הלחץ של גואהי עלול לטרפד את חתימתו בברצלונה

מארק גואהי, בלם קריסטל פאלאס, היה אחד המועמדים המועדפים על ברצלונה לחיזוק הקבוצה לקראת העונה הבאה. הבלם מצא חן מאוד בעיני הצוות המקצועי, ואף התקיימו פגישות בניסיון לקדם את צירופו. ברצלונה הייתה בעמדה טובה, אך הדחיפות שמפגין השחקן ממוצא חוף השנהב עלולה לסכל את המאמצים, וכל הסימנים מצביעים על כך שהוא יחתום על חוזה מוקדם עם ליברפול החל מ-1 בינואר.

גואהי נחשב לאחד הבלמים המבוקשים ביותר בשוק, בזכות היכולת שהציג בפרמייר ליג בשנים האחרונות, היציאה האיכותית שלו עם הכדור, וגם בשל ההיבט הכלכלי, מאחר שחוזהו מסתיים ב-30 ביוני. ברצלונה הביעה עניין בו מיד לאחר סגירת חלון ההעברות בקיץ, אך התחרות הייתה גדולה מאוד, ומועדונים כמו ליברפול, מנצ'סטר יונייטד ובאיירן מינכן קיימו גם הם פגישות עם סביבתו בניסיון לשכנעו.

האופציה של ברצלונה קסמה לגואהי, אך הדרישות הכלכליות שלו והרצון לקבל הצעה סופית כבר בימים הקרובים גורמים לכך שלברצלונה כמעט ואין אפשרות להתחרות. במועדון הקטלוני עדיין לא יודעים מה יהיה תקרת השכר שתעמוד לרשותם בקיץ, ולכן ההצעה נמוכה מזו של מועדונים אחרים. העיתונאי סאשה טאבוליירי מסביר כי גואהי כבר מוכן לקבל החלטה, וכי ברצלונה לא תהיה היעד הסופי שלו.

מארק גואהי (IMAGO)

האפשרות המועדפת על גואהי בשלב זה היא ליברפול, מועדון שכבר היה קרוב לצרף אותו בקיץ האחרון בעסקת העברה. בין המועדונים לא הושגה אז הסכמה, ולכן הוא נשאר בקריסטל פאלאס עד יוני 2026, אז יהפוך לשחקן חופשי. הסבירות שמישהו ישלם עליו כבר בינואר נמוכה מאוד, ולכן המהלך צפוי להידחות לקיץ.

גואהי היה ברשימה הקצרה של דקו לחיזוק הסגל של ברצלונה, יחד עם שחקנים נוספים כמו ניקו שלוטרבק מדורטמונד. העובדה שברצלונה עשויה לצאת כבר בחלון החורף לצרף בלם באופן מיידי יכולה גם היא להשפיע על התכנון לעתיד.