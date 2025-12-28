בעקבות קריאות גזעניות: העונש של מכבי חיפה

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל בישראל הרשיע את מכבי חיפה בפרשת הקריאות הגזעניות וההתפרצות לכר הדשא במשחק החוץ נגד בני ריינה בנוף הגליל, וגזר על הקבוצה קנס כספי כולל של 10,000 ש”ח. מתוך הסכום, 8,500 ש”ח הוטלו בגין קריאות גזעניות מהיציע ו-1,500 ש”ח נוספים בגין התפרצות של אוהד לכר הדשא לאחר סיום המשחק.

על פי כתב האישום, אוהדים מהיציע המערבי של מכבי חיפה השמיעו קריאות ונהמות, בהן הקריאה "מחבל", לעבר שחקן בני ריינה. בנוסף, לאחר שריקת הסיום ירד אוהד מהיציע אל הדשא ופונה משם על ידי צוות האבטחה. תובע ההתאחדות ביקש להשית קנס של 15,000 ש”ח בגין הקריאות ועוד 1,500 ש”ח בגין ההתפרצות, אך בית הדין החליט להקל במעט.

בהחלטתו הדגיש הדיין כי טענת "אוהד בודד" אינה מקלה על אחריות המועדון. "די בלשון תקנון המשמעת, הנוקט הן בלשון יחיד והן בלשון רבים, כדי לקבוע שמדובר בעבירה גזענית לכל דבר ועניין", נכתב, תוך הפניה לפסיקות קודמות שקבעו כי אין להמעיט בחומרת מעשים כאלה גם אם בוצעו לכאורה על ידי יחיד.

עם זאת, בית הדין ציין לזכות מכבי חיפה את הצעדים המעשיים שנקטה לאחר האירוע, אף שמדובר היה במשחק חוץ. הצעדים לא פורטו בהחלטה, לבקשת הקבוצה, אך הדיין ציין כי מדובר ב"מהלכים משמעותיים שהובילו לתוצאות איתור נדירות, עד כדי בלתי קיימות במקרים אחרים". לדבריו, צעדים אלו נשקלו לטובת הקבוצה בשלב גזירת העונש.

בהחלטה ניתנה גם התייחסות רחבה להחמרה הצפויה בענישה בעתיד. הדיין הזכיר כי פיפ"א החליטה בשנה האחרונה להעלות הילוך במאבק בגזענות, עם קנסות כבדים מאוד, עונשים אישיים חמורים ואף סנקציות קולקטיביות כמו משחקים ללא קהל והפחתת נקודות. בהתאם לכך, תקנון המשמעת בישראל תוקן וייכנס לתוקף בפברואר 26, תוך החמרה משמעותית בענישה.

לבסוף הדגיש בית הדין כי אין קשר בין אהדה לספורט לבין אלימות וגזענות ביציעים. בהחלטה צוטט פסק דין פלילי שבו נאמר: "יכולים לזכות בשמות תואר רבים, גזענים, מסיתים לאלימות, אנשי ריב ומדון, אולם דבר אחד ברור: אוהדים הם לא". הדיין סיכם כי אף שמיגור מוחלט של התופעה הוא משימה מורכבת, הצעדים שנקטה מכבי חיפה מהווים "צעד חשוב במאבק נגד אותו מיעוט גזעני", ולכן הוחלט להקל בעונש לעומת דרישת התביעה.