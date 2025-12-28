יום ראשון, 28.12.2025 שעה 11:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

מהדרמטיים ביותר שהיו: הדרבי האחרון בגביע

מכבי והפועל תל אביב ישחזרו כבר בשמינית את גמר עונת 2020/21, משחק שזכור בעקבות פסילת השער של שי אייזן בגמר בו האדומים כמעט הפתיעו את היריבה

|
שחקני מכבי תל אביב ברגע הנפת הגביע (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב ברגע הנפת הגביע (רדאד ג'בארה)

ההגרלה זימנה היום (ראשון) למכבי תל אביב מפגש טעון במיוחד מול הפועל תל אביב בשמינית גמר גביע המדינה, והזיכרון הראשון שקופץ הוא אותו גמר בלתי נשכח מעונת 2020/21, ערב שנכנס לפנתיאון הדרבים של הכדורגל הישראלי. זה היה משחק שבו הכל קרה, מהפתעה אדומה מוקדמת ועד דרמה שגלשה להארכה והסתיימה בתחושת החמצה עצומה בצד אחד וחגיגה צהובה בצד השני.

באותו גמר, הפועל תל אביב הגיעה כאנדרדוג מובהק, אבל הצליחה להפתיע כשהייתה הראשונה לפגוע. עומרי אלטמן ניצל התקפה מסודרת כדי לקבוע יתרון אדום בדקה ה-31, ומאותו רגע המשחק הלך לכיוון שנוח להפועל. מכבי שלטה בכדור, אך נראתה תקועה, מתוסכלת ובעיקר חסרת פתרונות מול הגנה מאורגנת היטב.

נקודת המפנה הגיעה בדקה ה-73, במהלך שעד היום נחשב לאחד הרגעים הזכורים בגמרים האחרונים. טעות כפולה, גם בהגנה וגם של השוער, אפשרה ליונתן כהן לנגוח שער שוויון ולהחזיר את מכבי לחיים. האדומים הצליחו להחזיק מעמד עד תום 90 הדקות, אך המומנטום כבר החליף צד, והתחושה ביציעים הייתה שהמשחק בורח להם מבין הידיים.

ניר קלינגר מתלונן (איציק בלניצקי)ניר קלינגר מתלונן (איציק בלניצקי)

בהארכה, הלחץ הצהוב תורגם לשער המהפך. בדקה ה-96 כדור שהורד לרחבה מצא את לואיס הרננדס, שבעט מקרוב וקבע 1:2. מכאן ואילך המשחק הפך לרכבת הרים. הפועל עוד ניסתה לחזור, החמצה גדולה מצד אחד והצלה ענקית מהצד השני שמרו על המתח עד לדקות האחרונות.

ואז הגיעה הדרמה הגדולה מכולן. בדקה ה-115 שי אייזן כבר חגג שער שוויון שנראה כמו רגע של גאולה אדומה, אך בדיקת VAR ארוכה הפכה את התמונה. השער נפסל בעקבות עבירה בתחילת המהלך, אייזן הורחק, והכאוס שנוצר על הדשא סימל את השבירה המנטלית של הפועל. מהרגע הזה לא הייתה דרך חזרה, ומכבי תל אביב הניפה את הגביע בסיום אחד הגמרים הדרמטיים והטעונים שנראו כאן בעשור האחרון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */