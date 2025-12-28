אורבת: נאפולי חזרה לנצח עם 0:2 אצל קרמונזה

הליגה האיטלקית ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע ואחרי שהמחזור ה-17 נמשך היום (ראשון) עם ניצחון חשוב של מילאן על ורונה, לאחר מכן נאפולי לא נתנה לה לברוח כשגברה 0:2 על קרמונזה. בהמשך, בולוניה תשחק נגד ססואולו (19:00) ואטאלנטה תארח את אינטר (21:45).

קרמונזה – נאפולי 2:0

אחרי שרצף הניצחונות שלה נעצר במחזור האחרון נגד אודינזה, האלופה חזרה למסלול ולא נתנה למילאן לברוח עם שלוש נקודות חשובות מאוד במשחק חוץ לא כל כך פשוט. אמנם העולה החדשה לא ניצחה שני משחקים ברציפות לפני כן, אך היא לא פשוטה להכנעה בבית ולבסוף התכולים עשו את העבודה והגיעו ל-34 נקודות, אחת פחות מהאדומים של מסימיליאנו אלגרי. רסמוס הוילון המשיך בכושר הנפלא שלו כשכבש את שני השערים עוד במחצית הראשונה, והוא עם חמישה שערים ובישול בששת המשחקים האחרונים שלו בכל המסגרות.