אי אפשר להתעלם: אסטון וילה מועמדת לאליפות

אסטון וילה כבר הייתה במצבים דומים בעבר, אבל הפעם התחושה שונה לגמרי. האוהדים מאמינים, השחקנים נראים כמי שמאמינים ורק המאמן אונאי אמרי מסרב להיסחף לשיח על אליפות. ובכל זאת, אחרי הניצחון הדרמטי אמש (שבת), 1:2 על צ’לסי בסטמפורד ברידג’, קשה להתעלם מהעובדה: וילה חייבת להילקח ברצינות כמועמדת לצמרת הפרמייר ליג.

אמרי עצמו ניסה להוריד ציפיות כהרגלו. “לא ממש”, ענה כשנשאל על מאבק אליפות, “אנחנו פשוט מתחרים טוב. אנחנו במקום השלישי מאחורי ארסנל ומנצ’סטר סיטי. וואו”. אבל ה”וואו” הזה אומר הכל. המאמן הספרדי ממשיך להפגין לא רק שליטה טקטית מרשימה, אלא גם ניהול ציפיות חכם, כזה שמאפשר לקבוצה להמשיך לנצח בלי לחץ מיותר.

המספרים מדברים בעד עצמם. זה היה הניצחון ה־11 ברציפות של אסטון וילה – שיא מועדון שהושווה לראשונה מאז תחילת המאה ה-20. עם 39 נקודות אחרי 18 מחזורים, מדובר בפתיחת העונה הטובה ביותר של המועדון אי פעם בפרמייר ליג. אחרי חמישה מחזורים, וילה הייתה במקום ה-18 ללא ניצחון, אך מאז אף קבוצה לא צברה יותר נקודות ממנה.

אונאי אמרי (IMAGO)

המהפך מול צ’לסי המחיש שוב את המשמעות של אונאי אמרי עבור הקבוצה. כשקבוצתו הייתה בפיגור משער של ז’ואאו פדרו, המשחק נתקע, ואז הגיעו החילופים: אולי ווטקינס, אמדו אונאנה וג’יידון סאנצ’ו עלו מהספסל ושינו את התמונה לחלוטין. ווטקינס השווה תוך ארבע דקות, ושש דקות לסיום נגח את שער הניצחון. אלו החלטות של מאמן על בדיוק ברגע הנכון.

עבור ווטקינס עצמו, זה היה רגע משמעותי במיוחד. החלוץ בן ה-29 עבר עונה לא פשוטה, עם שלושה שערי ליגה בלבד לפני המשחק. למרות האכזבה מהספסול, הוא הגיב בצורה מושלמת. “שחקן בוגר וחשוב מאוד”, הגדיר אותו אמרי, וגם פרשנים כמו וויין רוני ואלן שירר ציינו את האנרגיה, התנועה וההשפעה המיידית שלו, כזו שיכולה להדליק מחדש את העונה כולה.

אולי ווטקינס מאושר (IMAGO)

ביום שלישי ב-22:15 יגיע מבחן אמיתי: משחק חוץ מול המוליכה ארסנל באמירויות. וילה נמצאת רק שלוש נקודות מהפסגה ונקודה אחת ממנצ’סטר סיטי, כשבמקביל היא כבר 10 נקודות מעל המקום החמישי. אמרי אולי לא מוכן לומר את המילה “אליפות”, אבל הביצועים של הקבוצה צועקים אותה בקול רם. הפרמייר ליג קיבלה מועמדת לא צפויה, והמרוץ לצמרת לוהט מתמיד.