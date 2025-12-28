טבריה יודעת: אנחנו נראים טוב והליגה חשובה יותר

עירוני טבריה הפסידה אתמול 2:1 בסיבוב ח' של גביע המדינה, אחרי שהובילה 0:1 ולמעשה ספגה שני שערים מוזרים, האחד מיותר מחצי מגרש והשני מעצמי אחרי מצב נייח. בקבוצה לא הסתירו את האכזבה מכך ובמועדון אמרו: "נטרלנו אותם לגמרי. הם לא הגיעו למצב אחד. שני שערים שלא היינו צריכים לקבל". עם זאת, במועדון יצאו מרוצים מאוד מהיכולת ואמרו: "מה שחשוב הוא לקחת את היכולת והעמידה הזאת לליגה. בסוף הליגה חשובה לנו הרבה יותר".

מי שנראו מאוכזבים מאוד בסיום היו ניב גוטליב ועידו שרון. לאחרון היה חלק בשני השערים שספג ולראשון היו שתי החמצות גדולות, כשהראשונה ממש מול שער ריק וגם השער השני נרשם כעצמי שלו. חבריהם חיזקו אותם לאחר המשחק. חודדה גם אמר על עידו שרון: "השער הראשון הוא קודם כל גאונות של אצילי והגיע מאיבוד כדור שלנו, אז הוא לא היה מוכן. בשני זו באמת היתה פעולה פחות טובה שלו, אבל זה קורה. אנחנו סומכים על עידו ויודעים מה היכולות שלו".

גיא חדידה, שחזר להרכב אחרי שהחלים משפעת וכבש שער אדיר, אמר בסיום: "היה משחק טוב שלנו. ספגנו שני שערים בלי שהם הגיעו למצבים בכלל, אבל בגביע צריך לדעת לעבור. ניקח את היכולת לליגה".

גיא חדידה ועומר יצחק (חג'אג' רחאל)

חדידה התייחס גם לשינוי השיטה והמערך של הקבוצה, שגרם לה להיראות טוב בהרבה בשני המשחקים האחרונים: "זאת לא רק השיטה השונה, לדעתי, אלא גם שתיקנו הרבה דברים קטנים שהיו צריכים תיקון, שהצוות המקצועי ידע לתקן אותנו בהם. אני שמח על כך".

לסיום, נשאל חדידה על הרצף הקשה של המשחקים, שיש לקבוצה, מול שלוש הגדולות ברצף ואמר: "זה כמובן ממש לא אידאלי. זה גם קשה פיזית. הרבה מאתנו הרי היו חולים לאחרונה. נתאושש, נעשה מחר אימון שחרור כמו שצריך ונבוא מוכנים".

אלירן חודדה התייחס גם הוא לרצף המשחקים הקשה ואמר בסיום: "יצא רצף שהוא קצת קשוח, גם מבחינת היריבות וגם ברמת הפיזיות והאינטנסיביות, אבל זה מה שיש. מכבי בבלומפילד זה קשה תמיד, בלי קשר למתי זה מגיע ונתכונן בהתאם".

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

לקראת מכבי ת''א (שלישי, בלומפילד, 20:00), הקבוצה תחסר כמובן את מחמד אוסמן, שנמצא באליפות אפריקה ואת עומר יצחקי, שהורחק אתמול. חדידה עצמו ספג מכה ברגלו וירד צולע מהדשא, אך ההערכות הן שיהיה כשיר לשלישי. סטניסלב בילנקי, המחלים משבר ברגלו, אמור להיות כשיר בשלישי, אך ייתכן שבמועדון לא יסכנו אותו וימתינו עם החזרה שלו למשחק מול מכבי נתניה בשבת.