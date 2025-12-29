ענק: 55 נקודות ללנארד ב-99:112 על דטרויט

קוואי לנארד אף פעם לא קלע 50 נקודות ומעלה במשחק – עד הבוקר (שני). כוכב לוס אנג’לס קליפרס התפוצץ עם 55 על הראש של דטרויט, ובמשחקים נוספים ב-NBA – אוקלהומה סיטי חזרה לנצח, גם לוס אנג’לס לייקרס, סקוטי בארנס רשם טריפל דאבל אדיר וניצח את סטף קרי, וממפיס הפסידה לוושינגטון.

לוס אנג’לס קליפרס – דטרויט 99:112

17 מ-26 מהשדה, 5 מ-10 לשלוש ו-16 מ-17 מקו העונשין – זה היה ההספק המטורף של לנארד בדרך ל-55 נקודות ב-39 דקות מול הפיסטונס. כאמור, מדובר בשיא קריירה של הפורוורד, שהוסיף גם 11 ריבאונדים, חמש חטיפות, שלוש חסימות, שני אסיסטים ועשה בערך הכל.

זה הוביל את הקליפרס לניצחון רביעי ברציפות על חשבון מוליכת המזרח שירדה למאזן 24:8 והפער בינה לניו יורק עומד כעת על משחק וחצי בלבד. ג’יימס הארדן סייע ללנארד עם 28 נקודות ושבעה אסיסטים, ניקולה באטום הוסיף 12 נקודות, בעוד מנגד קייד קנינגהאם בלט עם 27 נקודות ותשעה אסיסטים, ג’יילן דורן רשם דאבל דאבל של 18 נקודות ו-14 ריבאונדים.

קוואי לנארד מול אוסאר תומפסון (רויטרס)

אוקלהומה סיטי - פילדלפיה 104:129

האלופה חזרה לעצמה בגדול אחרי שני הפסדים רצופים, כשהיא נשענת על ערב ענק של צ'ט הולמגרן, שסיים עם 29 נקודות ותשעה ריבאונדים ב-12 מ-17 מהשדה. לצידו, שיי גילג'ס-אלכסנדר הוסיף 27 נקודות, חילק חמישה אסיסטים ורשם משחק 103 ברציפות עם לפחות 20 נקודות, לפני שישב ברבע הרביעי כשהניצחון כבר בכיס.

פילדלפיה ששיחקה ללא ג'ואל אמביד הפצוע, קיבלה 28 נקודות מטייריס מקסי, כולל מחצית ראשונה מצוינת, אך קרסה אחרי ההפסקה. 23 איבודי כדור של הסיקסרס תורגמו ל-31 נקודות בצד השני, ופול ג'ורג' סיים את חזרתו לאוקלהומה סיטי עם 12 נקודות אחרי קבלת פנים חמה מהקהל.

צ'ט הולמגרן (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס – סקרמנטו 101:125

אחרי שלושה הפסדים רצופים וארבעה ניצחונות בלבד ב-10 המשחקים האחרונים, הקבוצה של ג’יי.ג’יי רדיק חזרה לעצמה. לוקה דונצ’יץ’ ולברון ג’יימס הובילו את הלייקרס, שקיבלו גם משחק טוב מניק סמית’ ג’וניור וניצחו 29:38 ברבע השני.

דונצ’יץ’ סיים עם 34 נקודות, שבעה אסיסטים, חמישה ריבאונדים, שלוש חטיפות וחסימה, לברון קלע 24 נקודות ב-11 מ-13 מהשדה, ניק סמית’ ג’וניור רשם 21 נקודות, רוי האצ’ימורה 12 ודיאנדרה אייטון (11 ריבאונדים) 11. דמאר דרוזן קלע 22 נקודות אצל הקינגס, 16 היו למקסים ריינו (10 ריבאונדים) ו-13 לראסל ווסטברוק.

ראסל ווסטברוק שומר על לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

טורונטו - גולדן סטייט ווריירס 127:141 (בהארכה)

בארנס סיפק משחק שיא והוביל את הראפטורס לניצחון דרמטי אחרי הארכה, כשהוא רושם טריפל-דאבל אדיר של 23 נקודות, 25 ריבאונדים ו-10 אסיסטים - כולל השוואת שיא מועדון בכמות הריבאונדים במשחק. עמנואל קוויקלי תרם 27 נקודות, ברנדון אינגרם הוסיף 26 והראפטורס נהנו מתרומה של שבעה שחקנים בספרות כפולות.

מנגד, סטף קרי קלע 39 נקודות, מהן 14 ברבע השלישי, אך לא קלע כלל בהארכה. הווריירס שילמו ביוקר על 21 איבודי כדור שהובילו ל-35 נקודות של טורונטו, ואיבדו משחק למרות 21 נקודות של דריימונד גרין ו-19 של ג'ימי באטלר.

סטף קרי וסקוטי בארנס (רויטרס)

וושינגטון – ממפיס 112:116

הוויזארדס המשיכו במומנטום החיובי ורשמו ניצחון שני ברציפות אחרי שאלכס סאר קלע 20 נקודות ורשם שיא קריירה של שש חסימות. וושינגטון שלטה בצבע עם יתרון 42:54 בריבאונדים והצליחה להתגבר גם על 19 איבודים במהלך המשחק.

אלכס סאר (רויטרס)

ממפיס קיבלה 31 נקודות מג'ארן ג'קסון ג'וניור ו-21 מג'ה מוראנט, שהתקרבו עד מרחק שתי נקודות בדקות הסיום. עם זאת, סי.ג’יי מקולום קלע 16 נקודות – כולל שש ברבע הרביעי – וכריס מידלטון סגר עניין מהקו, בדרך לניצחון נוסף של וושינגטון על הגריזליס בתוך תשעה ימים.