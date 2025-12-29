מכבי תל אביב הביסה 82:116 את קריית אתא

המחזור ה-11 של ליגת ווינר סל ננעל הערב (שני) עם משחק מטורף התקפית כשמכבי תל אביב חגגה ניצחון תשיעי ברציפות, עם ניצחון חוץ מרשים בדמות 82:116 מרשים נגד קריית אתא.

המשחק נפתח בחגיגת סלים מצד לצד, כששתי הקבוצות לא החטיאו זריקה אחר זריקה וסיימו את הרבע הראשון עם לא פחות מ-68 נקודות (!). ברבע השני הקצב מעט נרגע אצל המארחת, כשהצהובים הרימו קצב ועלו ליתרון דו ספרתי משמעותי.

היתרון נשמר גם ברבע השלישי, וניסיונות החזרה של אתא לא צלחו, כשמנגד ברבע האחרון הצהובים המשיכו לקלוע שלשות בקצב נהדר והגדילו ל-34 הפרש בסיום המשחק.

מכבי תל אביב כאמור עם ניצחון תשיעי ברצף בכל המסגרות, כשהיא ממשיכה להרשים ונראית נהדר בתקופה האחרונה. קריית אתא מנגד רושמת הפסד שני ברציפות בליגה כשהיא יורדת למקום השביעי בטבלה.

רבע ראשון: 30:38 למכבי תל אביב

חמישיית אליצור קריית אתא: תומר אסייג, ג׳מיה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה.

חמישיית מכבי תל אביב: ג׳יילן הורד, ג׳ימי קלארק, לוני ווקר, רומן סורקין, וויל ריימן.

# 5:00 – 10:00: הדקות הראשונות במשחק היו אולי מהפתיחות המטורפות שראינו. שתי הקבוצות לא הפסיקו לקלוע עם סל מצד לצד, כמעט ללא החטאות כלל, כשאסייג צלף שלשות והוביל את המארחת בעוד ווקר בלט אצל הצהובים, בדרך ליתרון שלוש למכבי, ולא פחות מ-37(!) נקודות בחמש הדקות הראשונות בשתי הקבוצות.

# 0:00 – 5:00: קצב הקליעות אמנם נרגע, אך קצב השלשות לא עצר. ניל קלע שתי שלשות לאתא, ווקר הוסיף אחת למכבי, שפתחה בריצה שטנה שנתנה יתרון שיא של שמונה נקודות. לוק צימק עם שלשה, היתרון ירד לארבע, אך שלשות של לונדברג ודיברתולומיאו קבעו שמונה הפרש למכבי בסיום הרבע המטורף הזה.

רבע שני: 45:67 למכבי תל אביב

# 5:00 – 10:00: אתא פתחה טוב והצליחה להוריד לארבע הפרש, אך הצהובים נכנסו לקצב ופתחו בריצת 4:14 מרשימה שקבעה דו ספרתי ראשון במשחק ביתרון 14.

# 0:00 – 5:00: אתא עוד ניסתה לחזור למשחק וצימקה מעט, אך הצהובים המשיכו בקצב הנהדר ושמרו על היתרון. לקראת סיום הרבע, ווקר וריימן הוסיפו שלשות שהגדילו ל-22 הפרש.

רבע שלישי: 69:85 למכבי תל אביב

# 5:00 – 10:00: בלאט קלע שלשה, האנה השיב עם אחת משלו מנגד. סורקין קלע גם אחת והמשיך להוביל את הצהובים, כשיתרון ה-20 נשמר עם עוד שלשה של האנה מנגד.

# 0:00 – 5:00: אתא החלה לצמק מעט עם ריצה טובה, בייטנר הוריד עם שלשה ל-14 הפרש. גור לביא קלע לקראת סיום הרבע וקבע 16 הפרש לטובת הצהובים.

רבע רביעי: 82:116 למכבי תל אביב

# 5:00 – 10:00: מכבי המשיכה באותו הקצב, וחצתה את רף מאה הנקודות במשחק עם ליי אפ של סורקין, כשההפרש הגיע לשיא עם 30 נקודות, בדרך לניצחון מרשים.

# 0:00 – 5:00: מכבי המשיכה בחגיגה, ריימן קלע שלשה, סהר הוסיף שתי שלשות ברצף משלו ועד הסיום הפער עלה ל-34 הפרש וניצחון מרשים במיוחד למכבי תל אביב.