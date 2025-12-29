יום שלישי, 30.12.2025 שעה 10:34
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

בהתאחדות תומכים בדיון נוסף בעניינה של נס ציונה

כזכור, בית"ר מבשרת ציון שיתפה שחקן שלא כדין מול הסקציה, מה שעל הנייר בדומה למקרי עבר מעניק לכתומים ניצחון טכני, אלא שלא כך היה הדבר. הפרטים

|
סקציה נס ציונה (יונתן גינזבורג)
סקציה נס ציונה (יונתן גינזבורג)

בסקציה נס ציונה לא מוותרים על ניצחון כנגד בית"ר מבשרת ציון ששיתפה שחקן שלא כדין במסגרת ליגה ג’ מרכז, מה שבדרך כלל, על פי תקנוני והוראות ההתאחדות לכדורגל מקנה ליריבה ניצחון טכני. בית הדין המשמעתי חשב שלא כך הדבר ופסק כי בית"ר מבשרת ציון זכאית. גם בערער בבית הדין העליון, סברו הדיינים כי אין להתערב בתוצאת המשחק.

עו"ד אלדד אהרוני, ב"כ סקציה נס ציונה, לא ויתר והעביר ערער נוסף על ההחלטה שניתנה בידי בית הדין העליון, בבקשה לתגובה ראויה ומפורטת מצד ההתאחדות לכדורגל, כשזו הגיבה ב-40 סעיפים בחתימתם של עו"ד גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות ועמית פינס, היועץ המשפטי של ההתאחדות.

זו תומכת בקיום דיון נוסף, בהרכב מורחב, בשל חשיבות עקרונית ורוחבית של שתי שאלות משפטיות, לגביהן קיימת אי בהירות ופסיקות סותרות. "האם קבוצה שלא הועמדה לדין רשאית להגיש ערעור בנוגע לתוצאת משחק שבו השתתפה, וזאת במקרה שהקבוצה שהועמדה לדין זוכתה מהעבירה שבה הורשעה בבית הדין המשמעתי", זו אחת השאלות שהופנתה.

השאלה השנייה שההתאחדות לכדורגל הפנתה לתשומת לב בית הדין העליון של ההתאחדות הינה "מה דינה של תוצאת משחק, מקום שבו השחקן ששותף במשחק לא נרשם בטופס המשחק, מטעמים של טעות תמת לב?". בהתאחדות מתייחסים לפסיקות סותרות, פגיעה בוודאות ובאחידות, זכות הגישה לערכאות, מדיניות ופרקטיקה, חריג התום לב והשלכות רוחביות.

"בהתאם, ואף מבלי להביע עמדה לגוף ההלכה שתיקבע, ההתאחדות סבורה כי ישנו צורך בהול בקביעת הלכה ברורה ומחייבת, אשר תסיר את חוסר הבהירות ביחס למקרים שבהם ניתן להימנע מפסיקת הפסד טכני, מקום שבו שותף שחקן שלא כדין. בהתאם, ההתאחדות סבורה, כי יש מקום לקבוע דיון נוסף, בהרכב מורחב בשתי השאלות המובאות בפתח תשובה זו", סיכמו בהתאחדות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */