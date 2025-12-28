"הסיכוי היחיד של בכר להישאר זה אם ייקח גביע"

מכבי חיפה התאוששה מההפסד הדרמטי לבית”ר ירושלים בליגה, כשרשמה תוצאה אדירה בגביע והביסה 1:8 את מכבי אחי נצרת, בדרך לשמינית גמר גביע המדינה. על זאת ועוד, דיברו פרשן רדיו חיפה, ניסן קניאס, וגם שחקן העבר, איציק אהרונוביץ, בתוכנית “שיחת היום” ששודרה בערוץ ONE.

ביקרת את רפאלוב בפעם הקודמת.

קניאס: “אני לא מסתיר את זהותי לעולם. הכל בא מאהבה, אותי פחות מעניין הדמויות שעובדות שם, אלא רק ההצלחה שלו”.

צריך לחתוך את עניין המאמן כבר מעכשיו.

קניאס: “יש רק דמות אחת במועדון שמקבלת את ההחלטות וזה יענקלה שחר, שהוא איש רב זכויות במכבי חיפה. הוא קיבל את ההחלטה להחזיר את ברק בכר, ובסופו של דבר זה לא מזיז לו כמה כסף צריך לשלם לו. אם ברק מתאים לחצי שנה שנותרה אז הוא גם מתאים להמשך. הצוותים הזרים שהיו במועדון הם לא הצלחה בזמנו של יענקלה במועדון. אז אם יש מאמנים ישראלים שראליים לאמן את מכבי חיפה, הם רן ק’וזוק ורוני לוי וגם ברק יצחקי. יצחקי אני מאמין שיישאר בבית”ר ירושלים. אלו השמות שראליים לאמן את מכבי חיפה. שרון מימר מאמן טוב, אבל מכבי חיפה זה לא המקום להתחיל בו”.

אהרונוביץ: “אין יותר טוב מבכר ואני אגיד זאת גם אם ק’וזוק ויצחקי יקחו אליפות. אני מעדיף שאחד מהם יזכה ולא מכבי תל אביב. זו היריבות וזה הנמסיס”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

הדבר שיענקלה שחר חושב לעצמו זה בוא נמתין ונראה מה קורה עם ק’וזוק? אולי הברק בכר הבא זה הוא?

קניאס: “זה לא כמו שחקן, הוא היה יכול להחתים אותו כבר עכשיו. אם תחכה עד שהוא יעשה אליפות’ אלונה ברקת יכולה להאריך לו את החוזה וזה יכול להיות מאוחר מדי. למכבי חיפה יש את המאמן הישראלי הכי טוב ואני חושב שהוא צריך להישאר. הקריטריון לקביעת מאמן בחיפה לא צריך להיות גביע. זה צריך להיות אם יש אסטרטגיה לשנים הבאות והאם בכר הוא המתאים ביותר. גביע המדינה זה לא המדד”.

אהרונוביץ: “הסיכוי היחידי שבכר יישאר בעונה הבאה זה שהוא ייקח גביע”.

אם בכר ישים את הרכישות של רפאלוב על הספסל זה יוביל למתיחות?

קניאס: “אגבה לא שיחק גם אצל פלורס, ולגבי סטיוארט לא הייתי סותם את הגולל. זה לא צריך ליצור שום בעיות, כי זה שחקן של מכבי חיפה ולא של רפאלוב. הוא צריך לדאוג שבינואר יביאו שחקנים טובים, בטח ובטח בקיץ. חיפה צריכה לסיים את העונה כמה שיותר טוב ולשלב שחקנים צעירים שישתלבו לשנים הבאות ולייצר בסיס לשנים הבאות”.

שחקני מכבי חיפה דרוכים (עמרי שטיין)

גביע זה קנה המידה להישארות של בכר?

אהרונוביץ: “גביע זה תואר שבמצב של מכבי חיפה היום זה כמו אליפות. אני חושב שהקודקודים מצפים לתואר. ברגע שלא החתימו אותו ישר לשנתיים, הם החזירו אותו כדי לא לשלם לשני מאמנים. בגדול, הביאו אותו רק לעונה הזו ואני זעקתי למה לא מחתימים אותו לשנתיים, למרות שהוא נכשל כישלון ענק בעונה שעברה. היו צריכים לתת לו את הכוח ולהחתים אותו לשנתיים. הוא שיפר את המועדון, אבל זה עדיין לא זה. אני גם הבקעתי נגד אחי נצרת בגביע והייתי שחקן בינוני. הקבוצה תיבחן רק על העניין הזה של התואר, ואם הוא ייקח, הוא יישאר. הקבוצה לא תסיים במקום שיוביל לאירופה לפי דעתי”.

רפאלוב ימליץ על בכר?

אהרונוביץ: “מי ממליץ על רפאלוב זו השאלה, לא מי ימליץ על בכר, שהוא המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי. השחקנים שהגיעו העונה לקבוצה הם בינוניים ואין בהם איכות. די לראות את נהואל וסטיוארט בחצי השני של המשחק גביע. עם כל הכבוד לבכר, אם אין לו את האיכות אף אחד לא יכול להגיע להישגים”.