שדרות חוזרת אל הקרקע: קריית גת בבית בשישי

בשדרות יצאו מחויכים מ'טוטו טרנר' אמש (שבת). הקבוצה של אהוד כחילה, כשלצידו על הקווים האנליסט ועוזרו, נמרוד יונה, הפסידה רק 2:1 להפועל באר שבע, מוליכת טבלת ליגת העל בכדורגל, בעוד שדרות הגיעה מהמקום הראשון בטבלת ליגה ב' דרום ב'. כ-1,800 איש התלוו עם שדרות לבאר שבע, יחד עם ראש העיר, אלון דוידי ובעלי שם אחרים מהעיר.

בשדרות לא יצאו מחדר ההלבשה כל עוד הוא לא נשאר נקי ומצוחצח. בבאר שבע אף החמיאו לקבוצה הדרומית מהליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, כי ההתנהלות הייתה יוצאת מן הכל, התנהלות בה לא נתקלו במשחקים מול קבוצות מהליגות הנמוכות בשנים עברו. נוכח ההפסד המינימלי והיכולת הנהדרת שהציגה שדרות, במועדון מקווים להמשיך ולראות את הקהל.

"אנחנו רוצים לראות התמדה מצד הקהל השדרותי כבר במשחק הליגה הקרוב מול בית"ר קריית גת", מציינים במועדון בפני ONE. במ.כ שדרות, על מנת שהקהל יגיע בהמוניו, החליטו כי המשחק יתקיים בשישי בצהריים, שעה נוחה למשחק ליגות נמוכות. טרם נקבעה שעה, אך מדובר במשחק שינעל את הסיבוב הראשון (מחזור 15).

חדר ההלבשה הנקי אותו השאירה שדרות (פרטי)

לאחר חזרתם המאוחרת של השחקנים והצוות המקצועי הביתה, במועדון הוחלט כי היום ומחר הקבוצה בחופש. המטרה של הקבוצה נשארה בעינה: לעלות לליגה א' עם תום עונת 2025/26 הנוכחית. לעת עתה, הקבוצה מוליכה את טבלת ליגה ב' דרום ב' עם 34 נקודות, 10 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ואפס הפסדים, במאזן שערים חיובי של 8:31.