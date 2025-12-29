יום שני, 29.12.2025 שעה 08:49
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
16968-93511הפועל ב"ש/דימונה
15943-91211עירוני רמת גן
15929-89511מכבי ראשל"צ
14923-84911עירוני נס ציונה
13966-89711מכבי רעננה
13911-78011הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

"משחק טריקי": מכבי ת"א מתכוננת לקריית אתא

קטש וחניכיו יתארחו ב-20:55 באולם רמז, כשהם בכושר הכי טוב שלהם העונה והם לא מקלים ראש: "צריך לבוא דרוכים ורעבים לכל משחק ולנצח לא משנה מה"

|
שחקני מכבי תל אביב (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

מכבי תל אביב תתארח הערב (שני, 20:55) באולם רמז, למפגש מול עירוני קריית אתא במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל, אליו מגיעים עודד קטש וחניכיו, כאשר הם סופרים שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ולאחר ניצחון מרשים מאוד על פרטיזן בלגרד בשישי האחרון. במועדון רוצים להמשיך את התקופה הטובה בה הם נמצאים, רגע לפני היציאה למינכן לקראת המשחק שיסגור את הסיבוב הראשון בעונה הסדירה של היורוליג.

הצהובים רואים את ההתמודדות מול קבוצתו של אלדד בנטוב כ"משחק שהוא טריקי", זאת לאור העובדה שהוא מגיע לאחר ניצחון מרשים ביורוליג בשישי האחרון, וכשהם פוגשים קבוצה באולם ביתי שהיה לה זמן להתכונן. לצד זאת, הכדורסל שמציגה עירוני קריית אתא, הוא כזה שהקשה העונה על לא מעט קבוצות, סגנון שמזכיר בין היתר את פאריס שמשחקת ביורוליג. בין ההכנות למשחק, לבין משחק היורוליג הקרוב מול באיירן מינכן, כשעדיין לא ברור האם ספנסר דינווידי יעמוד לרשות הקבוצה הבווארית, ישנו על הפרק גם את נושא הארכת חוזה של איפה לונדברג, ממנו קיימת שביעות רצון.  

בסביבת הקבוצה לא מקלים ראש ביריבתם ומבהירים: "אסור להפסיד אף משחק בליגה, בטח לאור הניצחון של הפועל תל אביב". כזכור, האדומים הביסו שלשום את הפועל חולון וכרגע מאזנם ממשיך להיות מושלם, עם עשרה ניצחונות בעשרה מחזורים, כך שלקבוצתו של קטש, כפי שגם אמרו במועדון, אין פריבילגיה לאבד משחקים.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

עד סוף הסיבוב הראשון של ליגת העל, מצפים לצהובים שני משחקים מאתגרים: נגד הפועל העמק ונגד הפועל ירושלים, זאת כאשר לוח המשחקים ביורוליג בסיבוב השני, ייפתח בדרגת עצימות גבוהה, עם שבוע משחקים ספרדי כפול מול ברצלונה וריאל מדריד. לאחר מכן, קבוצתו של קטש תארח את ז'לגיריס קובנה ואז שוב שבוע כפול, הפעם בסימן יווני עם משחק חוץ מול אולימפיאקוס וביתי נגד פנאתינייקוס. 

המטרה מבחינתם של אנשי הקבוצה ברורה: "להישאר במאבק על המקום הראשון והביתיות". כאמור, הפסגה בתום העונה הסדירה שווה יתרון ביתיות לכל אורכו של הפלייאוף. "צריך לבוא  דרוכים ורעבים מאוד לכל משחק. לנצח ולא משנה איך", מסכמים במועדון.

