2:2? מוריניו: ניצחון גדול, 2:3, ניצחנו, ניצחנו

האם ז’וזה מוריניו מאבד את הקשר עם המציאות? כנראה שלא, אבל לרגע אחד זה נראה כך אמש (ראשון) עם הטרלה של מאמן בנפיקה, באמצעותה העביר ביקורת – כמה מפתיע – על השיפוט. זה קרה אחרי שבנפיקה נפרדה מבראגה ב-2:2 במחזור ה-16 בליגה הפורטוגלית – משחק שבסיומו "המיוחד" טען שקבוצתו בכלל ניצחה.

מוריניו התייצב בסיום מול המצלמות והפתיע כבר במשפט הפתיחה: “זה היה ניצחון גדול. בראגה הייתה טובה מאיתנו במחצית הראשונה, אבל במחצית השנייה היא לא הייתה קיימת. השחקנים לקחו אחריות, הפכו את המשחק וניצחנו 2:3. כל הכבוד לבראגה, אבל זו תוצאה מצוינת עבורנו”.

כאשר המראיין הזכיר לו שהמשחק הסתיים למעשה ב-2:2, וניסה להבין האם בעצם מוריניו התכוון שהגיע לקבוצתו לנצח, המאמן סירב לחזור בו והמשיך בקו התקיף: “אנחנו ניצחנו, 2:3. ראיתי את השער השלישי שלנו, ראיתי אותו שוב ושוב על אותו מסך שראה ה-VAR. זה היה שער חוקי לחלוטין. ניצחנו 2:3. ניצחון גדול. ניצחנו, ניצחנו, ניצחנו!”.

אז מה קרה במציאות שלא דמיין מוריניו? בנפיקה עלתה ליתרון בדקה ה-29 משער נגיחה של הקפטן ניקולאס אוטמנדי אחרי כדור חופשי של גאורגי סודאקוב. אלא שבראגה הגיבה במהירות: רודריגו סלאסר השווה מהנקודה הלבנה בדקה ה-38, ולאחר מכן אקס ברצלונה, פאו ויקטור, השלים מהפך. עבור הקטלוני היה זה שער ליגה שלישי העונה ושביעי בכל המסגרות.

פאו ויקטור (IMAGO)

במחצית השנייה קבע פרדריק אורסנס שוויון לבנפיקה, שער שעורר מחאות מצד בראגה בשל טענה לעבירה על סלאסר בתחילת המהלך. לקראת הסיום הורחק ריקרדו הורטה בכרטיס אדום, ובראגה נותרה בעשרה שחקנים.

למרות דבריו של מוריניו, בנפיקה רשמה איבוד נקודות משמעותי נוסף והיא מדורגת כעת במקום השלישי עם 36 נקודות – חמש פחות מספורטינג ליסבון ושבע פחות מהמוליכה פורטו, שיכולה להגדיל את הפער כבר במשחקה הקרוב. בראגה נותרה במקום החמישי עם 26 נקודות.

אלא שאם שואלים את מוריניו, המספרים פחות חשובים מהתחושה. מבחינתו, שער שנפסל הוא שער שנכבש, וה-VAR טעה. זו לא הפעם הראשונה בה המאמן המנוסה יוצא חזיתית נגד שיפוט והחלטות וידאו – וגם הפעם הוא בחר להשאיר את המסר חד וברור: מבחינתו, בנפיקה לא סיימה בתיקו, אלא ניצחה.