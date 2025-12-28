אפילו צ'לסי ויונייטד חיזרו: הכירו את ברוניניו

ברוניניו קושר היום לכדורגל הישראלי ולא בפעם הראשונה, וכעת נראה שהוא מתקרב לצומת משמעותי בקריירה. הקשר ההתקפי הברזילאי של קרפטי לבוב מועמד למכבי תל אביב, ובמקביל הוצע גם למכבי חיפה, אך לפי גורמים במועדון הירוק הוא לא צפוי להגיע לקבוצה של ברק בכר. המשמעות ברורה, לפחות כרגע, הצהובים נשארים לבד במרוץ, והאפשרות למעבר כבר בחלון החורף מוגדרת כריאלית יותר מתמיד.

ברוניניו, בן 25, הוא אחד השחקנים הבולטים בליגה האוקראינית העונה. בעונת 2025/26 הוא רשם 15 הופעות במדי קרפטי לבוב, כבש שישה שערים והוסיף שני בישולים, נתונים שמציבים אותו כאחד ממנועי ההתקפה המרכזיים של הקבוצה.

מעבר לעניין הישראלי, הסיפור של ברוניניו כולל לא מעט תחנות מסקרנות. בתחילת דרכו הוא נחשב לאחד הכישרונות המסקרנים בברזיל, ואף סיפר שבעבר היה קרוב מאוד למעבר לצ’לסי או למנצ’סטר יונייטד. לדבריו, הימים הראשונים בקריירה המקצוענית היו עבורו חוויה בלתי נשכחת, כולל הופעת בכורה שלא ציפה לה, אך שינתה את מסלול הקריירה שלו.

ברוניניו מוקף (IMAGO)

בראיון, סיפר ברוניניו כיצד הופתע לקבל דקות כבר במשחק הראשון שלו: הוא חשב שיהיה רק בסגל, אך רגע לפני המשחק נשאל אם הוא מוכן לעלות, והשיב שכן, למרות שבפנים לא הרגיש מוכן. הוא עלה, שיחק היטב, ומאותו רגע הקריירה שלו קיבלה תנופה. זמן קצר לאחר מכן, כך לדבריו, החלו לצוץ ידיעות בתקשורת הבריטית על התעניינות של מועדוני פאר, כולל כתבה ב’דיילי מייל’ על שישה מועדונים אנגליים שעוקבים אחריו.

אותן שמועות יצרו סביבו באזז גדול, אך גם בלבול. הוא הודה כי התקשה להבין החלטות מקצועיות מסוימות שקיבל המועדון שבו שיחק אז, כולל חזרה לקבוצת הנוער, דווקא בתקופה שבה שמו כבר הוזכר בהקשרים יוקרתיים: “קיבלתי את זה בשוויון נפש. כן, ברור ששמחתי מאוד לשמוע שהקבוצות האלה מתעניינות בי. עם זאת, באותה תקופה לא ממש הבנתי את ההחלטה של המועדון שלי להחזיר אותי לקבוצה עד גיל 20. אבל כך או כך, זה כבר מאחוריי. הכול הסתדר לטובה, וגם על זה אני שמח. אני מאוד שמח להיות באוקראינה, לשחק כאן כדורגל. זה מקום נהדר, ואני מאוד שמח”.

הפריצה האמיתית שלו בקרפטי לבוב לא עברה בשקט. אחד הרגעים הזכורים ביותר הגיע במשחק מול צ’רנומורץ, שבו קבע שיא היסטורי בליגה האוקראינית, כשכבש שלושער בתוך תשע דקות בלבד, השלושער המהיר ביותר אי פעם לשחקן זר בליגה. שני פנדלים לפני ההפסקה ועוד שער מרהיב במחצית השנייה, והשם ברוניניו נכנס לספרי ההיסטוריה.

עשה היסטוריה באוקראינה. ברוניניו (IMAGO)

גם בתוך קרפטי עצמה, לא כולם נשארו אדישים. מאמן העבר של המועדון, מירון מרקביץ’, תקף בחריפות את מדיניות הרכש של הקבוצה וטען שרוב הזרים שהובאו אינם ברמה, אך הדגיש שברוניניו הוא החריג היחיד, שחקן שאפשר להגדיר כראוי ועם איכות אמיתית. הציטוט הזה רק חיזק את מעמדו כשחקן מוביל בסגל.

מן העבר השני, נשמעו גם קולות ביקורת. הפרשן ויקטור ואצקו התייחס לשכר הגבוה של ברוניניו וטען כי לאחר החוזה המשודרג, שמוערך ביותר מ-20 אלף דולר לחודש, חלה ירידה ביכולת שלו על המגרש. לדבריו, מדובר בשכר שמעט מאוד מועדונים באוקראינה משלמים, והציפיות בהתאם, גם אם הביצועים לא תמיד עומדים ברף.

קרפטי לבוב עצמה רכשה את ברוניניו מאתלטיקו מיניירו תמורת כ-800 אלף אירו, בעסקה שכוללת גם 25 אחוז ממכירה עתידית לטובת המועדון הברזילאי. ההחלטה לממש את אופציית הרכישה התקבלה בין היתר בעקבות עניין מצד דינמו קייב, מה שממחיש עד כמה השחקן מבוקש בזירה המקומית.

"אחרי שזכה לשדרוג בשכר, ירד ברמה". ברוניניו (IMAGO)

כעת, כשחוזהו תקף עד 2028 ושוויו מוערך בכ-1.2 מיליון אירו, השאלה הגדולה היא לא אם ברוניניו יעזוב, אלא מתי ולאן. מכבי תל אביב כבר נמצאת בעמדת פתיחה טובה, מכבי חיפה ירדה מהפרק, והכדור נמצא בין לבוב לצהובים. אם העסקה תבשיל, ברוניניו עשוי להפוך לאחד הזרים המסקרנים ביותר שנחתו בישראל בשנים האחרונות, עם סיפור קריירה שכבר עכשיו מוכיח עד כמה הדרך שלו רחוקה מלהיות שגרתית.