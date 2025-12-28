רבע 2, 05:09: עירוני ר"ג - הפועל ב"ש 32:36

רק מפגש אחד במחזור ה-11 של ליגת ווינר סל יפגיש בין שתי קבוצות שניצחו במשחקן הקודם, והוא נערך בשעה זו בזיסמן, שם מארחת מכבי עירוני רמת גן את הפועל באר שבע/דימונה למשחק השני ביניהן העונה באותו אולם, לאחר שבגביע ווינר סל טיילו שם הדרומיים לניצחון חוץ 65:101 בשלב הבתים.

שתי הקבוצות, שמחזיקות במאזן זהה של 6:4 שלילי, ינסו לרשום לראשונה העונה רצף ניצחונות בליגה ומי שתצליח במשימה תסיים את המחזור בשמינייה המובילה, ותשפר מאוד את סיכוייה להשיג את הכרטיס האחרון לגביע המדינה.



שמוליק ברנר ושחקניו מגיעים להתמודדות לאחר שניצחו 71:83 את הפועל גליל עליון, הם מחזיקים במאזן 1:4 בבית וניצחו שם בשני המשחקים האחרונים. החבורה מזיסמן רוצה לחבר לראשונה העונה שני ניצחונות רצופים ולפתוח פער מיריבתה בהתמודדות הנוכחית.

מנגד, שחקניו של רמי הדר רשמו במחזור הקודם את אחד הניצחונות הגדולים אי פעם בהיסטוריה הקצרה יחסית של המועדון בליגה הבכירה, 75:90 ביתי על הפועל ירושלים, במשחק שבו לא פיגרו בשום שלב ואף הובילו ב־27 הפרש בשיא.

רבע ראשון: 23:25 להפועל ב”ש/דימונה

חמישייה מכבי עירוני רמת גן: דרו קרופורד, אדם אריאל, רונאלדו סגו, דריון אטקינס, ז’ורדן ניקוליס.

חמישייה הפועל באר שבע/דימונה: קודי דמפס, יואב ויטלם, ברנדון אנג’ל, סי ג’יי אלבי, דמיאן דאן.

האורחים פתחו מצוין עם 3/3 ל-3 תוך דקה וחצי ועלו ליתרון 7, שצומק משלשה של קרופורד בצד השני, אך הדרומיים המשיכו בפתיחה הטובה ושלשה של אלבי קבעה 7:16 אחרי 4 דקות. הדרומיים המשיכו בריצה ועלו ליתרון שיא של 13, שאחרי השלשה השביעית ברבע עמד על 12:25 דרומי. המארחת התאוששה מעט עם 6 רצופות, ששלחו את רמי הדר לפסק זמן מיידי שלא כ”כ עזר, כאשר לאחריו ניקוליס ובני המשיכו בריצה של ראשל”צ והורידו את הפער ל-2 בלבד בתום הרבע.

רבע שני:

הכתומים המשיכו ביכולת מסוף הרבע הראשון עם עוד 5 רצופות, שקבעו ריצת 0:16 ונתנו למארחת יתרון ראשון במשחק, הדרומיים התעשתו כששלשה נהדרת של אלבי קבעה שוויון 30.