ליגה אנגלית 25-26
4211-3318ארסנל1
4017-4318מנצ'סטר סיטי2
3919-2918אסטון וילה3
3226-3018ליברפול4
2919-3018צ'לסי5
2928-3218מנצ'סטר יונייטד6
2818-2018סנדרלנד7
2626-2818ברנטפורד8
2620-2118קריסטל פאלאס9
2626-2518פולהאם10
2523-2718טוטנהאם11
2520-1818אברטון12
2425-2618ברייטון13
2323-2318ניוקאסל14
2233-2718בורנמות'15
2032-2518לידס16
1828-1818נוטינגהאם פורסט17
1336-1918ווסטהאם18
1234-1918ברנלי19
239-10 18וולבס20

מודריץ', דיאס וקבראצחליה: ההחתמות של 2025

בהתבסס על הביצועים של השנה הזו בלבד, אלו היו ההעברות המוצלחות ביותר בכדורגל העולמי: מהקשר הוותיק ועד הפלופ שקם לתחייה, קשר סיטי וכוכב ארסנל

|
שחקני הרכש הבולטים של 2025 (IMAGO)
שחקני הרכש הבולטים של 2025 (IMAGO)

אז מה היו ההעברות המוצלחות של 2025 אם מתבססים על הביצועים בשנה זו בינתיים? הנה כמה רעיונות.

לוקה מודריץ' למילאן

המאסטרו הקרואטי טוען שהיה שמח להישאר בריאל מדריד, אבל פלורנטיס פרס החליט שהאגדה צריכה להסתיים בתום 13 שנה בסנטיאגו ברנבאו. אז הקרואטי בן ה-40 נדד למילאן, וקיבל מקום קבוע בהרכב – דבר שלא היה מנת חלקו בעונות האחרונות בספרד. הוא הבאנקר האולטימטיבי, משלים 90 דקות כמעט בכל מחזור, מנהיג את מרכז המגרש והמאמן מסימיליאנו אלגרי סומך עליו בעיניים עצומות. האדומים-שחורים לא משחקים העונה במסגרת אירופית, וזה מאפשר להקדיש את כל המאמצים לליגה, שם המדורגים במקום השני בתום השנה, בפיגור נקודה בלבד מהיריבה העירונית המושבעת אינטר.

מודריץ' יודע דבר או שניים על זכייה באליפויות, וכך גם אלגרי – והשילוב הזה עשוי להניב סנסציה. בכל מקרה, בהנהלה כבר חושבים על חוזה חדש לקשר שלא מתכוון כנראה לפרוש אף פעם. בניגוד לריאל, מילאן לא תיתן למודריץ' ללכת בקלות. והיא עוד קיבלה אותו חינם, כמובן.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (IMAGO)

חביצ'ה קבראצחליה לפאריס סן ז'רמן

עד ינואר, נראתה פ.ס.ז’ בדרך להדחה מליגת האלופות בשלב הליגה. מאז תחילת 2025, היא העבירה כמה הילוכים, דרסה את אירופה והניפה את הגביע לראשונה בתולדותיה. קבראצחליה הוא לא הסיבה המרכזית לשינוי, אך תרומתו הייתה משמעותית מאוד, והסכום ששילמו הקטארים לנאפולי היה נמוך ביחס לערכו בשוק בגרסתו הנוכחית, רק כ-70 מיליון אירו. התאקלמותו הייתה מהירה מאוד והרחיבה את האופציות של המאמן לואיס אנריקה בהתקפה. בדרך כלל, שובץ הגיאורגי משמאל, דזירה דואה או ברדלי בארקולה הוסטו ימינה, ואוסמן דמבלה זהר במרכז כתשע מדומה בדרך לזכייה בכדור הזהב.

קבראצחליה אף הבקיע בגמר בו הביסה פאריס סן ז'רמן את אינטר 0:5. יש להניח שהוא שמח גם מכך שנאפולי הקדימה את הנראזורי בלעדיו במאבק על האליפות. אולי הוא יתגעגע בדיעבד לאהבתם של אוהדים בארץ המגף, אבל את 2025 הוא בהחלט יכול לסכם בסיפוק, ובגיל 24 הגיוני שהשלוחה הקטארית לא תהיה התחנה האחרונה בקריירה שלו.

חביצחביצ'ה קבראצחליה (IMAGO)

לואיס דיאס לבאיירן מינכן

דיאס לא היה הבחירה הראשונה של באיירן לאיוש המשבצת באגף השמאלי בהתקפה, ותחילה נעשה ניסיון לחזר אחרי ניקו וויליאמס. אלא שהספרדי פלרטט עם ברצלונה ואז האריך את החוזה בבילבאו, והבווארים פנו לאופציה קצת יותר יקרה. אחרי ששילמו 75 מיליון אירו לליברפול תמורת הקולומביאני בן ה-28, היה חשש מסוים שהוא עלול ללכת בדרכו של סאדיו מאנה.

הסנגלי הגיע מאנפילד לאליאנץ ארנה 3 שנים קודם לכן על תקן סופרסטאר, לא התאקלם ונדד במהרה לליגה הסעודית. הציפיות מדיאס היו נמוכות יותר, וזה בהחלט פעל לטובתו. השתלבותו הייתה מהירה, היצירתיות שלו שבתה את לבבות האוהדים מהמשחק הראשון, ושיתוף הפעולה שלו עם יתר חלקי המכונה המשומנת במערך של וינסנט קומפאני פשוט פנטסטי. 

לואיס דיאס (באיירן מינכן)לואיס דיאס (באיירן מינכן)

טיג'אני ריינדרס למנצ'סטר סיטי

ריינדרס נבחר לקשר המצטיין בליגה האיטלקית בעונה שעברה, ובצדק רב. למרות שמילאן לא הייתה במיטבה בלשון המעטה, ההולנדי סיפק הצגות על בסיס כמעט שבועי, והגיע לשיאו בניצחון הגדול על ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו בליגת האלופות. טבעי, אם כך, כי פפ גווארדיולה סימן אותו כרכש המועדף לחיזוק מרכז המגרש, למרות שריינדרס בדיוק האריך את החוזה בסן סירו עד 2030. לנוכח עובדה זו, המחיר בגובה 55 מיליון אירו היה נמוך.

במנצ'סטר, יצר ריינדרס שיתוף פעולה פורה עם ארלינג הולאנד מהרגע הראשון. הוא בישל לנורבגי במשחק הבכורה, סידר לו שער גם בקרב הצמרת מול ארסנל, וראיית המשחק שלו תורמת המון להנעת הכדור של התכולים. ההולנדי הוא יכול להחליף את קווין דה בריינה, כי אף אחד לא מסוגל לעשות זאת, אך היכולת הרב גונית שלו מעניקה מימד חדש לקישור של גווארדיולה, ויש לו גם חושים מפותחים לכניסה לרחבה על מנת להבקיע שערים, כפי שראינו במשחק המשחקים האחרונים. הוא רק ילך וישתדרג עם הזמן. 

ריינדרס (IMAGO)ריינדרס (IMAGO)

אנתוני לבטיס

במנצ'סטר יונייטד היה הקיצוני הברזילאי אחד הפלופים הכי גדולים בתולדות המועדון – לא פחות, בהתחשב במחיר המפלצתי ששולם תמורתו. בבטיס חזר אנתוני לעצמו והפך תוך דקות לאליל האוהדים. השאלה בינואר הייתה פשוט מושלמת מבחינתו, והוא תרם לירוקים-לבנים מסביליה הרבה יותר מהשורה הסטטיסטית של 5 שערים ו-2 בישולים ב-17 משחקים. בצוותא עם איסקו, הוא הפך את בטיס לקבוצה מהנה מאוד לצפייה, והיה ברור כשמש שהדבר הנכון מבחינת כל הצדדים הוא להעביר אותו לאנדלוסיה באופן מלא.

משום מה, המגעים לגבי העסקה נמשכו עד סוף חלון ההעברות, והשדים האדומים הסכימו בסופו של דבר למכור אותו תמורת 22 מיליון אירו. אנתוני החמיץ את מחנה האימונים בקיץ ואת תחילת העונה, אבל נכנס מהר מאוד לעניינים בכל זאת, וכעת יש לו 5 שערים, 2 בישולים והמון חיוכים ב-12 משחקי ליגה בלבד. במסגרות האירופיות, אגב, הוא רשם השנה 7 שערים ו-5 בישולים השנה. 

אנתוני (IMAGO)אנתוני (IMAGO)

אברצ'י אזה לארסנל

שחקן שנזרק מהאקדמיה, ממשיך לאוהד את הקבוצה וחוזר אליה על שטיח אדום בשיא הקריירה זה סיפור רומנטי ביותר. זה מה שקרה לאזה. גם כאשר העברתו מקריסטל פאלאס לטוטנהאם כבר סוכמה מעשית באוגוסט, הוא דאג להתקשר למיקל ארטטה כדי לבדוק אם יש בכל זאת סיכוי להגיע לצד האדום של העיר. זה קרה, והתותחן בנשמה הפך לתותחן בפועל. בתקשורת דיברו על "מחטף", אבל זו לא הגדרה מדויקת.

אזה תמיד חלם להגיע לארסנל, וכעת התברר שיש לו הזדמנות לעשות זאת בגיל 27 אחרי שהצעיד את פאלאס לזכייה היסטורית בגביע האנגלי. השלושער שהבקיע לרשת טוטנהאם בנובמבר הדגיש עד כמה הבחירה הזו הייתה נכונה, ואולי יהיה לאזה חלק גם בזכייה באליפות בתום עונת הבכורה שלו במדים החדשים.

אברצאברצ'י אזה (IMAGO)

פטאר סוצ'יץ' לאינטר

ההעברה הזו עברה קצת מתחת לרדאר, אבל הקשר הקרואטי הוא תוספת כוח משמעותית מאוד לשחורים-כחולים. בנבחרתו הלאומית הוא סומן על ידי המאמן זלאטקו דאליץ' כיורשו של מרצלו ברוזוביץ', וזה בדיוק הייעוד שלו גם בסן סירו. סוצ'יץ' הוא שחקן נייד עם הספק עבודה גבוה, שמשלב תרומה הגנתית משובחת עם מסירות מדודות בחלק הקדמי. הוא לא תמיד נוצץ ובולט לעין, אך מחבר בין חלקי הקבוצה, וצפוי להיות אחד המנהיגים של אינטר לשנים ארוכות.

נכון לעכשיו, הוא עדיין לא באנקר בהרכב, אך הצטיין ברוב המשחקים בהם שותף מהדקות הראשונות, והמאמן כריסטיאן קיבו מרוצה ממנו. במחיר של 14 מיליון אירו בלבד מדינאמו זאגרב, זו ללא ספק אחת ההחתמות הטובות ביותר של השנה באיטליה.

