצה מבינים כרגע שהכוכב והמוציא לפועל העיקרי, סתיו טוריאל, לא יהיה כשיר גם לבית"ר ירושלים ביום חמישי. טוריאל סובל מנקע בקרסול וניסה להתאמן לאורך הימים האחרונים, אך ללא הצלחה, ואם לא יקרה משהו דרמטי הוא לא יהיה בסגל המשחק נגד המועמדת לזכייה באליפות המדינה. 

מי שיחזור להרכב במקום אל ים קצנפולסקי הוא לוקאס פלקאו, שנעדר מהמשחק האחרון בגלל צהובים. אנאס מחאמיד, שכבש נגד אשדוד שער בכורה שהגיע אחרי תקופה לא פשוטה, צפוי לקבל דקות משמעותיות יותר. מי שכבש צמד נגד הקבוצה מעיר הנמל, רוי קורין, עשוי לפתוח בחמישי.

