יום ראשון, 28.12.2025 שעה 20:14
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
20735-92710הפועל ת"א
20817-89411הפועל העמק
19805-95110מכבי ת"א
18873-93111הפועל ירושלים
18941-88911הפועל חולון
16920-96010בני הרצליה
16872-91010עירוני קריית אתא
14846-82010עירוני רמת גן
14876-83810הפועל ב"ש/דימונה
14923-84911עירוני נס ציונה
13865-80710מכבי ראשל"צ
13966-89711מכבי רעננה
12823-71610הפועל גליל עליון
12958-83111אליצור נתניה

רבע 4, 09:14: גליל עליון - ראשל"צ 66:49

ליגת ווינר סל, מחזור 11: משחק תחתית מסקרן בכפר בלום. הקבוצה מעיר היין שולטת בקצב המשחק ולא נותנת למארחת להתקרב, גוני יזרעאלי לא מוצא תשובות

|
קווה גרנט עם הכדור (רועי כפיר)
קווה גרנט עם הכדור (רועי כפיר)

לאחר שהפועל תל אביב הביסה אתמול ב-54 הפרש (שבת) את הפועל חולון והפועל ירושלים גברה על מכבי רעננה בתום מותחן, המחזור ה-11 בליגת ווינר סל ממשיך בשעה זו, כשהפועל גליל עליון מארחת בכפר בלום את מכבי ראשון לציון למשחק הראשון ביניהן בליגה הבכירה אחרי כמעט 4 שנים.

שחקניו של גוני יזרעאלי נמצאים בפורמה רעה, כאשר הפסידו בששת משחקיהם האחרונים, במחזור שעבר נכנעו 83:71 למכבי רמת גן, זו הייתה הפעם השמינית העונה שלא הגיעו ל-80 נקודות. הם מגיעים להתמודדות בכפר בלום מהמקום ה-13 עם רצון לעצור את המשבר שנוצר ולצאת לדרך חדשה.

האורחת שניצבת במקום ה-11, אומנם עדיין קרובה לתחתית, אך במחזור שעבר התרחקה מהקו האדום עם ניצחון 71:80 על אליצור נתניה בבית מכבי, ושמרה על מאזן מושלם מאז מינויו של המאמן גיא קפלן. הכתומים מעיר היין רוצים להאריך את רצף ניצחונותיהם לשלושה, הישג שרשמו בפעם האחרונה לפני חמש שנים, בעונת 2020/21. 

רבע ראשון: 11:17 למכבי ראשון לציון

החמישייה של הפועל גליל עליון: סיריל לנג’יוויין, יהל מלמד, די ג’יי קנדי, טוני דאגלס, יובל שניידרמן.

החמישיייה של מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, גולן גוט, ג’יי ג’יי קפלן, די ג’יי ברנס.

# 10:00-5:00: המארחת פתחה טוב יותר עם ארבע נקודות רצופות, לקבוצה מעיר היין לקח שתי דקות כדי לעלות על הלוח כשברנס קלע מתוך הצבע. משם האורחת הפכה את התוצאה עם שבע נקודות ברצף, עד שיובל שניידרמן עצר את הריצה עם שתי נקודות משלו. שתי הקבוצות מסתמכות בפתיחה על מהלכים אישיים ואחרי חמש דקות של משחק אף אחת מהקבוצות לא מסרה אסיסט אחד.

# 5:00-0:00: הקבוצה של גיא קפלן לקחה פיקוד על המשחק ועם ריצת 4:17, בהובלת גרנט וברנס, היא הגיעה ליתרון שבע. לקראת סוף הרבע טוני דאגלס קלע את השלשה הראשונה הערב עבור המארחת אחרי שש החטאות וקבע את תוצאת הרבע על 11:17 למכבי ראשון לציון.

רבע שני: 28:44 למכבי ראשון לציון

# 10:00-5:00: הקבוצה מהמקום ה-13 לא וויתרה. את הרבע השני פתחה טוב יותר, ועם ריצת 2:9 המשחק חזר להיות צמוד, גרנט הרגיע את הספסל של קפלן עם חמש נקודות רצופות ושלשה של וויליאמס העלתה את האורחת ליתרון דו ספרתי לראשונה הערב, והכריחה את גוני יזרעאלי לקחת פסק זמן.

# 5:00-0:00: עבירה בלתי ספורטיבית של קנדי, כשהכדור בכלל לא היה במגרש, הוכיחה את חוסר השקט שסורר בגליל עליון. את וויליאמס וגרנט זה לא עניין, השניים קלעו סלים קלים מאיבודים של האורחת והיתרון הגיע לשיא של 18 נקודות. הקבוצה של יזרעאלי התעוררה לקראת המחצית וצימקה את ההפרש ל-13, אבל שלשה נוספת של וויליאמס קבעה את תוצאת המחצית על 28:44 למכבי ראשון לציון.

רבע שלישי: 49:66 למכבי ראשון לציון

# 10:00-5:00: המחצית השנייה התחילה בדיוק כמו שהסתיימה הראשונה, קווה גרנט היה בלתי עציר והעלה את קבוצתו ל-20 הפרש. מנגד, האורחת המשיכה להחטיא מחוץ לקשת והגיעה ל-1 מ-13 לשלוש באמצע הרבע. למרות התעוררות של גל אדם אצל הצפוניים האורחת הצליחה לשמור על היתרון הגבוה ו-15 דקות לסיום המשחק זה 20 הפרש לקבוצה של קפלן.

# 5:00-0:00: הקבוצה מעיר היין הורידה רגל מהגז ואיפשרה למארחת לצמק ל-14 הפרש, אבל אז קאליל אחמד ואמין סטיבנס התעוררו והוציאו את האוויר מהצפוניים. סל לקראת סיום הרבע של נועם אביבי קבע את התוצאה על 49:66 למכבי ראשון לציון, 10 דקות לסיום המשחק.

