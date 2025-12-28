הרכבים וציונים



כריסטיאן פוליסיק במאבק (IMAGO) כריסטיאן פוליסיק במאבק (IMAGO)

לאחר שיובנטוס וקומו ניצחו אתמול (שבת), המחזור ה-17 בסרייה א’ ממשיך בשעה זו, כאשר קבוצת צמרת נוספת רוצה להשיג שלוש נקודות, ואף לטפס לפסגה, מילאן מארחת את ורונה בסן סירו.

הרוסונרי מגיעים להתמודדות במומנטום פחות טוב, כאשר הודחו בחצי גמר הסופר קאפ מול נאפולי, אשר זכתה במפעל. עוד לפני כן, במסגרת הליגה אלגרי וחניכיו איבדו יתרון ביתי מול ססואולו והוציאו מהמפגש מול הנרוברדי נקודה אחת בלבד, במשחק שנגמר 2:2. על אף התקופה הפחות טובה, המארחת יודעת שניצחון בהתמודדות יעלה אותה לפחות זמנית אל הפסגה על חשבון היריבה העירונית אינטר.

מנגד, ברטוליני ושחקניו באים למשחק כשהם מתחת לקו האדום וכל נקודה קריטית במאבק על ההישארות בליגה. למרות המיקום הרע בטבלה, האורחת נמצאת בפרומה טובה לאחר שניצחה 1:3 את אטאלנטה וגברה 1:2 על פיורנטינה.