מהדרמטיים ביותר שהיו: הדרבי האחרון בגביע

ההגרלה זימנה היום (ראשון) למכבי תל אביב מפגש טעון במיוחד מול הפועל תל אביב בשמינית גמר גביע המדינה, והזיכרון הראשון שקופץ הוא אותו גמר בלתי נשכח מעונת 2020/21, ערב שנכנס לפנתיאון הדרבים של הכדורגל הישראלי. זה היה משחק שבו הכל קרה, מהפתעה אדומה מוקדמת ועד דרמה שגלשה להארכה והסתיימה בתחושת החמצה עצומה בצד אחד וחגיגה צהובה בצד השני.

באותו גמר, הפועל תל אביב הגיעה כאנדרדוג מובהק, אבל הצליחה להפתיע כשהייתה הראשונה לפגוע. עומרי אלטמן ניצל התקפה מסודרת כדי לקבוע יתרון אדום בדקה ה-31, ומאותו רגע המשחק הלך לכיוון שנוח להפועל. מכבי שלטה בכדור, אך נראתה תקועה, מתוסכלת ובעיקר חסרת פתרונות מול הגנה מאורגנת היטב.

נקודת המפנה הגיעה בדקה ה-73, במהלך שעד היום נחשב לאחד הרגעים הזכורים בגמרים האחרונים. טעות כפולה, גם בהגנה וגם של השוער, אפשרה ליונתן כהן לנגוח שער שוויון ולהחזיר את מכבי לחיים. האדומים הצליחו להחזיק מעמד עד תום 90 הדקות, אך המומנטום כבר החליף צד, והתחושה ביציעים הייתה שהמשחק בורח להם מבין הידיים.

ניר קלינגר מתלונן (איציק בלניצקי)

בהארכה, הלחץ הצהוב תורגם לשער המהפך. בדקה ה-96 כדור שהורד לרחבה מצא את לואיס הרננדס, שבעט מקרוב וקבע 1:2. מכאן ואילך המשחק הפך לרכבת הרים. הפועל עוד ניסתה לחזור, החמצה גדולה מצד אחד והצלה ענקית מהצד השני שמרו על המתח עד לדקות האחרונות.

ואז הגיעה הדרמה הגדולה מכולן. בדקה ה-115 שי אייזן כבר חגג שער שוויון שנראה כמו רגע של גאולה אדומה, אך בדיקת VAR ארוכה הפכה את התמונה. השער נפסל בעקבות עבירה בתחילת המהלך, אייזן הורחק, והכאוס שנוצר על הדשא סימל את השבירה המנטלית של הפועל. מהרגע הזה לא הייתה דרך חזרה, ומכבי תל אביב הניפה את הגביע בסיום אחד הגמרים הדרמטיים והטעונים שנראו כאן בעשור האחרון.