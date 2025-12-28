מערכת ONE
28/12/2025 21:45
שארל דה קטלארה בין שחקני אינטר (IMAGO)
ההתמודדות שנועלת את יום המשחקים במסגרת המחזור ה-17 בליגה האיטלקית משוחקת בשעה זו, כאשר אטאלנטה שנמצאת בכושר מעולה מארחת את אינטר בברגמו ל’דרבי הנראזורי’.
המארחת מגיעה להתמודדות במומנטום מעולה לאחר שהיא ניצחה בשלושת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ה-1:2 על צ’לסי בליגת האלופות. רפאלה פלאדינו וחניכיו רוצים למנף את הפורמה הטובה ולהפתיע גם את השחורים-כחולים ממילאנו.
מנגד, כריסטיאן קיבו ושחקניו באים למשחק החוץ הקשה כשבתחילת המחזור הם היו ממוקמים בפסגת הטבלה ולאחר הניצחונות של מילאן ונאפולי, הם עדיין תלויים בעצמם. האורחת רוצה לשמור על הסטטוס הקיים, עם זאת היא מגיעה לאחר שהודחה בפנדלים על ידי בולוניה, בשלב חצי הגמר של הסופר קאפ האיטלקי.
מחצית ראשונה
-
'27
- לאוטרו מרטינס הצטרף למכבש של קבוצתו כשהסתובב באמנות על מארטן דה רון, ונותר באחד על אחד מול קארנסקי, אבל בעט כדור חלש שנהדף על ידי השוער
-
'25
- תורו של הקאן צ'להאנולו לבעוט אל עבר השער הגיע, אבל כמו רוב חבריו לקבוצה, גם הוא עדיין לא איפס כוונות ופספס את המסגרת בניסיון מרחוק
-
'23
- הנראזורי מתחממים כשהפעם היה זה תורו של תוראם לבעוט, כשניסה להפתיע ולסובב לרשת של מרקו קארנסקי, שהגיב נהדר להזדמנות הראשונה שנבעטה אליו למסגרת והדף
-
'22
- מרקוס תוראם התמהמה ומסר לא טוב, אבל מארטן דה רון, קפטן היריבה, נחלץ לעזרתו ומסר כדור שהגיע דווקא ללואיס אנריקה. האחרון ניסה לדייק למסגרת אבל שלח את הניסיון החוצה
-
'19
- סיאד קולשינאץ' ספג את הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות אחרי שהכשיל את ניקולו בארלה
-
'17
- הזדמנות ראשונה גם לאטאלנטה, בערך. דוידה זפאקוסטה קיבל כדור באגף הימני של קבוצתו וניסה להגביה לרחבה כדור שהורחק עד לאדרסון, שניסה את מזלו מרחוק, אבל שלח את הכדור הרחק מהשער
-
'8
- הזדמנות ראשונה לאינטר! כדור קרן שהוגבה מרגלי פדריקו דימרקו הגיע בדיוק רב אל מנואל אקנג'י, שבנגיעה ניסה לבעוט כדור שטוח, אבל לרוע מזלו הניסיון נבלם על ידי סיאד קולאשינאץ', ששלח את ההזדמנות לקרן נוספת
-
'1
- השופט פדריקו דה פנה הוציא את ההתמודדות לדרך! אטאלנטה מארחת את אינטר למשחק שחור-כחול. המארחת תצליח להשיג שלוש נקודות או שהאורחת תשוב לפסגה אחרי הניצחונות של מילאן ונאפולי מוקדם יותר היום?