המאמן שלא חשב על עושר והפך לאחד הגדולים

אונאי אמרי ממשיך לבסס את מעמדו כאחד המאמנים הדומיננטיים והמשפיעים ביותר בכדורגל האירופי. בגיל 54, המאמן הבאסקי נמצא בתקופת השיא בקריירה שלו, אחרי שנים של עבודה מדויקת, שיטתית ובעיקר מנצחת.

עוד הרבה לפני שהפך לאחד מהמאמנים המוערכים בעולם, אמרי לא ראה בכסף כיעד או מניע מרכזי. כבר ב-2008, לאחר שהעלה את אלמריה לליגה הראשונה, אמר כי "לא חשבתי על להעשיר את עצמי, צריך כסף כדי לא לחשוב עליו". המשפט הזה, שמלווה אותו עד היום, הפך כמעט לנבואה שהתגשמה הפוך, דווקא הגישה הצנועה והעבודה השקטה הובילו אותו לצמרת ולאחד המאמנים המצליחים והמוערכים ביותר, עד כדי כך שכיום הוא מדורג בין המאמנים בעלי השכר הגבוה בעולם.

מאחורי שמו של אמרי עומד רזומה מרשים: ארבע זכיות בליגה האירופית, מתוכן שלוש עם סביליה (2014, 2015, 2016) ועוד אחת עם ויאריאל ב-2021. לכך מצטרפים תארים מקומיים עם פ.ס.ז' בצרפת, כולל אליפות הליגה הצרפתית והישגים בגביעים המקומיים, וכן שתי עליות ליגה בימי האימון המוקדמים שלו עם לורקה (לליגת המשנה) וכאמור, אלמריה (לליגה הבכירה). ארון התארים רחוק מלהתמלא, כפי שנראה כעת, הוא רוצה עוד.

אונאי אמרי (IMAGO)

קבוצה עם זהות: וילה משחקת כמו אמרי

אסטון וילה של אמרי היא קבוצה עם קו ברור: משמעת טקטית לצד אומץ, יכולת להסתגר כאשר צריך, אך גם ללחוץ גבוה ולשחק במהירות. מרכז השדה הוא לב המערך, קמארה ואוננה מייצבים, טילמנס מארגן, מקגין מוסיף אנרגיה, ומורגן רוג’רס, אחת התגליות של העונה, מחבר בין הקווים ומוסיף יצירתיות.

אצל אמרי, המשחק לא מסתיים ב-11 הפותחים: הספסל הוא חלק מהתכנית, ולא פעם זה מה שמכריע משחקים גדולים. היכולת לבצע התאמות תוך כדי תנועה ולהפוך משחקים קשים לניצחונות, כפי שנראה בניצחון הגדול על צ’לסי, אינה מקרית, היא חלק מהשיטה.

אונאי אמרי חוגג (IMAGO)

אחד מיתרונותיו הבולטים של אמרי הוא בניהול הקבוצה תחת לחץ. בעוד וילה של העבר הייתה קורסת ברגעים קשים, תחתיו הקבוצה נרגעת, מתאקלמת ומחזירה מלחמה. עבורו, רגשות אינם רק גורם נלווה, הם כלי אימון לכל דבר, בעיקר בפרמייר ליג, שם כל שבוע הוא סערה חדשה.

אמרי משתלב בשושלת מאמנים יוצאת דופן שמגיעה מהאזור הבאסקי לצד שמות כמו מיקל ארטטה, ז’ולן לופטגי, צ’אבי אלונסו ואנדוני איראולה. כולם שונים בסגנון, אבל דומים בגישה: עבודה יומיומית, תשומת לב לפרטים וקשר ישיר עם השחקנים. בית ספר טקטי של ממש, שמייצר מאמנים מודרניים עם עומק מחשבתי וכלים מעשיים.

טבלת הליגה הנוכחית מספרת את הסיפור: ארסנל מובילה עם 42 נקודות, מנצ’סטר סיטי עם 40, וילה במקום השלישי עם 39. שלושה מאמנים ספרדים בראש, ארטטה, גווארדיולה ואמרי, אך את הפריצה של האחרון מעטים חזו. לא באמצעות רעש, אלא באמצעות שיטה.

אונאי אמרי ומיקל ארטטה (IMAGO)

המשחק הקרוב מול ארסנל באצטדיון האמירויות עשוי להיות נקודת מבחן משמעותית. ניצחון ישווה את מאזנה של וילה לזה של המוליכה ויחזק את התחושה שהקבוצה של אמרי אינה אפיזודה חולפת, היא הכרזה רשמית על מועמדות לאליפות. המאמן נותר צנוע כמנהגו: "אם הליגה הייתה נגמרת היום, זה היה גמר, אבל נותרו עוד 20 מחזורים" מסר, ברמז לכך שהעונה רק בתחילתה.