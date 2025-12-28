נמני: צריך להנחית את הרכש לפני פתיחת החלון

מכבי תל אביב חזרה אתמול (שבת) למסלול הניצחונות, אחרי שהביסה בבלומפילד 0:5 גדול את הפועל חיפה ועלתה לשמינית גמר גביע המדינה, שם תפגוש לדרבי לוהט את הפועל תל אביב. אגדת המועדון, אבי נמני, דיבר על כך בתוכנית ”שיחת היום” ששודרה בערוץ ONE.

מזל טוב על החתונה.

“תודה רבה, העיקר שנהניתם”.

כמה זה היה לך מרגש, יותר מאשר שחקן כדורגל?

“זה לעשות את ההפרדה בין המשפחה לכדורגל. זה היה כיף גדול, לחתן ילדה זה משהו אחר”.

מכבי ת”א מנסה להתחיל לעשות מהלכים.

“קודם כל, זה חיובי ואני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברנו בפודקאסט שמכבי תתחזק ואני אמרתי שהיא תתחזק בשלושה שחקנים. היא מבינה שהיא צריכה להתחזק לקראת החלק השני של העונה, והיא קולטת שקבוצות אחרות גם הולכות להשתדרג”.

השאלה האם הם ישתדרגו.

“יכול להיות שמכבי תשים יד על שחקן שהוא בכושר ומבחינת איכות עומד בסטנדרטים”.

מה את החושב על ברוניניו?

“אני חושב שכרגע העדיפות הראשונה היא חלוץ, זה במקום הראשון. מכבי ת”א רוצה חלוץ”.

אולי כרגע מתנהל משא ומתן במקביל על חלוץ.

“זה לא סותר, אני חושב שהפרסומים נכונים, אבל שהעדיפות הראשונה היא לחלוץ. בנוגע לברוניניו, היא תנסה להביא שחקן שנותן שערים והוא יודע להבקיע. זאת אומרת, זה שחקן שיש לו יכולות התקפיות והוא איכותי. הוא לא להוט להגיע לישראל לפי מה שאני מבין”.

מה דעתך על הגרלת הגביע?

“הגרלה מדהימה, ממש מדהימה. זה מפגש מעניין וכמובן שהקבוצות לא רצו את זה, אבל אני חושב שמצפה לנו משחק אדיר”.

איך מכבי ת”א תסתדר עם לו”ז המשחקים הזה?

“מכבי ת”א מבינה שהיא צריכה להעמיק את הסגל ואת איכותו ואין לי ספק שזה יקרה. היא הולכת לקראת חודש קשה ואינטנסיבי. כמות גדולה של משחקים”.

“אני בעד להנחית את הרכש לפני פתיחת החלון, כי זה מגדיל את הסיכוי של השחקן להתאקלם בקבוצה ולא כל אחד מתאים לשחק בקבוצות הגדולות. אני חושב שאם מכבי ת”א תעשה את הפעולות האלה, היא תחזור ובגדול. לאזטיץ’ יצטרך לעשות רוטציה נכונה כדי לעמוד בעומס המשחקים. בעונה שעברה הוא למד תוך כדי העונה ולא חזר על הטעויות”.

בהגרלה יש משחק שאהבת?

“יש לקחת בחשבון שיהיו שתי קבוצות מהליגה הלאומית ברבע הגמר, אז זה כבר הופך את זה למעניין. בית”ר ירושלים מול קריית שמונה יהיה טוב, ומכבי חיפה והופועל באר שבע עם הגרלות נוחות. גם מכבי נתניה פייבוריטית וגם הפועל פתח תקווה. אני לא צופה הפתעות”.