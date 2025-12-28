יום ראשון, 28.12.2025 שעה 12:31
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

שדרות חוזרת אל הקרקע: קריית גת בבית בשישי

לאחר הופעה לא רעה בכלל מול מוליכת ליגת העל, בהפסד 2:1 בגביע המדינה, הקבוצה של אהוד כחילה לקחה יומיים חופש. "רוצים לראות התמדה מצד הקהל בבית"

|
מ.כ. שדרות (יונתן גינזבורג)
מ.כ. שדרות (יונתן גינזבורג)

בשדרות יצאו מחויכים מ'טוטו טרנר' אמש (שבת). הקבוצה של אהוד כחילה, כשלצידו על הקווים האנליסט ועוזרו, נמרוד יונה, הפסידה רק 2:1 להפועל באר שבע, מוליכת טבלת ליגת העל בכדורגל, בעוד שדרות הגיעה מהמקום הראשון בטבלת ליגה ב' דרום ב'. כ-1,800 איש התלוו עם שדרות לבאר שבע, יחד עם ראש העיר, אלון דוידי ובעלי שם אחרים מהעיר.

בשדרות לא יצאו מחדר ההלבשה כל עוד הוא לא נשאר נקי ומצוחצח. בבאר שבע אף החמיאו לקבוצה הדרומית מהליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, כי ההתנהלות הייתה יוצאת מן הכל, התנהלות בה לא נתקלו במשחקים מול קבוצות מהליגות הנמוכות בשנים עברו. נוכח ההפסד המינימלי והיכולת הנהדרת שהציגה שדרות, במועדון מקווים להמשיך ולראות את הקהל.

"אנחנו רוצים לראות התמדה מצד הקהל השדרותי כבר במשחק הליגה הקרוב מול בית"ר קריית גת", מציינים במועדון בפני ONE. במ.כ שדרות, על מנת שהקהל יגיע בהמוניו, החליטו כי המשחק יתקיים בשישי בצהריים, שעה נוחה למשחק ליגות נמוכות. טרם נקבעה שעה, אך מדובר במשחק שינעל את הסיבוב הראשון (מחזור 15).

חדר ההלבשה הנקי אותו השאירה שדרות (פרטי)חדר ההלבשה הנקי אותו השאירה שדרות (פרטי)

לאחר חזרתם המאוחרת של השחקנים והצוות המקצועי הביתה, במועדון הוחלט כי היום ומחר הקבוצה בחופש. המטרה של הקבוצה נשארה בעינה: לעלות לליגה א' עם תום עונת 2025/26 הנוכחית. לעת עתה, הקבוצה מוליכה את טבלת ליגה ב' דרום ב' עם 34 נקודות, 10 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ואפס הפסדים, במאזן שערים חיובי של 8:31.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןערן זהבי מבקר בבית של מאור בוזגלו
מישהו מתרגש: זהבי מבקר את בוזגלו בבית
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */