יום שישי, 02.01.2026 שעה 03:34
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3277-346929דטרויט פיסטונס
67%3085-323727ניו יורק ניקס
64%3086-330028בוסטון סלטיקס
59%3135-317827פילדלפיה 76'
55%3634-369531קליבלנד קאבלירס
54%3304-337728מיאמי היט
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
52%3519-345129שיקגו בולס
50%3248-324428אורלנדו מג'יק
45%3728-370431אטלנטה הוקס
40%3472-335830מילווקי באקס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
33%3085-296127ברוקלין נטס
25%3469-317928וושינגטון וויזארדס
17%3620-331130אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3019-339428אוקלהומה ת'אנדר
72%3433-364529דנבר נאגטס
70%3006-327327יוסטון רוקטס
70%3083-323227סן אנטוניו ספרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
57%3184-324528פיניקס סאנס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
40%3603-349630פורטלנד בלייזרס
39%3550-342128יוטה ג'אז
37%3507-339930דאלאס מאבריקס
32%3150-310428לוס אנג'לס קליפרס
28%3541-323429סקרמנטו קינגס
26%3814-357531ניו אורלינס פליקנס

שרף כיכב, לונג איילנד נטס ניצחה את הסקייהוקס

הישראלי חזר לליגת הפיתוח ואחרי שבמשחק האחרון שם רשם 40 נק', הוא הבריק שוב עם 21 נק', 6 אס', 4 ריב' ו-5 חטיפות, כולל שיא מועדון, ב-111:119

|
בן שרף (רויטרס)
בן שרף (רויטרס)

כבר שנבחר בדראפט, בן שרף ידע שהדרך להיות שחקן NBA לגיטימי תהיה עמוסה ברגעים מאתגרים ושייתכן והוא אפילו יצטרך מידי פעם בהתחלה להיות בג’י ליג, ואכן זה מה שקרה, אבל הוא לוקח כל הזדמנות שם בשתי ידיים וכך עשה גם הלילה (בין ראשון לשני).

אחרי שרשם משחק אדיר של 40 נקודות במשחק האחרון שלו עם הלונג איילנד נטס, קבוצת הפיתוח של ברוקלין נטס, הוא הועלה בחזרה ל-NBA, רק שהוא לא שיחק ופעם נוספת חזר לג’י ליג. כעת, במשחק הלילה מול קולג’ פארק סקייהוקס הוא קלע 21 נקודות.

בנוסף לנקודות, שרף רשם שישה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים וחמש חטיפות, כאשר כל חמשת החטיפות נעשו בשני הרבעים הראשונים, וזה שיא חטיפות בלונג איילנד נטס במחצית אחת. בן שרף לצד כל המספרים הללו גם רשם שלושה איבודים. במשחק עצמו הישראלי וקבוצתו ניצחו 111:119.

