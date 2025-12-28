כארם זועבי בהרכב ריו אבה נגד ספורטינג ליסבון

מגיל צעיר, סומן כארם זועבי כאחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל הישראלי. עוד לפני שמלאו לו 17, הוא רשם את הופעת הבכורה שלו בהפועל ירושלים, כשבעונתו המלאה הראשונה בליגת העל, כבש שלושה שערים, מה שהוביל למכירתו לריו אבה הפורטוגלית בקיץ 2024, כשהוא בן 18 בלבד.

עכשיו, החלוץ הצעיר עם עוד סימון דרך, יפתח לראשונה בהרכב של הקבוצה הפורטוגלית נגד ספורטינג ליסבון הגדולה היום (ראשון, 22:30), במסגרת המחזור ה-16 של הליגה המקומית.

הישראלי יהיה לראשונה ב-11 של סוטיריס סילאידופולוס, המאמן היווני של ריו אבה, זאת בעקבות שמלך השערים של הקבוצה העונה, החלוץ הברזילאי קלייטון, ירצה הרחקת צהובים. מדובר בהזדמנות נהדרת לכישרון הצעיר נגד להראות את כישוריו כבר מההתחלה נגד אחד המועדונים הגדולים במדינה.