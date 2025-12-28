רשמית: קרויף מונה למנהל הטכני של אייאקס

החתימה הגיעה: ב”טלחרף” ההולנדי דיווחו מוקדם יותר היום (ראשון) שהמשא ומתן בין ג’ורדי קרוף ואייאקס הגיע לעמק השווה, וההולנדי סיכם בעל פה על חוזה עד קיץ 2028 כמנהל הטכני של המועדון, וכעבור מספר דקות אייאקס הכריזה על כך באופן רשמי.

חבר ועדת הפיקוח דירק אנביק הציג את ההסכם לגורמים האחראים במועדון, כולל חבר המנהלים ומועצת העובדים. הצדדים סגרו את הפרטים הקטנים ואחרי שהכל עבר חלק, החתימה הגיעה ובאייאקס הכריזו על צירופו עד לקיץ שאחרי עונת 2027/28.

מההתחלה ג’ורדי קרויף היה המועמד המועדף באייאקס, והמו”מ תפס תאוצה בשבוע שעבר לאחר פגישה שהתקיימה בברצלונה בסוף השבוע. באותה הפגישה הפרטים החסרים נסגרו, והצדדים לחצו ידיים, כשהוא ינסה להצעיד את המועדון, שכבר כמה שנים בתקופה רעה, לדרך חדשה.

ג'ורדי קרויף שיחק בעבר בברצלונה ובמנצ'סטר יונייטד, ובישראל הוא כמובן מוכר היטב גם מתקופתו במכבי תל אביב, שם כיהן כמנהל מקצועי ובהמשך גם כמאמן. בנוסף, הוא גם היה יועץ טכני בנבחרת אינדונזיה. כמובן שקרויף יעבוד מעל אוסקר גלוך, כשללא ספק הוא יודע היטב במי מדובר, גם אם הכישרון פרץ במכבי ת”א אחרי שההולנדי כבר עזב.