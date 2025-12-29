בהתאחדות תומכים בדיון נוסף בעניינה של נס ציונה

בסקציה נס ציונה לא מוותרים על ניצחון כנגד בית"ר מבשרת ציון ששיתפה שחקן שלא כדין במסגרת ליגה ג’ מרכז, מה שבדרך כלל, על פי תקנוני והוראות ההתאחדות לכדורגל מקנה ליריבה ניצחון טכני. בית הדין המשמעתי חשב שלא כך הדבר ופסק כי בית"ר מבשרת ציון זכאית. גם בערער בבית הדין העליון, סברו הדיינים כי אין להתערב בתוצאת המשחק.

עו"ד אלדד אהרוני, ב"כ סקציה נס ציונה, לא ויתר והעביר ערער נוסף על ההחלטה שניתנה בידי בית הדין העליון, בבקשה לתגובה ראויה ומפורטת מצד ההתאחדות לכדורגל, כשזו הגיבה ב-40 סעיפים בחתימתם של עו"ד גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות ועמית פינס, היועץ המשפטי של ההתאחדות.

זו תומכת בקיום דיון נוסף, בהרכב מורחב, בשל חשיבות עקרונית ורוחבית של שתי שאלות משפטיות, לגביהן קיימת אי בהירות ופסיקות סותרות. "האם קבוצה שלא הועמדה לדין רשאית להגיש ערעור בנוגע לתוצאת משחק שבו השתתפה, וזאת במקרה שהקבוצה שהועמדה לדין זוכתה מהעבירה שבה הורשעה בבית הדין המשמעתי", זו אחת השאלות שהופנתה.

השאלה השנייה שההתאחדות לכדורגל הפנתה לתשומת לב בית הדין העליון של ההתאחדות הינה "מה דינה של תוצאת משחק, מקום שבו השחקן ששותף במשחק לא נרשם בטופס המשחק, מטעמים של טעות תמת לב?". בהתאחדות מתייחסים לפסיקות סותרות, פגיעה בוודאות ובאחידות, זכות הגישה לערכאות, מדיניות ופרקטיקה, חריג התום לב והשלכות רוחביות.

"בהתאם, ואף מבלי להביע עמדה לגוף ההלכה שתיקבע, ההתאחדות סבורה כי ישנו צורך בהול בקביעת הלכה ברורה ומחייבת, אשר תסיר את חוסר הבהירות ביחס למקרים שבהם ניתן להימנע מפסיקת הפסד טכני, מקום שבו שותף שחקן שלא כדין. בהתאם, ההתאחדות סבורה, כי יש מקום לקבוע דיון נוסף, בהרכב מורחב בשתי השאלות המובאות בפתח תשובה זו", סיכמו בהתאחדות.