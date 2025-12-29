רונאלדו: 1,000 שערים? אגיע לזה בוודאות

כבר תקופה ארוכה שנשאלת השאלה האם כריסטיאנו רונאלדו יגיע ל-1,000 שערים בקריירה. ובכן, מבחינתו אין פה שאלה והוא דיבר על כך ועל הקריירה אמש (ראשון) אחרי שנבחר לשחקן המזרח התיכון של השנה בטקס פרסי ‘Globe Soccer’ בדובאי.

“אתם יודעים מה המטרה שלי”, אמר כוכב אל נאסר בן ה-40 אחרי זכייתו בפרס, “אני רוצה לזכות בתארים ואני רוצה להגיע למספר הזה - 1,000 שערים. אני אגיע אליו בוודאות, כל עוד לא יהיו פציעות”.

רונאלדו שכבש צמד בשבת במדי אל נאסר הסעודית, העלה את מאזנו ל-956 שערים בכל המסגרות – במועדונים ובנבחרת פורטוגל – מה שמקרב אותו בצעדי ענק לציון הדרך. לדבריו, הוא מתכנן להמשיך לשחק "עוד שנה או שנתיים", מה שהופך את היעד לא רק לחלום, אלא למשהו שנראה בר השגה.

רונאלדו זוכה בפרס שחקן השנה במזרח התיכון

“קשה להמשיך לשחק, אבל יש לי הרבה מוטיבציה”, אמר רונאלדו לאחר קבלת הפרס, בו זכה זו השנה השנייה ברציפות, “התשוקה שלי גבוהה ואני רוצה להמשיך. לא משנה לי איפה אני משחק - במזרח התיכון או באירופה - אני תמיד נהנה לשחק כדורגל ורוצה להמשיך בזה”.