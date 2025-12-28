שרף סיים את דרכו כמאמן נס ציונה, טפירו יחליפו

אחרי שרשמה עוד הפסד ביום שישי, הפעם בחוץ מול הפועל העמק, עירוני נס ציונה הודיעה על שינוי כשעמית שרף סיים את דרכו כמאמן הקבוצה, אך יישאר במועדון כיועץ לפעילות הכדורסל. מי שימונה במקומו למאמן הקבוצה הוא מי ששימש עד כה כמנהל המקצועי של המועדון, מאיר טפירו.

בהודעה הרשמית של נס ציונה נכתב: “מועדון הכדורסל עירוני ‘חי מוטורס’ נס ציונה מודיע כי בהחלטה משותפת של הנהלת המועדון והמאמן עמית שרף, סוכם על סיום תפקידו של עמית כמאמן הראשי של הקבוצה. עמית ימשיך להיות חלק מהמועדון וישמש מעתה כיועץ לפעילות הכדורסל.

“המועדון מודה לעמית על תרומתו הרבה, המקצועיות והמסירות שהפגין כמאמן הקבוצה בשנה וחצי האחרונות, ומאחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש. מאיר טפירו, ששימש עד כה כמנהל המקצועי של המועדון, ימונה למאמן הראשי של הקבוצה, כאשר צוות האימון הנוכחי יעמוד לרשותו”.

עמית שרף (רועי כפיר)

יו"ר המועדון, גיא גולדברג: "אנחנו רוצים להודות לעמית על השנה וחצי האחרונות בהן שימש כמאמן הקבוצה. עמית הוא אדם נהדר ואיש מקצוע מוערך, ותמיד יהיה חלק מהמשפחה הכתומה. אני מאחל למאיר טפירו הצלחה רבה בתפקידו החדש כמאמן הקבוצה".