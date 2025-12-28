אוראל גרינפלד ישפוט את הדרבי החיפאי

אחרי סיום משחקי סיבוב ח’ של הגביע ולפני מחזור אמצע השבוע, פורסמו היום (ראשון) שיבוצי השופטים למחזור ה-17 בליגת העל. במוקד נמצא הדרבי החיפאי (יום שני 20:30) אותו ינהל אוראל גרינפלד, בעזרתם של רועי חסון ומתן יעקובוב, גל לייבוביץ’ יהיה השופט הרביעי ודניאל בר נתן יישב ב-VAR.

למשחק של הפועל באר שבע מול בני סכנין בדוחא שובץ יואב מזרחי לשופט הראשי. מכבי תל אביב תצא לטדי למשחק נגד הפועל ירושלים, אוהד אסולין ישפוט את המשחק ניב שטייף יישב בעמדת ה-VAR. גל לוי ישפוט את המשחק בין עירוני ק”ש לבית”ר ירושלים.

הקבוצה שבשבועות האחרונים היו לה לא מעט טענות כנגד השופטים היא כמובן הפועל תל אביב. האדומים יארחו את מ.ס אשדוד, נאאל עודה ינהל את המשחק בבלומפילד. אביעד שילוח ישפוט את המפגש בין הפועל פתח תקווה למכבי בני ריינה, ודקל צינו שובץ להתמודדות בין עירוני טבריה למכבי נתניה.