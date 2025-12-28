יום ראשון, 28.12.2025 שעה 15:18
יום ראשון, 28/12/2025, 13:30אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 17
ורונה
דקה 83
3 0
שופט: מיקל פאברי
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3215-2317יובנטוס3
3113-2215נאפולי4
3010-1716רומא5
2712-2216קומו6
2513-2315בולוניה7
2412-1817לאציו8
2218-2016אטאלנטה9
2228-1817אודינזה10
2120-2116ססואולו11
2118-1816קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1824-1917קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1424-1616גנואה17
1222-1315ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20
מערכת ONE | 28/12/2025 13:30
הרכבים וציונים
 
 
כריסטיאן פוליסיק במאבק (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק במאבק (IMAGO)

לאחר שיובנטוס וקומו ניצחו אתמול (שבת), המחזור ה-17 בסרייה א’ ממשיך בשעה זו, כאשר קבוצת צמרת נוספת רוצה להשיג שלוש נקודות, ואף לטפס לפסגה, מילאן מארחת את ורונה בסן סירו.

הרוסונרי מגיעים להתמודדות במומנטום פחות טוב, כאשר הודחו בחצי גמר הסופר קאפ מול נאפולי, אשר זכתה במפעל. עוד לפני כן, במסגרת הליגה אלגרי וחניכיו איבדו יתרון ביתי מול ססואולו והוציאו מהמפגש מול הנרוברדי נקודה אחת בלבד, במשחק שנגמר 2:2. על אף התקופה הפחות טובה, המארחת יודעת שניצחון בהתמודדות יעלה אותה לפחות זמנית אל הפסגה על חשבון היריבה העירונית אינטר.   

מנגד, ברטוליני ושחקניו באים למשחק כשהם מתחת לקו האדום וכל נקודה קריטית במאבק על ההישארות בליגה. למרות המיקום הרע בטבלה, האורחת נמצאת בפרומה טובה לאחר שניצחה 1:3 את אטאלנטה וגברה 1:2 על פיורנטינה.

מחצית שניה
  • '61
  • החמצה
  • מהלך נהדר של האקסים של צ'לסי, כריסטופר אנקונקו מסר כדור עומק נהדר לרובן לופטוס צ'יק, אבל הבעיטה של האנגלי נעצרה אצל לורנצו מונטיפו
  • '53
  • שער
  • שער! מילאן עלתה ל-0:3: כשזה נפתח זה נפתח. חמש דקות חלפו משער הבכורה שלו וכריסטופר אנקונקו השלים צמד, הצרפתי עט על הריבאונד ודחק מקרוב לאחר הבעיטה של לוקה מודריץ'
כריסטופר אנקונקו חוגג עם הבלון ועם שחקני מילאן (IMAGO)כריסטופר אנקונקו חוגג עם הבלון ועם שחקני מילאן (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו מנפח את הבלון (IMAGO)כריסטופר אנקונקו מנפח את הבלון (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו רץ לחגוג (IMAGO)כריסטופר אנקונקו רץ לחגוג (IMAGO)
כריסטופר אנקונקו שמח (IMAGO)כריסטופר אנקונקו שמח (IMAGO)
  • '48
  • שער בפנדל
  • שער! מילאן עלתה ל-0:2: לאחר תפיסה ברחבה, השופט העניק פנדל לרוסונרי וכריסטפור אנקונקו ניצל זאת על מנת להכפיל את היתרון ולרשום את שער הבכורה שלו בליגה
  • '46
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, אמין סאר נכנס במקומו של דניאל מוסקרה
  • '46
  • חילוף
  • האורחת ביצעה חילוף כפול, ג'יובאנה פינה את מקומו לגיפט עמנואל אורבן
מחצית ראשונה
כריסטיאן פוליסיק מאושר (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק מאושר (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק חוגג ועושה לב לקהל (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק חוגג ועושה לב לקהל (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק רץ לחגוג (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק רץ לחגוג (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)
כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)כריסטיאן פוליסיק (IMAGO)
  • '45+1
  • שער
  • שער! מילאן עלתה ליתרון 0:1: לוקה מודריץ' הרים קרן, אדריאן ראביו עלה ונגח את הכדור שהגיע לכריסטיאן פוליסיק והאמריקאי דחק מקרוב פנימה
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של מואטסם אל מוסראטי
סטרהיניה פבלוביץ' לוחץ על ג'יובאנה (IMAGO)סטרהיניה פבלוביץ' לוחץ על ג'יובאנה (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)לוקה מודריץ' (IMAGO)
  • '34
  • אחר
  • שתי הקבוצות עדיין לא הגיעו לאיום ראשון על המסגרת של היריבה
ג'יובאנה (IMAGO)ג'יובאנה (IMAGO)
פיקאיו טומורי (IMAGO)פיקאיו טומורי (IMAGO)
  • '20
  • החמצה
  • רובן לופטוס צ'יק היה אחראי על ההזדמנות הראשונה בהתמודדות, הקשר האנגלי בעט בעוצמה מחוץ לרחבה, אך הכדור פגע בדרך בשחקן הגנה ויצא לקרן
ויקטור נלסון ואדריאן ראביו (IMAGO)ויקטור נלסון ואדריאן ראביו במאבק על הכדור (IMAGO)
אדריאן ראביו (IMAGO)אדריאן ראביו (IMAGO)
  • '1
  • החלטת שופט
  • מיקל פאברי שרק לפתיחת ההתמודדות
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום