ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13966-89711מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

"דני פרנקו צריך לדעת מה הוא עשה לא בסדר"

יוסי לוי התארח ב"שיחת היום" לאחר התבוסה של הפועל חולון ואמר ללא מעצורים: "זו לא דרך של מאמן לומר שכולם אשמים ולא הוא. מתנצל על הבושה העצומה"

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון רשמה תבוסה היסטוריה כשנכנעה אתמול (שבת) בביתה 114:60 להפועל תל אביב. נשיא המועדון, יוסי לוי, התארח בתוכנית “שיחת היום” של ONE ודיבר ללא מעצורים על מצבה של הקבוצה.

מה נשמע?
“לא משהו. אני בדרך כלל לא מופיע בטלוויזיה בנושא הפועל חולון. מגיע לאוהדים שאני אופיע ואגיד מה שקורה. אני רוצה להתנצל על הבושה העצומה שממנה לא ישנתי כל הלילה. זה לא מתאים לרוח של חולון ושל המועדון הזה. זו לא צורה של התנהגות, לא של הצוות המקצועי ולא של השחקנים ונצטרך לעשות דברים כדי לחזור לדרכינו”.

מה זה אומר לעשות דברים? דני פרנקו יפוטר?
“אני לא אומר שום דבר על אנשים כאלה ואחרים. נשב ונחליט. לא נשלה את עצמנו, גם במשחקים הקודמים נראינו לא טוב, גם כשניצחנו. זו לא צורת הקבוצה שרצינו לראות, לא שטף המשחק ולא התרגילים שבוצעו. זה לא תלכיד, זה הברקות של בודדים וזה רחוק מדרך של קבוצה. אני במועדון כמעט 5 שנים ונכון שהבאנו אליפות, תמיד אמרתי למאמנים שאני רוצה לנצח, אבל פחות משנה לי אם נפסיד משחק או שניים, אלא שנראה דרך. אולי מזל שלא נגמר 15 הפרש, כדי שלא נשלה את עצמנו. צורת המשחק שלנו לא מתאימה וברמה מאוד נמוכה. ככה לא צריכה להיראות הפועל חולון”.

דני פרנקו, "האם יפוטר? נשב ונחליט" (רועי כפיר)דני פרנקו, "האם יפוטר? נשב ונחליט" (רועי כפיר)

פרנקו אמר שהוא לוקח אחריות על ההרחקה ולא על המשחק.
“זו נראית לך דרך של מאמן? לעמוד ככה אחרי השחקנים ולהגיד שכולם אשמים ולא רק הוא. אני מצפה ליותר, בטח ממאמן כמו פרנקו. מצפה לעשות שינויים, זה לא מהיום”. 

אתם דיברתם עם פרנקו והוא לא שינה גישה?
“נכון.

מקריי ומנפורד מעבר לשיא.
“אני לא מסכים שמקריי מעבר לשיא, דווקא הוא כן מופיע ונותן משחקים ביכולת אישית. אנחנו קבוצה שהיא קצת מבוגרת מדי וקצת איטית מדי שלא שוטפת את המגרש. אנחנו רחוקים מאיפה שאנחנו צריכים להיות ובטח אני לא בחרתי אותם”.

גג'ורדן מקריי, כן מצליח להופיע (רועי כפיר)

אני יודע שאתה לא מתערב מקצועית בדברים האלה.
“רק במקרים קיצוניים אני מתערב בדברים מקצועיים”.

כמה עולה לך הקבוצה כל שנה?
“לא נכנס לעניינים כספיים”.

כל שנה אתם מחליפים מאמן.
“אתה צודק, בשיחות שעשינו חשבנו על משהו מסוים וזה לא הסתדר. בשנה הבאה נהיה בצורה אחרת לגמרי של קבוצה. יהיה מנהל מקצועי, נביא שחקנים זרים בצורה אחרת. יש קבוצות שעושות את זה בצורה נפלאה בפחות כסף. אפשר ללכת לכיוון כמו אולם הגרמנית ופאריס, שיטת משחק של קצב גבוה שהקהל יתחבר אליה. אם השחקנים היו נותנים את הנשמה ומפסידים ב-15 הקהל עדיין היה תומך. כואב להם”.

הקהל דיבר עם השחקנים בצורה מכובדת, פרנקו לא הגיע אליהם.
“אני לא אחראי עליו, רק הוא. הוא צריך להסתכל בראי ולדעת מה הוא עשה לא בסדר”.

יוסי לוי, "פרנקו צריך לדעת מה הוא עשה לא בסדר" (חגי מיכאלי)יוסי לוי, "פרנקו צריך לדעת מה הוא עשה לא בסדר" (חגי מיכאלי)

ציפית שהוא ייקח אחריות ויתפטר?
“ציפיתי שהוא יתייחס לדברים מהלב, זה לא מכבד את המועדון ולא אותו”.

מה עתידו במועדון?
“אני לא מתייחס לעתידו במועדון”.

היית מביא את פניני?
“אנחנו מאוד אוהבים את גיא פניני. מה שהוא הכניס לחולון אין להרבה שחקנים. חשבנו להביא אותו אבל הוא הלך למכבי והוא מרוויח שם כסף יפה”.

גיא פניני (ראובן שוורץ)גיא פניני (ראובן שוורץ)

יש מחשבה לפצות את האוהדים שהיו במשחק?
“אי אפשר לפצות אותם. לדבר עכשיו על כסף זה מוזיל את האירוע. אני מודה לאוהדים שאפילו כשרע להם, הם מבינים ומעריכים אותי. אני מעריך אותם ואוהב אותם מכל הנשמה”.

מה יצר פערים גדולים כאלה העונה?
“בוא נגיד שהשנה יש שלוש קבוצות שהן ברמה תקציבית בעולם אחר. עדיין, ברמה הזאת, היינו צריכים להיות במקום הרביעי”.

מה התקציב שיש לכם?
“בסביבות 20 מיליון ש”ח. זה תקציב מכובד. יש לנו סגל גרוע. אני חושב שלרועי רוזנברג ראוי ליותר מקום בקבוצה, בנוסף לארבעה ישראלים בכירים. יש לנו צוות מקצועי טוב, אבל הוא עוזר למאמן. לכן שנה הבאה נשנה את הדברים. אנחנו פחות מתערבים למאמן, רק בדברים מאוד מסוימים”.

מה נאחל לך לסיום?
“אל תאחלו לי, תאחלו לאוהדים שישובו לשמוח מהדרך בה הקבוצה תשחק. תודה לכם שקיבלתם אותי. אני מתנצל שוב פעם בפני האוהדים ונעשה כל שביכולתנו לשפר את המצב”.

