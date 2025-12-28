יום ראשון, 28.12.2025 שעה 22:25
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
4621-5217פ.ס.וו. איינדהובן1
3521-4217פיינורד2
3022-3217אייאקס3
2929-4317ניימיכן4
2722-2517כרונינגן5
2528-3116אלקמאר6
2521-2617טוונטה אנסחדה7
2323-2817אוטרכט8
2326-2917הירנביין9
2331-1817ספרטה רוטרדם10
2129-2517פורטונה סיטארד11
1927-1616אקסלסיור רוטרדם12
1929-2617גו אהד איגלס13
1938-2117זוולה14
1527-2017טלסטאר15
1431-1917וולנדם16
1444-2617הראקלס אלמלו17
1326-1617נאק ברדה18

רשמית: קרויף מונה למנהל הטכני של אייאקס

אקס מכבי ת"א הצטרף למועדון הפאר: לאחר מו"מ ארוך, פריצת דרך הובילה לסיכום על חוזה עד 2028 והקבוצה מאמסטרדם הכריזה רשמית על צירופו של ההולנדי

|
ג'ורדי קרויף (IMAGO)
ג'ורדי קרויף (IMAGO)

החתימה הגיעה: ב”טלחרף” ההולנדי דיווחו מוקדם יותר היום (ראשון) שהמשא ומתן בין ג’ורדי קרוף ואייאקס הגיע לעמק השווה, וההולנדי סיכם בעל פה על חוזה עד קיץ 2028 כמנהל הטכני של המועדון, וכעבור מספר דקות אייאקס הכריזה על כך באופן רשמי.

חבר ועדת הפיקוח דירק אנביק הציג את ההסכם לגורמים האחראים במועדון, כולל חבר המנהלים ומועצת העובדים. הצדדים סגרו את הפרטים הקטנים ואחרי שהכל עבר חלק, החתימה הגיעה ובאייאקס הכריזו על צירופו עד לקיץ שאחרי עונת 2027/28.

מההתחלה ג’ורדי קרויף היה המועמד המועדף באייאקס, והמו”מ תפס תאוצה בשבוע שעבר לאחר פגישה שהתקיימה בברצלונה בסוף השבוע. באותה הפגישה הפרטים החסרים נסגרו, והצדדים לחצו ידיים, כשהוא ינסה להצעיד את המועדון, שכבר כמה שנים בתקופה רעה, לדרך חדשה.

ג'ורדי קרויף שיחק בעבר בברצלונה ובמנצ'סטר יונייטד, ובישראל הוא כמובן מוכר היטב גם מתקופתו במכבי תל אביב, שם כיהן כמנהל מקצועי ובהמשך גם כמאמן. בנוסף, הוא גם היה יועץ טכני בנבחרת אינדונזיה. כמובן שקרויף יעבוד מעל אוסקר גלוך, כשללא ספק הוא יודע היטב במי מדובר, גם אם הכישרון פרץ במכבי ת”א אחרי שההולנדי כבר עזב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */