שארל דה קטלארה בין שחקני אינטר (IMAGO) שארל דה קטלארה בין שחקני אינטר (IMAGO)

ההתמודדות שנועלת את יום המשחקים במסגרת המחזור ה-17 בליגה האיטלקית משוחקת בשעה זו, כאשר אטאלנטה שנמצאת בכושר מעולה מארחת את אינטר בברגמו ל’דרבי הנראזורי’.

המארחת מגיעה להתמודדות במומנטום מעולה לאחר שהיא ניצחה בשלושת משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כולל ה-1:2 על צ’לסי בליגת האלופות. רפאלה פלאדינו וחניכיו רוצים למנף את הפורמה הטובה ולהפתיע גם את השחורים-כחולים ממילאנו.

מנגד, כריסטיאן קיבו ושחקניו באים למשחק החוץ הקשה כשבתחילת המחזור הם היו ממוקמים בפסגת הטבלה ולאחר הניצחונות של מילאן ונאפולי, הם עדיין תלויים בעצמם. האורחת רוצה לשמור על הסטטוס הקיים, עם זאת היא מגיעה לאחר שהודחה בפנדלים על ידי בולוניה, בשלב חצי הגמר של הסופר קאפ האיטלקי.