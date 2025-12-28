יום ראשון, 28.12.2025 שעה 15:18
ליגה פורטוגלית 25-26
434-3315פורטו1
388-4215ספורטינג ליסבון2
358-3115בנפיקה ליסבון3
269-1915ז'יל ויסנטה4
2513-2615בראגה5
2313-2016פמליקאו6
2124-2115מורירנסה7
2121-1615גימראייש8
2026-2716אשטוריל9
1824-2016אמדורה10
1724-1915ריו אבה11
1727-1616אלוורקה12
1621-1715נסיונאל מדיירה13
1615-1115סנטה קלרה14
1329-1615קאסה פיה15
1337-1515ארוקה16
927-915טונדלה17
439-1115איי.וי.אס18

כארם זועבי בהרכב ריו אבה נגד ספורטינג ליסבון

סימון דרך גדול: החלוץ הישראלי הצעיר (19), שעבר בקיץ 2024 למועדון הפורטוגלי, יפתח לראשונה בחוד האורחת במשחק הליגה החשוב מול הענקית מעיר הבירה

כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)
כארם זועבי (באדיבות ריו אבה)

מגיל צעיר, סומן כארם זועבי כאחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הישראלי. עוד לפני שמלאו לו 17, הוא רשם את הופעת הבכורה שלו בהפועל ירושלים, כשבעונתו המלאה הראשונה בליגת העל, כבש שלושה שערים, מה שהוביל למכירתו לריו אבה הפורטוגלית בקיץ 2024, כשהוא בן 18 בלבד.

עכשיו, החלוץ הצעיר עם עוד סימון דרך, יפתח לראשונה בהרכב של הקבוצה הפורטוגלית נגד ספורטינג ליסבון הגדולה היום (ראשון, 22:30), במסגרת המחזור ה-16 של הליגה המקומית.

הישראלי יהיה לראשונה ב-11 של סוטיריס סילאידופולוס, המאמן היווני של ריו אבה, זאת בעקבות שמלך השערים של הקבוצה העונה, החלוץ הברזילאי קלייטון, ירצה הרחקת צהובים. מדובר בהזדמנות נהדרת לכישרון הצעיר נגד להראות את כישוריו כבר מההתחלה נגד אחד המועדונים הגדולים במדינה.

