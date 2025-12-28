רותח: שער נוסף לקאלוורט לואין ב-1:1 של לידס

המחזור ה-18 של הפרמייר ליג נערך היום (ראשון) עם מפגש פיקנטי בו סנרלנד אירחה את לידס למשחק שהסתיים בחלוקת נקודות אחרי 1:1 בתום 90 דקות, אך מי שמשך את רוב תשומת הלב על כר הדשא הוא חלוצה הלוהט של האורחת, דומיניק קאלוורט לואין.

האנגלי של הטווסים מצא את שער השוויון בדקה ה-47 אחרי שסימון אדינגרה נתן לחתולים השחורים את היתרון בדקה ה-28, ובכך קאלוורט לואין רשם לעצמו שער שביעי בשישה משחקים רצופים בהם הוא כובש, והפך לאנגלי הראשון שעושה זאת מאז ג’יימי ורדי ב-2019, עם שמונה משחקים רצופים.

לפני המשחק מול סנדרלנד הערב, החלוץ אף רשם את שעריו במשחקים לא פשוטים כלל, כשהרשית במחזור הקודם צמד ב-1:4 הגדול על קריסטל פאלאס, כבש את שער השוויון מול ברנטפורד, והוסיף שער אחד מול ליברפול, צ’לסי ומנצ’סטר סיטי.