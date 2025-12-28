הוועד הפראלימפי במיזם חדש - 'זהב של לוחמים'

הוועד הפראלימפי הישראלי יצא במיזם ייחודי - 'זהב של לוחמים' - לאיתור פצועי מלחמה והכשרתם להיות האלופים והאלופות הפראלימפים הבאים של ישראל. ימי איתור לפרויקט מתקיימים בבתי הלוחם ומתמקדים בחיילים וחיילות שנפצעו מאז השבעה באוקטובר ויש להם שאיפות להיכנס לספורט תחרותי בענף אישי, כאלה שרוצים לזכות בחוויה בלתי נשכחת ואולי גם לזכות במדליה פראלימפית.



צוות מקצועי מגיע לימי האיתור ומקיים מבחנים ומבדקים לחיילים המשוקמים, מתוכם יבחרו ספורטאיות וספורטאים בעלי פוטנציאל משמעותי. הספורטאים שיבחרו יקבלו את כל התנאים, כולל מעטפת רפואית ומקצועית הדוקה, אימונים בארץ ובחו"ל ותחרויות בינלאומיות, על מנת לנסות להשיג את הכמעט בלתי אפשרי, את הקריטריון ללוס אנג'לס 2028. כל שאר המשתתפים יקבלו המלצות וניתוב לענפים מתאימים.

את הפרויקט מובילה מורן סמואל, זוכת מדליית הזהב בחתירה בפאריס 2024, שפרשה מפעילות תחרותית מיד אחרי המשחקים. שותפים לפרויקט בתי הלוחם בתל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע ובית ההשקעות אלטשולר שחם. יום האיתור הקרוב יתקיים ביום חמישי, ה-8.1 בבית הלוחם ירושלים, החל מהשעה 9:00 ועד 13:00.