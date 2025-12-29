יום שני, 29.12.2025 שעה 16:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3171-334128דטרויט פיסטונס
68%2826-297525ניו יורק ניקס
63%2967-317127בוסטון סלטיקס
58%2999-303926פילדלפיה 76'
54%3206-321528טורונטו ראפטורס
52%3181-323027מיאמי היט
52%3265-321627שיקגו בולס
52%3420-345329קליבלנד קאבלירס
50%3031-302626אורלנדו מג'יק
45%3486-344929אטלנטה הוקס
39%3245-312228מילווקי באקס
37%3152-311727שארלוט הורנטס
36%2845-275825ברוקלין נטס
23%3241-296426וושינגטון וויזארדס
18%3382-308228אינדיאנה פייסרס
 מערב 
85%2795-313026אוקלהומה ת'אנדר
74%3183-341627דנבר נאגטס
72%2838-299725סן אנטוניו ספרס
68%2791-302725יוסטון רוקטס
64%2922-289825לוס אנג'לס לייקרס
64%3235-332128מינסוטה טימברוולבס
58%2954-301726פיניקס סאנס
54%3157-324228גולדן סטייט ווריורס
43%3251-321328ממפיס גריזליס
41%3421-330227יוטה ג'אז
39%3357-327628פורטלנד בלייזרס
38%3382-327729דאלאס מאבריקס
30%3060-297327לוס אנג'לס קליפרס
29%3410-314428סקרמנטו קינגס
28%3550-333229ניו אורלינס פליקנס

ענק: 55 נקודות ללנארד ב-99:112 על דטרויט

כוכב הקליפרס עם שיא קריירה אדיר, 28 להארדן, 27 לקנינגהאם. הת'אנדר והלייקרס חזרו לנצח, 34 לדונצ'יץ', 39 והפסד לקרי, טריפל דאבל לסקוטי בארנס

|
קוואי לנארד (רויטרס)
קוואי לנארד (רויטרס)

קוואי לנארד אף פעם לא קלע 50 נקודות ומעלה במשחק – עד הבוקר (שני). כוכב לוס אנג’לס קליפרס התפוצץ עם 55 על הראש של דטרויט, ובמשחקים נוספים ב-NBA – אוקלהומה סיטי חזרה לנצח, גם לוס אנג’לס לייקרס, סקוטי בארנס רשם טריפל דאבל אדיר וניצח את סטף קרי, וממפיס הפסידה לוושינגטון.

לוס אנג’לס קליפרס – דטרויט 99:112

17 מ-26 מהשדה, 5 מ-10 לשלוש ו-16 מ-17 מקו העונשין – זה היה ההספק המטורף של לנארד בדרך ל-55 נקודות ב-39 דקות מול הפיסטונס. כאמור, מדובר בשיא קריירה של הפורוורד, שהוסיף גם 11 ריבאונדים, חמש חטיפות, שלוש חסימות, שני אסיסטים ועשה בערך הכל.

זה הוביל את הקליפרס לניצחון רביעי ברציפות על חשבון מוליכת המזרח שירדה למאזן 24:8 והפער בינה לניו יורק עומד כעת על משחק וחצי בלבד. ג’יימס הארדן סייע ללנארד עם 28 נקודות ושבעה אסיסטים, ניקולה באטום הוסיף 12 נקודות, בעוד מנגד קייד קנינגהאם בלט עם 27 נקודות ותשעה אסיסטים, ג’יילן דורן רשם דאבל דאבל של 18 נקודות ו-14 ריבאונדים.

קוואי לנארד מול אוסאר תומפסון (רויטרס)קוואי לנארד מול אוסאר תומפסון (רויטרס)

אוקלהומה סיטי - פילדלפיה 104:129

האלופה חזרה לעצמה בגדול אחרי שני הפסדים רצופים, כשהיא נשענת על ערב ענק של צ'ט הולמגרן, שסיים עם 29 נקודות ותשעה ריבאונדים ב-12 מ-17 מהשדה. לצידו, שיי גילג'ס-אלכסנדר הוסיף 27 נקודות, חילק חמישה אסיסטים ורשם משחק 103 ברציפות עם לפחות 20 נקודות, לפני שישב ברבע הרביעי כשהניצחון כבר בכיס.

פילדלפיה ששיחקה ללא ג'ואל אמביד הפצוע, קיבלה 28 נקודות מטייריס מקסי, כולל מחצית ראשונה מצוינת, אך קרסה אחרי ההפסקה. 23 איבודי כדור של הסיקסרס תורגמו ל-31 נקודות בצד השני, ופול ג'ורג' סיים את חזרתו לאוקלהומה סיטי עם 12 נקודות אחרי קבלת פנים חמה מהקהל.

צצ'ט הולמגרן (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס – סקרמנטו 101:125

אחרי שלושה הפסדים רצופים וארבעה ניצחונות בלבד ב-10 המשחקים האחרונים, הקבוצה של ג’יי.ג’יי רדיק חזרה לעצמה. לוקה דונצ’יץ’ ולברון ג’יימס הובילו את הלייקרס, שקיבלו גם משחק טוב מניק סמית’ ג’וניור וניצחו 29:38 ברבע השני.

דונצ’יץ’ סיים עם 34 נקודות, שבעה אסיסטים, חמישה ריבאונדים, שלוש חטיפות וחסימה, לברון קלע 24 נקודות ב-11 מ-13 מהשדה, ניק סמית’ ג’וניור רשם 21 נקודות, רוי האצ’ימורה 12 ודיאנדרה אייטון (11 ריבאונדים) 11. דמאר דרוזן קלע 22 נקודות אצל הקינגס, 16 היו למקסים ריינו (10 ריבאונדים) ו-13 לראסל ווסטברוק.

ראסל ווסטברוק שומר על לוקה דונצראסל ווסטברוק שומר על לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

טורונטו - גולדן סטייט ווריירס 127:141 (בהארכה)

בארנס סיפק משחק שיא והוביל את הראפטורס לניצחון דרמטי אחרי הארכה, כשהוא רושם טריפל-דאבל אדיר של 23 נקודות, 25 ריבאונדים ו-10 אסיסטים - כולל השוואת שיא מועדון בכמות הריבאונדים במשחק. עמנואל קוויקלי תרם 27 נקודות, ברנדון אינגרם הוסיף 26 והראפטורס נהנו מתרומה של שבעה שחקנים בספרות כפולות.

מנגד, סטף קרי קלע 39 נקודות, מהן 14 ברבע השלישי, אך לא קלע כלל בהארכה. הווריירס שילמו ביוקר על 21 איבודי כדור שהובילו ל-35 נקודות של טורונטו, ואיבדו משחק למרות 21 נקודות של דריימונד גרין ו-19 של ג'ימי באטלר.

סטף קרי וסקוטי בארנס (רויטרס)סטף קרי וסקוטי בארנס (רויטרס)

וושינגטון – ממפיס 112:116

הוויזארדס המשיכו במומנטום החיובי ורשמו ניצחון שני ברציפות אחרי שאלכס סאר קלע 20 נקודות ורשם שיא קריירה של שש חסימות. וושינגטון שלטה בצבע עם יתרון 42:54 בריבאונדים והצליחה להתגבר גם על 19 איבודים במהלך המשחק.

אלכס סאר (רויטרס)אלכס סאר (רויטרס)

ממפיס קיבלה 31 נקודות מג'ארן ג'קסון ג'וניור ו-21 מג'ה מוראנט, שהתקרבו עד מרחק שתי נקודות בדקות הסיום. עם זאת, סי.ג’יי מקולום קלע 16 נקודות – כולל שש ברבע הרביעי – וכריס מידלטון סגר עניין מהקו, בדרך לניצחון נוסף של וושינגטון על הגריזליס בתוך תשעה ימים.

