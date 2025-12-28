הבקשה למינוי מפרק זמני לעירוני אשדוד: ב-5.1.26

מכבי עירוני אשדוד בדרכה למפרק זמני. הבוקר (ראשון) השופט יעקב פרסקי, מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, העביר החלטה בדבר "בקשה 1" בתיק 68573-12-25 (טיזיאנו ואח' נ' הכונס הרשמי פשיטות רגל יחידים באר שבע ואח'), בה נכתב "הבקשה למינוי מפרק זמני, נקבעת בזאת ליום 05/01/2026, בשעה 11:00".

כלומר, ביום זה, לאחר הגשת הבקשה וההחלטה מצד עו"ד אופיר רונן, המייצג את עובדי מכבי עירוני אשדוד, לעמותת מכבי עירוני אשדוד, לועד העמותה, לממונה על חדלות פרעון (הכונ"ר) ולרשם העמותות בתוך 24 שעות (ולא יאוחר מיום 29/12/2025, בשעה 10:00) ותגובת העמותה, באם תובא עד ל-04/01/2026, בית המשפט עשוי להחליט על פירוק זמני למכבי עירוני אשדוד.

בתוך כך, הודיעה הבוקר מכבי עירוני אשדוד כי מחליפו של דניאל טולמסוב על הקווים הוא כפיר ניגרקר, ששימש עד לא מזמן כעוזרו של אורי קרגולה בהפועל הרצליה. ניגרקר מאמן גם את הנוער של מכבי גן יבנה, מאז 15/09/2025. מכיר היטב את מכבי עירוני אשדוד, הרי שעבד במועדון, הן בבוגרים (כעוזר) והן במחלקת הנוער.

אורי קרגולה וכפיר ניגרקר (יונתן גינזבורג)

| הדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2024

רגע לפני שנת 2026, בעמותת מכבי עירוני אשדוד הועילו בטובם לפרסם את דו"ח שנת 2024 (שנה קלינדרית), בזמן שיתר העמותות המנהלות את קבוצות הכדורגל בליגה א' (צפון ודרום) פרסמו את הדו"חות כבר לפני כחודש עד חודשיים. שנת 2024 הסתיימה, מבחינתה של מכבי עירוני אשדוד, בגירעון שעמד על סכום כולל של 83,459 אלף שקלים.

יש לציין כי גובה התמיכות וההקצבות בשנת 2024 (סך של 607,623) ירד בסכום של 253,498 אלף שקלים משנת 2023, ובכלל מדובר בסכום נמוך ביחס לשנים 2020 ועד ל-2023. התמיכה מהרשות המקומית (עיריית אשדוד) עמדה על 440,804 אלף שקלים (595,008 אלף שקלים ב-2023) והתמיכות מהמדינה עמדו על 166,819 אלף שקלים לעומת אפס שקלים(!) בשנת 2023.

סך ההוצאות של מכבי עירוני אשדוד בשנת 2024 עמדו על 2,398,659 מיליוני שקלים, בעוד סך ההכנסות של העמותה המנהלת את המועדון, עמדו על 2,315,200 מיליוני שקלים, מה שהביא, כאמור, הגירעון. התרומות מישראל, עמדו בשנה זו על סכום כולל של 802,500 אלף שקלים, הסכום הגבוה ביותר מאז שנת 2018, מאז העמותה החלה לקבל כספים אלו ואחרים.

לתפוס ת'ראש ולא להאמין מה קורה במכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

ההוצאות חולקו בידי מכבי עירוני אשדוד כך: הוצאות שכר לפעילות על אפס שקלים, יתר הוצאות לפעילות עמדו על סכום של 776,139 אלף שקלים. הוצאות שכר ונלוות עמדו על סכום של 1,498,745 מיליוני שקלים, בעוד 123,775 אלף שקלים הוצאו לסעיף "הנהלה וכלליות נוספות". ב"הכנסות אחרות": דמי חבר עמדו על 94,454 אלף שקלים ומקורות אחרים עמדו על 810,623 אלף שקלים.

רק בשנת 2020 ו-2023 העמותה סיימה בעודף תקציבי בסכום כולל כולל של 128,080 אלף שקלים. שנת 2018 הסתיימה בגירעון של 271,226 אלף שקלים, שנת 2019 הסתיימה בגירעון של 76,790 אלף שקלים, שנת 2021 הסתיימה בגירעון של 142,454 אלף שקלים ושנת 2022 הסתיימה בגירעון הגבוה ביותר, שעמד על סכום כולל של 338,431 אלף שקלים (ב-2023, עודף של "רק" 2,818 אלף שקלים).

נו, מה יהיה - שואל שי מושל את דוד מנטייב (יונתן גינזבורג)

ומה מבחינת שכר? חמשת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 היו כולם שחקנים, שעבדו בהיקף של 100% למשך 12 חודשי עבודה. ואלו המספרים: שחקן (1) 63,074 אלף שקלים; שחקן (2) 59,209 אלף שקלים; שחקן (3) 56,027 אלף שקלים; שחקן (4) 53,913 אלף שקלים ושחקן (5) בשכר 42,759 אלף שקלים. סה"כ: 274,982 אלף שקלים, כשבשנת 2023 הסכום עמד על 230,863 אלף שקלים.

בשנת 2025 המגיעה לקיצה אוטוטו, משרד התרבות והספורט (תמיכות לפי סעיף 3 א'), עמותת מכבי עירוני אשדוד קיבלה לידיה 104,500 אלף שקלים, סכום הנמוך ממה שראתה מאותו משרד בשנת 2023 (149,285 אלף שקלים). על אף כל אלו, מכבי עירוני אשדוד בטלטלה, כפי שפורסם ב-ONE, הרי שהוגשה, ע"י עו"ד אופיר רונן, "בקשה דחופה לפירוק זמני" למועדון, נוכח חובות.