יום ראשון, 28.12.2025 שעה 12:31
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
305-3310אל נאסר1
2611-2710אל הילאל2
2513-2610אל טאאוון3
198-1310אל אהלי4
1810-1710אל קאדיסיה5
1715-1910אל איתיחאד6
1715-1510ניאום7
1518-1510אל אטיפאק8
1418-2410אל חאליג'9
1213-1110אל פייחה10
1014-810אל חאזם11
919-1310אל חולוד12
813-710אל שבאב13
822-1210אל פאתח14
821-1010אל ריאד15
618-910דאמאק16
521-910אל אחדוד17
122-810אל נג'מה18

"לא שחקן - צייד": בסעודיה מריעים לרונאלדו

הפנומן הבריק עם צמד בניצחון אל נאסר וזכה למחמאות מהתקשורת, אך הוא עצמו סירב להתלהב מהמאזן המושלם בליגה: "אף אחד לא זוכה באליפות באמצע העונה"

|
כריסטיאנו רונאלדו (אל נאסר)
כריסטיאנו רונאלדו (אל נאסר)

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לקרוע את רשתות היריבות בליגה הסעודית. קפטן אל נאסר הוביל את קבוצתו לניצחון חד משמעי 0:3 על אל אחדוד, במסגרת המחזור ה-11 של הליגה. CR7 כבש צמד במחצית הראשונה והיה קרוב להשלים שלושער, אך גול נוסף שלו נפסל. ז’ואאו פליקס השלים את ההצגה.

“צייד, לא שחקן – זהו התיאור המדויק ביותר לאגדה הפורטוגלית“, נכתב בתקשורת הסעודית. “רונאלדו הוביל את אל נאסר ל-30 נקודות, הישג היסטורי בליגה הסעודית, עם מאזן מושלם לאחר עשרה משחקים, בדרך לפסגת הטבלה ויתרון של ארבע נקודות על פני אל הילאל”.

בסעודי טענו: “רונאלדו העביר מסר עקיף לחברו לקבוצה ז’ואאו פליקס, שלפיו הדרך לזכייה בתואר מלך השערים אינה מחייבת ריבוי של שלושערים, אלא לעיתים דורשת גם סבלנות והתקדמות עקבית ובטוחה. למרות שפליקס כבש שני שלושערים, מול אל טאוון ואל פאתח, ובכך הגיע ל-12 שערים בליגה, בעוד רונאלדו טרם כבש שלושער העונה, CR7 עדיף עליו במספר המשחקים הרצופים שבהם מצא את הרשת במדי אל נאסר”.

רונאלדו לא כבש בליגה רק במשחק אחד בלבד, מול אל חולוד במחזור השני. מהמחזור השלישי ועד המחזור ה-11, כאשר המחזור העשירי נדחה, הוא הבקיע בכל משחק. הפנומן פתח את המפגש כשקיבל את פרס שער המחזור הקודם אחרי המספרת המרהיבה מול אל חאליג’, וכפי שפתח עם פרס אחד, כך סיים עם נוסף, כאשר זכה גם בפרס שחקן המשחק בעקבות הצמד שכבש, שממשיך לקרב אותו בצורה משמעותית אל חלום 1,000 השערים ואל תואר מלך השערים לעונה שלישית ברציפות.

“אנחנו בתקופה טובה, אבל צריכים להמשיך ככה. העונה ארוכה, שיחקנו טוב וכבשנו שלושה שערים, אבל אף אחת לא זוכה באליפות באמצע העונה. החיסורים שהיו לנו? זה חלק מהכדורגל, זה יכול לקרות, אבל יש סגל טוב, כולם כאן כדי לעזור. חושבים ממשחק למשחק, יש מפגשים קשים לפנינו, אבל זו העבודה שלנו. אנחנו שמחים", סיכם רונאלדו אחרי המשחק.

