יום רביעי, 31.12.2025 שעה 13:04
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
317-3511אל נאסר1
2813-2711אל טאאוון2
2611-2710אל הילאל3
228-1511אל אהלי4
1810-1710אל קאדיסיה5
1715-1910אל איתיחאד6
1715-1510ניאום7
1620-1711אל אטיפאק8
1419-2411אל חאליג'9
1315-1011אל חאזם10
1215-1111אל פייחה11
1122-1311אל פאתח12
919-1310אל חולוד13
918-1011דאמאק14
813-710אל שבאב15
823-1111אל ריאד16
522-911אל אחדוד17
123-811אל נג'מה18

רונאלדו: 1,000 שערים? אגיע לזה בוודאות

כוכב אל נאסר בן ה-40 דיבר על המטרה אחרי שנבחר לשחקן המזרח התיכון של השנה בטקס בדובאי: "רוצה להגיע למספר הזה. ממתכנן להמשיך עוד שנה-שנתיים"

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

כבר תקופה ארוכה שנשאלת השאלה האם כריסטיאנו רונאלדו יגיע ל-1,000 שערים בקריירה. ובכן, מבחינתו אין פה שאלה והוא דיבר על כך ועל הקריירה אמש (ראשון) אחרי שנבחר לשחקן המזרח התיכון של השנה בטקס פרסי ‘Globe Soccer’ בדובאי.

“אתם יודעים מה המטרה שלי”, אמר כוכב אל נאסר בן ה-40 אחרי זכייתו בפרס, “אני רוצה לזכות בתארים ואני רוצה להגיע למספר הזה - 1,000 שערים. אני אגיע אליו בוודאות, כל עוד לא יהיו פציעות”.

רונאלדו שכבש צמד בשבת במדי אל נאסר הסעודית, העלה את מאזנו ל-956 שערים בכל המסגרות – במועדונים ובנבחרת פורטוגל – מה שמקרב אותו בצעדי ענק לציון הדרך. לדבריו, הוא מתכנן להמשיך לשחק "עוד שנה או שנתיים", מה שהופך את היעד לא רק לחלום, אלא למשהו שנראה בר השגה.

רונאלדו זוכה בפרס שחקן השנה במזרח התיכון

“קשה להמשיך לשחק, אבל יש לי הרבה מוטיבציה”, אמר רונאלדו לאחר קבלת הפרס, בו זכה זו השנה השנייה ברציפות, “התשוקה שלי גבוהה ואני רוצה להמשיך. לא משנה לי איפה אני משחק - במזרח התיכון או באירופה - אני תמיד נהנה לשחק כדורגל ורוצה להמשיך בזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */