יא רבי: אליצור נתניה נכנעה 102:88 לבני הרצליה

המחזור ה-11 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כאשר אליצור נתניה, לראשונה עם המאמן החדש אלי רבי על הקווים, רוצה לקטוע את רצף תשעת ההפסדים שלה ומארחת למשחק לא פשוט את בני הרצליה, שמגיעה אחרי ניצחון חשוב נגד הפועל חולון.

האורחת עומדת על מאזן 4:6 חיובי, ניצחה בשבעה משמונת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, שישה מהם בזירה המקומית, וכבר ניצחה העונה את יריבתה בשלב הפליי-אין של גביע ווינר סל, אז יצאה עם הכרטיס לרבע הגמר אחרי 80:88 באנרבוקס שבחדרה.

מנגד, הצהובים, שביום רביעי האחרון התארחו אצל הפועל ירושלים במשחק מוקדם מהמחזור ה-12, ספגו מולה 100:69 ומחזיקים כעת ברצף השלילי הארוך ביותר שלהם אי פעם בליגה הבכירה. לרבי בן ה-57, ששב לליגת ווינר סל לראשונה מאז עונת 2010/11, מצפה המון עבודה.

קבוצתו החדשה מאבדת הכי הרבה כדורים בליגה עם 18.0 למשחק, ומציגה עד כה את ההתקפה השנייה הכי חלשה, עם 75.6 נקודות בלבד לערב. בשלושת משחקיהם האחרונים הלכו היהלומים אפילו עוד יותר אחורה, עם ממוצע של 66.3 בלבד, כולל הופעה של 59 נקודות בגן נר ויקוו לעצור את כדור השלג במשחק הבית הראשון שלהם מאז שנכנעו לב”ש/דימונה 83:77 במחזור השמיני.

מחצית ראשונה: 16:25 לבני הרצליה

חמישיית אליצור נתניה: ג’יילן ריילי, שאק ביוקנן, ניק אונגנדה, אוטיס פרייז’ר ואור קורניליוס.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, דשון פרנסיס, שון דאוסון, צ'ינאנו אונוואקו ואלייז’ה סטיוארט.

# 10:00-5:00: השליטה בפתיחה הייתה של האורחת, שהתחילה עם ריצת 3:12 בהובלתו של דשון פרנסיס וגררה טיים אאוט ראשון של אלי רבי. אחר כך, הרצליה אף עלתה ליתרון דו ספרתי.

אלי רבי בבכורה על הקווים (רועי כפיר)

# 5:00-0:00: שאק ביוקנן ביצע פאול שני כבר ברבע הראשון. נתניה ניסתה להיכנס לקצב, אך הרצליה שייטה לריצת 0:9, ששמר על היתרון הדו ספרתי, הודות לחוסר דיוק של המארחת.

אוטיס פרייז'ר (רועי כפיר)

רבע שני: 40:56 לבני הרצליה

# 10:00-5:00: גם הפתיחה של הרבע השני הייתה של החבורה של יהוא אורלנד כמעט באופן אבסולוטי, כשהיא כבר עלתה ל-20 הפרש. שלו לוגשי היה נהדר והוביל את התקפת האורחת, שנתנה תצוגה על הפרקט.

ג'יילן ריילי (רועי כפיר)

# 5:00-0:00: המארחים בצהוב-שחור ניסו לחזור טיפה וקאליל ספיר היה הבולט ביותר, אך הם היו מאוד לא מדויקים מחוץ לקשת והפער נותר גדול לטובת האורחת.

ניק אונגונדה (רועי כפיר)

רבע שלישי: 63:77 לבני הרצליה

# 10:00-5:00: הרבע השלישי נפתח בקצב איטי יותר, כששתי הקבוצות היו פחות מדויקות והחליפו מעט סלים בניהן. היתרון הגבוה עדיין נשמר להרצליה, שהגיעה למעל 60 נקודות ב-25 דקות של כדורסל.

אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)

# 5:00-0:00: הרצליה המשיכה להיות חדה ולשייט לניצחון, שנשארה באיזו ה-10 הפרש. מקס היידיגר צלף שלשה משוגעת, נתניה צמצמה מעט לקראת סוף הרבע אך עדיין נותרה במרחק דו ספרתי.

יהוא אורלנד (רועי כפיר)

רבע רביעי: 88:102 לבני הרצליה

# 10:00-5:00: הרבע האחרון נפתח ב-12 הפרש והיה קצת מתח באוויר, כשנתניה נלחמה בכל הכוח והצליחה להוריד לחד ספרתי, כשהמשחק נראה עדיין פתוח עד הסוף. אונוואקו יצא בעבירה חמישית.

# 5:00-0:00: הקבוצות החליפו שלשות, ואחרי שנתניה כבר הורידה לחד ספרתי היא איבדה את זה לגמרי, והחבורה של יהוא אורלנד לקחה השליטה, הגיעה לתלת ספרתי וניצחה.