3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ב"ש חייבת אנרגיות חדשות, החלון הקרוב - דרמטי

האזינו לפודקאסט: בעיית הביטחון, התפוקה המאכזבת מהמחליפים, הבשורה שוויטור מביא למצבים הנייחים והבורה המעודדת של חזות. וגם: הצורך הגדול בחיזוק

|
שחקני הפועל באר שבע מברכים את מיגל ויטור (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע מברכים את מיגל ויטור (מרטין גוטדאמק)

מחזיקת הגביע הפועל באר שבע שמה את ההשפלה מול טבריה בליגה בצד והתפנתה למפעל השני בחשיבותו במסגרת משחק סיבוב ח' נגד עירוני שדרות. החבורה של רן קוז'וק הצליחה לנצח אמש (שבת) בקושי 1:2, אבל אכזבה מאוד בכל הקשור לאנרגיות וליכולת. מה שבטוח, אם לא יראו שיפור מיידי, הם עלולים לאבד גובה מהר מאוד. 

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים עליה לשלב שמינית הגמר בקושי רב וביכולת חלשה. על בעיית הביטחון בקבוצה, ההרכב המשני והתפוקה המאכזבת מהמחליפים, הבשורה שוויטור מביא למצבים נייחים והבכורה המעודדת של איתי חזות. 

עוד בפרק - האנמיות של השחקנים המחליפים מדגישה עוד יותר את הצורך בשינויים משמעותיים בחלון ההעברות הקרוב וזה הופך אותו לדרמטי במיוחד עבור מוליכת הטבלה אם היא רוצה לקחת אליפות.

