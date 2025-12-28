קרב המינים בטניס: קיריוס ניצח את סבאלנקה

רגע לפני שעונת 2025 תגיע לסיומה נערך הערב (ראשון) קרב המינים המסקרן, הגרסה הרביעית בהיסטוריה של הענף – בסיומו ניק קיריוס, שנמצא כבר תקופה על סף פרישה בשל פציעות חוזרות ונשנות, ניצח 3:6 3:6 את הכוכבת הגדולה של סבב הנשים, ארינה סבאלנקה.

כאמור, המדורג 671 בעולם כבר ממעט לשחק, בוודאי במשחקים רשמיים של הסבב, אך עדיין, ולמרות עייפות ניכרת שבלטה אחרי הסט הראשון, היה טוב יותר מהטניסאית הטובה בעולם והזוכה באליפות ארצות הברית האחרונה. עד כמה קיריוס בן ה-30 לא בכושר משחק? האוסטרלי, אחד השחקנים הכישרוניים בסבב ומי שנחשב לילד הרע בשל האופי הבעייתי, קיים את משחקו הרשמי האחרון בסבב אי שם בחודש מרץ בטורניר מיאמי.

המשחק, שבמסגרת טורניר ראווה ונערך בדובאי (לעיני רונאלדו הברזילאי וקאקה ביציע), היה תחת חוקים אחרים במטרה לייצר איזון בין הטניסאי והטניסאית, כאשר הייתה רק הגשה אחת לכל אחד מהשחקנים ושטח המגרש של המדורגת ראשונה בעולם היה קטן ב-9% מאשר החצי של האוסטרלי, כלומר פחות שטח להגן עליו ויותר שטח לתקוף מצד הטניסאית הבכירה בסבב.

כיאה למשחק ראווה הוא התנהל עם לא מעט חיוכים מצד שני הצדדים, בעיקר מצדה של סבאלנקה. קיריוס אולי כמו בכל הקריירה שלו נראה כמי שלא מתאמץ יותר מדי, אבל בוודאי שהיה חשוב לו מאוד להשיג את הניצחון היוקרתי לטובת המין הגברי. משימה שהושלמה לבסוף, אך עם הרבה מאמץ מצדו של פיינליסט ווימבלדון בעברו.