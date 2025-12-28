ב"ש חייבת אנרגיות חדשות, החלון הקרוב - דרמטי

מחזיקת הגביע הפועל באר שבע שמה את ההשפלה מול טבריה בליגה בצד והתפנתה למפעל השני בחשיבותו במסגרת משחק סיבוב ח' נגד עירוני שדרות. החבורה של רן קוז'וק הצליחה לנצח אמש (שבת) בקושי 1:2, אבל אכזבה מאוד בכל הקשור לאנרגיות וליכולת. מה שבטוח, אם לא יראו שיפור מיידי, הם עלולים לאבד גובה מהר מאוד.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק נוסף בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים עליה לשלב שמינית הגמר בקושי רב וביכולת חלשה. על בעיית הביטחון בקבוצה, ההרכב המשני והתפוקה המאכזבת מהמחליפים, הבשורה שוויטור מביא למצבים נייחים והבכורה המעודדת של איתי חזות.

עוד בפרק - האנמיות של השחקנים המחליפים מדגישה עוד יותר את הצורך בשינויים משמעותיים בחלון ההעברות הקרוב וזה הופך אותו לדרמטי במיוחד עבור מוליכת הטבלה אם היא רוצה לקחת אליפות.