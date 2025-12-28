יום ראשון, 28.12.2025 שעה 20:15
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3513-2716מילאן1
3413-2416נאפולי2
3314-3415אינטר3
3215-2317יובנטוס4
3010-1716רומא5
2712-2216קומו6
2513-2315בולוניה7
2412-1817לאציו8
2218-2016אטאלנטה9
2228-1817אודינזה10
2120-2116ססואולו11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1424-1616גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

אורבת: נאפולי חזרה לנצח עם 0:2 אצל קרמונזה

האלופה ראתה את מילאן אוספת 3 נק' ולא נתנה לה לברוח כששבה למסלול אחרי ההפסד לאודינזה במחזור האחרון, רסמוס הוילון המשיך במומנטום עם צמד גדול

|
רסמוס הוילון חוגג (IMAGO)
רסמוס הוילון חוגג (IMAGO)

הליגה האיטלקית ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע ואחרי שהמחזור ה-17 נמשך היום (ראשון) עם ניצחון חשוב של מילאן על ורונה, לאחר מכן נאפולי לא נתנה לה לברוח כשגברה 0:2 על קרמונזה. בהמשך, בולוניה תשחק נגד ססואולו (19:00) ואטאלנטה תארח את אינטר (21:45).

קרמונזה – נאפולי 2:0

אחרי שרצף הניצחונות שלה נעצר במחזור האחרון נגד אודינזה, האלופה חזרה למסלול ולא נתנה למילאן לברוח עם שלוש נקודות חשובות מאוד במשחק חוץ לא כל כך פשוט. אמנם העולה החדשה לא ניצחה שני משחקים ברציפות לפני כן, אך היא לא פשוטה להכנעה בבית ולבסוף התכולים עשו את העבודה והגיעו ל-34 נקודות, אחת פחות מהאדומים של מסימיליאנו אלגרי. רסמוס הוילון המשיך בכושר הנפלא שלו כשכבש את שני השערים עוד במחצית הראשונה, והוא עם חמישה שערים ובישול בששת המשחקים האחרונים שלו בכל המסגרות.

