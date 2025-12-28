דיווח: אנדי קארול עלול להישלח לכלא לחמש שנים

ייתכן שאחד החלוצים הבולטים בכדורגל האנגלי יסיים את הקריירה המקצועית שלו דווקא בין סורג ובריח. התקשורת בממלכה מדווחת כי אנדי קארול, אקס ניוקאסל, ליברפול ונבחרת אנגליה, עלול להיכנס לכלא לתקופה של עד חמש שנים.

החלוץ בן ה-36, המשחק כעת בקבוצת דאגנהאם אנד רדברידג' מהליגה השישית במדינתו, נעצר כבר באפריל האחרון, כשלפי ההאשמות תקף חודש קודם לכן אדם, והוצא כנגדו צו הרחקה. עתה, מתברר כי קארול הפר את הצו, ויעמוד למשפט בעוד יומיים, ביום שלישי הקרוב.

משטרת אסקס הודיעה: “בחור נעצר אחרי שהפר את צו ההרחקה שלו. אנדרו קארול, בן 36, מאפינג, נעצר ב-27 באפריל וההאשמות הרלוונטיות קשורות למקרה שהתרחש בחודש מרץ. הוא יעמוד בפני שופטים בצ’למספורד ב-30 דצמבר”.

אנדי קארול במדי ליברפול (IMAGO)

באנגליה, העונש כלפי הפרת צו הרחקה, נע בין קנס לעד חמש שנים בכלא. כזכור, קארול נרכש על ידי ליברפול מניוקאסל כמחליפו של פרננדו טורס תמורת 35 מיליון פאונד בינואר 2011 והיה לרכש היקר ביותר של המועדון אי פעם בזמנו. משם עבר לווסטהאם, בחזרה למגפייז, וגם בהמשך עבר לאמיין ובורדו הצרפתיות, רגע לפני שהצטרף בקיץ האחרון לדאגנהאם אנד רדברידג'.