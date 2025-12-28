"הפערים בדרבי לא גדולים כמו בשנים עברו"

הגרלת גביע המדינה סיפקה מספר משחקים מרתקים כשבראשם ניצב הדרבי התל אביבי בין מכבי להפועל, בו האדומים יארחו בבלומפילד את מפגש שמינית הגמר שתשלח אחת מהן הביתה, ואת השנייה צעד נוסף אל עבר התואר. פיני בלילי, שחקן העבר, התייחס לדרבי ולשאר ההגרלה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

חלמת בלילה?

“חלמתי שהפועל מנצחים את שני הדרבים”.

איך אתה רואה את ההגרלה?

“הפועל תל אביב נכנסת לחודש וחצי של משחקים חשובים, חודש וחצי שכל שחקן חולם לשחק, כל שלושה-ארבעה ימים משחק. אנחנו השחקנים לא אוהבים להתאמן וכשיש משחק כל כמה ימים גם האימונים יותר קלים. רצף של משחקים שהפועל ת”א הביאה על עצמה. היא צריכה להיות בפלייאוף העליון לאחר פתיחת העונה הטובה שלה, ועליה להוכיח שמקומה הוא בפלייאוף העליון וכמה שיותר גבוה שם”.

שחקני מכבי תל אביב. הפועל תנצח אותם לראשונה מעל עשור בדרבי? (רדאד ג'בארה)

איך אתה מעריך את היחסים בין הקבוצות?

"עוד פעם, אם אנחנו מדברים על שני המשחקים. לגביע חוקים משלו ודרבי זה דרבי. כשעולים לדשא בדרבי הפערים הם לא כאלה גדולים כמו לפני מספר שנים, ובמיוחד השנה רואים שהפועל עשתה קפיצת מדרגה. אין לזלזל במכבי. אולי היא ביכולת פחות טובה מבשנים עברו, אבל היא עדיין רוצה לנצח את הדרבי ולהראות שהם לא במשבר, במיוחד בדרבי”.

מתי הפועל תיקח דרבי אם לא אחד מהשניים האלה?

“אמרנו, לדרבי חוקים משלו. זה כל שנה במשך 12 שנה והפועל לא מצליחה לנצח. אסור לשכוח שבצד השני יש קבוצה רעבה שצריכה לקבל את הכבוד שלה ורוצה לנצח. אני חושב שלמכבי תל אביב יש את אירופה, אבל גם להפועל יש משחקים קשים וחשובים.

“זה לראות אם להפועל מגיע להיות בפלייאוף העליון. אלו משחקים לא פשוטים שיש להפועל בדרך וכל משחק הוא גמר שאי אפשר לשמור בו כוחות. זה כאב ראש לא קל לאליניב ברדה. הלו”ז של מכבי מעייף, זה לא קל מבחינת התאוששות. זה למה הם שחקני כדורגל וכל קבוצה תעשה את המיטב שלה במשחק”.

אוהדי הפועל תל אביב עם חולצות המחאה (חגי מיכאלי)

ראינו את אמא של רן גואילי שקוראת לאוהדי הפועל לא ללבוש את החולצות נגד המשטרה. מה אתה חושב?

“זה לא פוליטי, וכל אחד לוקח את זה למקום אחר. גם אוהדי הפועל ת”א חלוקים לגבי זה. לאמא שלו מותר להגיד מה שהיא רוצה וצריך לכבד אותה ולחבק אותה. הלוואי וכולם יכבדו אותה ולא ישימו, ואחרי שהוא יחזור שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה”.